Samsung mang tinh thần dòng Galaxy A lên đấu trường âm nhạc The Heroes

Trong The Heroes tập 2, Jsol và VP Bá Vương khiến khán giả bất ngờ khi có màn trình diễn ấn tượng với “đạo cụ” là chiếc smartphone.

Bộ đôi Galaxy A52 và A72 của Samsung là dòng sản phẩm hướng đến gen Z - thế hệ có góc nhìn đa chiều cùng các ý tưởng táo bạo. Samsung tích hợp cho bộ đôi các tính năng đa nhiệm, công nghệ mới nhất, nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của người trẻ sáng tạo.

Để lan tỏa tinh thần của gen Z không ngại thay đổi, thích trải nghiệm, Samsung mang tinh thần của Galaxy A52 và A72 lên sân khấu của The Heroes - Thần tượng đối thần tượng - phiên bản nâng cấp của The Remix vừa trở lại sau 3 năm vắng bóng. Với sự tương đồng trong chất trẻ, sự năng động và sáng tạo, The Heroes 2021 đồng hành cùng Samsung đã mang đến những màn trình diễn mãn nhãn trong tập mới nhất.

Theo đó, The Heroes tập 2 với sự góp mặt của Orange, Jsol, Quân A.P, Mỹ Anh, Thanh Duy, VP Bá Vương đã mang đến những màn trình diễn cuốn hút, thể hiện tinh thần dám thay đổi của người trẻ - những tố chất mà dòng Galaxy A của Samsung hướng đến. Là sản phẩm công nghệ sở hữu tính năng chụp ảnh ấn tượng, Samsung Galaxy A52 và A72 còn hỗ trợ các nghệ sĩ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc thi.

The Heroes tiếp tục khai thác thế mạnh hiệu ứng trình diễn và công nghệ của phiên bản trước, với sự đồng hành của Samsung. Ảnh chụp màn hình.

Mở đầu chương trình, nhóm 528 Hz của Quân A.P và DSmall mang đến màn trình diễn đột phá với ca khúc “You are my crush”. Vốn gắn liền với dòng nhạc ballad ngọt ngào, Quân A.P tại The Heroes đã có màn lột xác ấn tượng - remix lại ca khúc từng làm nên tên tuổi, thể hiện vũ đạo cuốn hút… giúp phần trình diễn mở màn của sân khấu The Heroes bùng nổ.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong dành nhiều lời khen tặng cho Quân A.P: “Giờ thì tôi hiểu vì sao Quân A.P nhiều fan đến vậy. Đây là một hình mẫu toàn diện, đa năng”. Cuối cùng, bộ đôi 528 Hz đã chọn về đội Nguyễn Hải Phong trong sự nuối tiếc của ca sĩ Hà Lê.

Sau 528 Hz, nhóm Giang Danh của ca sĩ Jsol và producer ducpham. có phần chào sân ấn tượng bên chiếc smartphone Galaxy A52. Đây là cách bộ đôi nghệ sĩ thể hiện tinh thần không ngại thử thách, sẵn sàng vượt qua chính mình để thể hiện cá tính. Mashup ca khúc “Lặng - Mascara - Hiếm có khó tìm”, Jsol đã thể hiện khá tốt chất giọng sáng, khỏe, vũ đạo nhuần nhuyễn, trong khi ducpham. có bản phối nhạc với phần drop (đoạn nhạc nền) bắt tai. Sau nhiều lời nhận xét của các Master, Jsol chia sẻ bản thân phù hợp với Khắc Hưng nên anh lựa chọn về với team này.

Dàn Master đồng hành cùng 12 đội trong The Heroes năm nay. Ảnh chụp màn hình.

Là nhân tố bí ẩn, Mỹ Anh khiến các Master bất ngờ khi xuất hiện trên sân khấu The Heroes trong hình tượng một “chiến binh”, đảm trách cả hai vai trò - ca sĩ và producer. Mỹ Anh khéo léo dung hòa những chi tiết rất Việt Nam để khiến ca khúc lời Anh - “Got you” trở nên thú vị hơn: Sử dụng nhạc cụ trống trong phần drop, chất liệu nhạc có đàn tranh, tạo hình một chiến binh Việt Nam.

Nếu Hà Lê cho rằng Mỹ Anh là cô gái đầy cá tính, thì Nimbia lại cho rằng ái nữ nhà Diva Mỹ Linh là một nữ producer thông minh và sáng tạo. Nguyễn Hải Phong cũng đánh giá cao màn trình diễn của Mỹ Anh và nhận định cô là thế hệ nghệ sĩ gen Z tài năng, không ngại thay đổi mình. “Nếu Mỹ Anh về với tôi, tôi sẽ không làm gì vì Mỹ Anh quá giỏi rồi”, Nguyễn Hải Phong chốt lại. Trong khoảnh khắc lựa chọn, Mỹ Anh cho rằng âm nhạc của cô và nhạc sĩ Khắc Hưng có sự khác biệt nên việc tìm được điểm chung với nhạc sĩ là điều mà cô hướng đến.

Phần trình diễn của Mỹ Anh khiến các Master không thể rời mắt. Ảnh chụp màn hình.

Trong tạo hình của một nhà thám hiểm vũ trụ, nhóm The Astro (Thanh Duy và NVM) đã có phần trình diễn khuấy động sân khấu The Heroes với một ca khúc do chính Thanh Duy sáng tác - “Magic”. Tương tự Thanh Duy, là nhân tố được mong chờ của The Heroes năm nay, nhóm Orange Juice với giọng ca Orange và producer Monotape đã mang đến chương trình một ca khúc hoàn toàn mới. Mặc dù phần thể hiện của Orange nhận nhiều ý kiến trái chiều từ Hội đồng chuyên môn và các Master, tuy nhiên với sự tự tin và bản lĩnh, nữ ca sĩ được kỳ vọng sẽ có màn trình diễn bùng nổ sau khi đầu quân cho team của Hà Lê - Nimbia.

The Heroes tập 2 khép lại với màn trình diễn cuốn hút đến từ nhóm Anti Anti Hero - VP Bá Vương và TDK - trong ca khúc “Quan trọng là mình có nhau”. Hình ảnh của hai chàng trai gắn với chiếc Galaxy A72 trong clip giới thiệu, làm nổi bật tinh thần trẻ trung năng động.

Táo bạo mang cải lương kết hợp với dòng nhạc điện tử sôi động, VP Bá Vương nhận cơn mưa lời khen từ các Master lẫn Hội đồng chuyên môn. Sau màn xuất hiện thần thái trong tập 2, VP Bá Vương hứa hẹn là nhân tố tiềm năng và sẽ bứt phá tại The Heroes 2021.

Phần thể hiện phong cách hiphop của VP Bá Vương thu hút khán giả. Ảnh chụp màn hình.

Với việc tài trợ cho The Heroes, đồng hành cùng nghệ sĩ trẻ trong hành trình khẳng định bản thân và khát khao dung nạp trải nghiệm để tạo ra trào lưu mới, Samsung cùng bộ đôi tân binh dòng Galaxy A đang lan tỏa tinh thần tiên phong đột phá, dẫn đầu xu hướng. Với camera sắc nét, dung lượng pin lớn, bộ đôi điện thoại Samsung Galaxy A52 và A72 mang đến cho người dùng trải nghiệm liền mạch cả ngày dài, giúp người trẻ yêu khám phá, ưa xê dịch ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhờ khả năng chống rung OIS.