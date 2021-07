Samsung ra màn hình The Wall 2021 với kích thước tối đa 1.000 inch

Màn hình The Wall 2021 vừa được Samsung ra mắt toàn cầu với kích thước lớn nhất 1.000 inch cùng độ phân giải 8K, tần số quét 120 Hz.

Ngày 19/7, Samsung ra mắt màn hình hiển thị dạng module The Wall phiên bản 2021 trên toàn cầu. Thiết bị được nâng cấp công nghệ xử lý AI và tốc độ khung hình 120 Hz cùng các tùy chọn cài đặt khác nhau. Màn hình này hướng tới đối tượng người dùng doanh nghiệp.

Màn hình The Wall 2021 với kích thước tối đa 1.000 inch và độ phân giải 8K. Ảnh: Samsung.

Samsung ứng dụng công nghệ AI và học sâu (deep learning) để xử lý hình ảnh 8K, khử nhiễu cho màn hình The Wall 2021. Ngoài ra, các bóng LED của thiết bị cũng nhỏ hơn 40% so với thế hệ trước. Sản phẩm có độ sáng tối đa 1.600 nit để hiển thị ở các môi trường ánh sáng mạnh, nhưng vẫn thấp hơn con số 2.000 nit của The Wall 2020.

Phiên bản năm nay dễ lắp đặt hơn nhờ kết nối đế cắm không dây và thiết kế không viền, giúp độ dày của tấm nền giảm một nửa so với thế hệ trước. Công nghệ module của The Wall 2021 có thể lắp đặt ở nhiều vị trí khác nhau, bao gồm bề mặt lõm, lồi, trần nhà, treo tường.

Dòng sản phẩm The Wall 2021 của Samsung hỗ trợ độ phân giải 8K đi kèm với tần số quét 120 Hz và công nghệ Simple 8K Playback. Màn hình có thể được đặt theo chiều ngang để đạt độ phân giải 16K 15.360 x 2.160 pixel. The Wall 2021 có kích thước tối đa 1.000 inch, lớn hơn gấp đôi so với phiên bản 2020.

Samsung hướng The Wall 2021 tới người dùng doanh nghiệp. Ảnh: Samsung.

Màn hình này cũng sở hữu tính năng hiển thị bốn khung hình đồng thời với các nguồn phát khác nhau ở độ phân giải 4K. Doanh nghiệp có thể tận dụng chức năng 4-PBP (picture-by-picture) cho các mục đích khác nhau khi cần hiển thị nhiều nội dung.

Samsung The Wall cũng đạt các tiêu chuẩn an toàn như Chứng nhận Eye Comfort cho việc giảm thiểu ánh sáng xanh của TÜV Rheinland và chứng nhận EMC Class B có tác dụng giảm thiểu sóng điện từ để lắp đặt an toàn trong nhà.