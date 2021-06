Samsung Neo QLED 8K là chiếc TV tốt để xem Euro

Thuộc phân khúc TV cao cấp nhất của Samsung, Neo QLED 8K trang bị loạt công nghệ hình ảnh, âm thanh hiện đại, giúp người dùng có thể tận hưởng những khoảnh khắc cuồng nhiệt mùa Euro.

Người dùng ngày càng ưa chuộng thưởng thức nội dung giải trí trên màn hình TV lớn. TV có màn hình lớn đến 85 inch như Neo QLED 8K mang đến hình ảnh chân thật, sống động, cho người xem cảm giác đắm chìm vào từng khoảnh khắc, khung cảnh. Người xem có thể nhìn rõ nét mặt của các cầu thủ yêu thích và dễ dàng quan sát chi tiết những pha bóng hay.

Cùng kích cỡ lớn, thiết kế màn hình vô cực với cạnh viền siêu mỏng của Neo QLED 8K giúp người xem tập trung thưởng thức nội dung yêu thích mà không bị xao nhãng. Bên cạnh đó, dòng TV này được Samsung cung cấp giải pháp giấu dây Slim One Connect, giúp người dùng có được sự gọn gàng và thẩm mỹ cho không gian sống.

Neo QLED 8K ứng dụng công nghệ Quantum Matrix Pro cho vùng chiếu sáng nhiều hơn 1,5 lần, hiển thị màu trắng sáng hơn và màu đen sâu hơn. Cùng độ phân giải gấp 4 lần 4K và 16 lần Full HD, TV mang đến hình ảnh sắc nét, chi tiết và có chiều sâu.

Công nghệ chấm lượng tử Quantum Dot hiển thị 100% dải màu sắc, giúp hình ảnh sân cỏ, ánh đèn, trang phục đội tuyển… trở nên tươi sáng và rực rỡ. Những công nghệ này giúp hình ảnh hiển thị chân thật gần như mắt người xem trực tiếp, mang không khí sân cỏ về căn phòng của người dùng. Bên cạnh đó, công nghệ HDR10+ cho phép TV tuỳ chỉnh màu sắc và độ tương phản trong từng phân cảnh khác nhau.

Sở hữu TV Neo QLED 8K, bạn không cần phải lo lắng sắp xếp chỗ ngồi sao cho các thành viên trong gia đình đều thưởng thức trận cầu một cách trọn vẹn. Nhờ công nghệ Ultra Viewing Angle, TV phân bổ nguồn sáng đều khắp màn hình, cho chất lượng hình ảnh và màu sắc như nhau ở nhiều góc nhìn. Nhờ vậy, không cần ngồi ở vị trí trung tâm, người xem vẫn quan sát trọn vẹn những pha tranh bóng, đánh đầu đẹp mắt.

Cùng với đó, công nghệ Anti-Reflection của Neo QLED 8K có thể giảm thiểu ánh sáng phản chiếu vào màn hình TV, bạn có thể thoải mái bật đèn để bảo vệ mắt khi thưởng thức các trận bóng đá diễn ra vào ban đêm.

Bên cạnh màn hình lớn và hình ảnh sinh động, Neo QLED 8K được yêu thích nhờ tích hợp tính năng thú vị như Multi View. Tính năng này cho phép bạn phát cùng lúc nội dung TV và kết nối với điện thoại. Cụ thể, người dùng có thể chia màn hình Neo QLED 8K thành 4 khung hình, để vừa theo dõi trận bóng vừa chiếu các nội dung khác từ smartphone như màn hình video call, mạng xã hội…

Đây là một tính năng giúp giải quyết nhiều bất tiện khi xem bóng đá. Trong trường hợp 2 đội tuyển yêu thích trùng lịch thi đấu, bạn vẫn có thể theo dõi diễn biến của cả 2 trận bóng cùng lúc. Thú vị hơn, các fan bóng đá có thể gọi video cho người thân, bạn bè ngay trên màn hình TV để cùng bình luận về trận đấu, mà không phải cầm trên tay hay tìm cách cố định smartphone.

Một trong những công nghệ nổi bật của Neo QLED 8K là Object Tracking Sound Pro (OTS Pro), tạo hiệu ứng âm thanh 3D sống động. Theo đó, âm thanh sẽ theo dấu chuyển động hình ảnh của từng phân cảnh, giúp người xem nghe được tiếng reo hò phát ra từ nhiều phía, tạo cảm giác như được hòa mình trong bầu không khí sôi động tại khán đài.

Theo Samsung, âm thanh của TV Neo QLED 8K sẽ thêm trọn vẹn nếu được kết hợp cùng loa thanh của hãng. Với công nghệ Q-Symphony, loa TV sẽ trở thành một kênh âm thanh bổ sung thay vì tắt hẳn đi khi kết nối với loa thanh. Nhờ vậy, Neo QLED 8K và loa thanh có thể phối hợp nhịp nhàng, giúp tái hiện âm thanh vòm từ nhiều hướng, chuẩn xác theo từng diễn biến của trận cầu.

Ngoài ra, dòng TV QLED 8K mới nhất của Samsung còn tích hợp công nghệ SpaceFit Sound - âm thanh tùy biến theo không gian. Công nghệ này có khả năng đo lường khoảng cách giữa TV và các bức tường hay vị trí người ngồi, từ đó tinh chỉnh âm thanh phù hợp theo không gian xung quanh.

Với nhiều ưu điểm nêu trên, Neo QLED 2021 hứa hẹn đưa fan bóng đá Việt đến gần hơn với các trận cầu hấp dẫn từ châu Âu. Dù không có cơ hội theo dõi trực tiếp tại sân vận động, người xem vẫn có được cảm nhận chân thực không khí sôi động của mùa giải.

Hòa nhịp cùng các trận cầu mùa Euro, từ 27/5 đến 31/7, Samsung triển khai chương trình khuyến mãi áp dụng cho các dòng sản phẩm TV Neo QLED 8K, QLED 4K, UHD, The Frame, The Premiere và loa thanh. Cụ thể, khi mua các dòng TV này, khách hàng có cơ hội nhận được quà tặng là loa thanh HW-Q950A trị giá 33,99 triệu đồng, loa tháp MX-T40 trị giá 3,99 triệu đồng (số lượng có hạn). Ngoài ra, khách hàng được hỗ trợ trả góp 0%, chế độ bảo hành mở rộng đến ba năm, mua kèm TV The Frame 50 inch với giá ưu đãi.

Cùng với đó, người dùng TV Samsung có thể tận hưởng thư viện nội dung chuẩn 8K trong 12 tháng trên ứng dụng VieON, trị giá 8 triệu đồng, gồm chùm kênh K+, hơn 100.000 giờ phim điện ảnh Hollywood, TV Show, hơn 150 kênh truyền hình trong và ngoài nước 8K; 12 tháng xem phim chiếu rạp không giới hạn trên Galaxy Play, FPT Play; đặc quyền xem trước phim hoạt hình Doraemon cùng giáo trình STEM trên Pops Kids. Độc giả tham khảo chi tiết về chương trình khuyến mãi tại đây.