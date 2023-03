Samsung nâng cấp dải sản phẩm TV cao cấp ở Việt Nam

Toàn bộ dòng sản phẩm TV cao cấp của Samsung tại thị trường Việt Nam được nâng cấp lên phiên bản mới cho năm 2023.

Neo QLED, mẫu TV chủ lực của Samsung tại thị trường Việt Nam trong năm 2023. Ảnh: Samsung.

Ngày 8/3, Samsung Việt Nam giới thiệu phiên bản mới của các dòng TV công ty đang kinh doanh tại Việt Nam. Thương hiệu Hàn Quốc áp dụng 4 loại công nghệ hiển thị gồm QLED, Neo QLED, Micro LED và OLED cho các mẫu TV cao cấp mới. Đồng thời, những sản phẩm có thiết kế lạ như The Frame, The Sero, The Serif cũng được duy trì.

Samsung đang là thương hiệu có nhiều loại công nghệ màn hình TV nhất tại Việt Nam

Trong đó, mẫu TV OLED đầu tiên của công ty được trình làng thị trường trong nước cuối 2022. Đến nay, phiên bản cao cấp S95C OLED cũng được giới thiệu với giá cao nhất 110 triệu đồng. Theo nhà sản xuất, model này hỗ trợ tần số quét 144 Hz và đạt chuẩn Pantone Validate.

Dòng TV khung tranh The Frame vẫn được Samsung duy trì với kho tác phẩm nghệ thuật đồ sộ. Ảnh: Samsung.

OLED sẽ là “sân chơi” chiến lược của các nhà sản xuất TV tại Việt Nam trong năm nay. Ngoài Samsung, LG, Sony, Casper đều đang có phiên bản TV OLED chủ lực của riêng mình.

Dòng Micro LED của công ty Hàn Quốc có các phiên bản 76-114 inch. Đây vẫn là thiết bị sở hữu công nghệ sản xuất phức tạp nhất trong ngành TV hiện tại. Lợi thế của giải pháp này là độ sáng, tương phản của màu sắc ở mức rất cao, cùng độ bền tốt hơn OLED và hạn chế bóng mờ.

Tuy nhiên, kích thước và khoảng cách của các bóng LED vẫn cần được thu nhỏ hơn trong tương lai. Ngoài ra, giá bán cao của sản phẩm cũng khiến nó trở nên khó tiếp cận với đa số khách hàng. Mẫu Micro LED The Frame 114 inch hiện có giá 3,2 tỷ đồng tại Việt Nam.

Ngoài ra, các dòng sản phẩm QLED, Neo QLED vẫn là model chủ lực, mang đến phần doanh số lớn cho nhà sản xuất. Hiện tại, Samsung cung cấp hai tùy chọn độ phân giải, 4K và 8K cho người dùng trong nước.

Trong đó, mẫu Neo QLED sở hữu tấm nền Quantum Mini LED, hỗ trợ bởi bộ xử lý Neural Quantum Processor, AI nâng cấp chất lượng hình ảnh.

Các dòng TV QLED cũng có giá bán dễ tiếp cận hơn với đa số người dùng. Mức khởi điểm của sản phẩm ở mức 23 triệu đồng cho phiên bản 4K, 55 inch. Đây cũng là phân khúc giá có sự cạnh tranh lớn giữa các nhà sản xuất TV tại Việt Nam.