Sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Samsung ngày 11/1 mang đến nhiều giải pháp công nghệ thú vị, dành cho trạng thái "bình thường tốt đẹp hơn" trong đại dịch Covid-19.

Diễn ra trước thềm triển lãm điện tử CES 2021 lần đầu được tổ chức trực tuyến, sự kiện Better Normal For All tập trung vào các sản phẩm thông minh đáp ứng xu hướng làm việc, giải trí tại nhà của người dùng.

Ngoài kết nối linh hoạt, điểm nổi bật của loạt sản phẩm còn nằm ở thiết kế thông minh, hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) để học hỏi thói quen của người dùng.

Tủ lạnh Samsung Bespoke có thể thay đổi màu sắc tùy không gian xung quanh.

Tủ lạnh Bespoke 4-Door Flex

Bespoke là dòng tủ lạnh với khả năng tùy biến màu sắc, chất liệu bên ngoài của từng bộ phận cho phù hợp với không gian xung quanh. Bên trong tủ lạnh có thiết kế module, cho phép gắn những thành phần khác nhau tùy nhu cầu sử dụng.

Dòng Bespoke lần đầu được Samsung ra mắt năm 2019 nhưng chỉ dành cho thị trường châu Âu. Năm nay, tủ lạnh Bespoke được giới thiệu trên toàn cầu, bổ sung phiên bản 4 cửa với nhiều module mới gồm Beverage Center, hộp chứa nước với bình nước tự động được làm đầy và Dual Auto Ice Maker, máy làm đá có thể cho ra 2 kích thước, phù hợp với nhiều loại đồ uống khác nhau.

Ngoà ra, tủ lạnh Bespoke mới còn tích hợp đèn tia cực tím (UV), diệt khuẩn và khử mùi cho thực phẩm đặt bên trong.

Dòng TV Samsung Micro LED có kích thước tối đa 110 inch.

TV Micro LED 110 inch

Tiếp theo là dòng TV sử dụng tấm nền Micro LED hoàn toàn mới, kích thước lên đến 110 inch. Theo Samsung, đèn nền Micro LED khá nhỏ, khả năng tự phát sáng độc lập giúp loại bỏ đèn nền và bộ lọc màu nhưng vẫn mang lại màu đen sâu, độ tượng phản tốt như OLED.

Dòng TV mới có thiết kế nguyên khối, viền màn hình mỏng cho tỷ lệ màn hình/thân máy là 99%. Tận dụng lợi thế của màn hình lớn, Samsung còn tích hợp tính năng 4Vue (Quad View) để hiển thị cùng lúc 4 nội dung từ các nguồn phát khác nhau. Ngoài ra, công nghệ Majestic Sound mang đến chất lượng âm thanh 5.1 chân thực cho người xem.

Dòng TV Micro LED của Samsung sẽ lên kệ toàn cầu trong mùa xuân năm nay.

Dòng TV Lifestyle sẽ có bản nâng cấp trong năm 2021.

Lifestyle TV 2021

Tại sự kiện, Samsung tiết lộ đang phát triển thế hệ mới của dòng TV Lifestyle với nhiều nâng cấp, đáp ứng xu hướng của người dùng. Với dòng TV khung tranh The Frame, phiên bản 2021 có viền màn hình mỏng hơn, 5 tùy chọn màu sắc viền, 2 thiết kế khung khác nhau.

Hiện tại, dòng TV Lifestyle của Samsung gồm TV có chân The Serif, TV xoay The Sero, TV khung tranh The Frame, TV ngoài trời The Terrance và máy chiếu laser The Premiere. Hiện Samsung chưa xác nhận sẽ ra mắt bản nâng cấp nào cho các sản phẩm trên ngoài The Frame.

Ứng dụng mới của Samsung dành cho những người thích nấu ăn.

SmartThings Cooking

SmartThings Cooking là chức năng mới trong ứng dụng SmartThings, cho phép đồng bộ các sản phẩm nhà bếp của Samsung để mua nguyên liệu, chế biến và nấu đồ ăn dựa trên công thức được đề xuất.

Với sự hỗ trợ của Whisk's Food AI, SmartThings Cooking có thể đề xuất công thức nấu ăn dựa trên sở thích và chế độ ăn của người dùng, sau đó lên kế hoạch bữa ăn hàng tuần cho phù hợp.

Khi nấu ăn, ứng dụng sẽ gửi hướng dẫn công thức trực tiếp đến các thiết bị nhà bếp của Samsung. Tủ lạnh Family Hub có thể đặt thức ăn từ các siêu thị, gửi tín hiệu đến lò nướng để chuẩn bị hâm nóng, trong khi màn hình LCD trên tủ lạnh sẽ hiển thị hướng dẫn nấu ăn.

Họat động tập thể thao sẽ được hỗ trợ với Samsung Health Smart Trainer.

Samsung Health Smart Trainer

Cạnh tranh với dịch vụ thể thao Apple Fitness+, tính năng Smart Trainer trong ứng dụng Smart Health sẽ phân tích quá trình tập thể thao của người dùng để đưa ra hướng dẫn, phản hồi theo thời gian thực.

So với Fitness+, điểm mạnh của Smart Trainer là cung cấp loạt bài tập, hướng dẫn chi tiết cho những người mới bắt đầu, đồng thời hướng dẫn các bài tập sức mạnh, động tác cơ bản trước khi tập các bài nâng cao.

Smart Trainer sẽ tận dụng camera trên TV để ghi lại việc tập luyện, cung cấp thông số cần thiết. Hướng dẫn tập luyện sẽ được phát thông qua video hoặc trợ lý ảo Bixby.

Máy hút bụi thông minh JetBot 90 AI+

Máy hút bụi JetBot 90 AI+

Dự kiến bán ra vào nửa đầu năm nay, robot bút bụi mới của Samsung sử dụng công nghệ nhận dạng vật thể để vẽ bản đồ, tăng hiệu quả làm sạch kiêm camera an ninh.

JetBot 90 AI+ trang bị cảm biến LiDAR để lập bản đồ, công nghệ tránh chướng ngại vật dựa trên AI và khả năng tự làm sạch hộp bụi. Samsung cho biết cảm biến 3D trên robot có thể phát hiện vật nhỏ trên sàn nhà để tránh các vật thể "được phân loại là nguy hiểm hoặc có khả năng gây ô nhiễm".

Với ứng dụng SmartThings, người dùng có thể lên lịch hoạt động, thiết lập "vùng cấm" để robot tránh một số khu vực nhất định khi làm sạch. Không chỉ loại bỏ bụi trên sàn, JetBot 90 AI+ còn có thể làm sạch bụi trong không khí. Sản phẩm dự kiến xuất xưởng tại Mỹ vào nửa đầu năm.

Robot Samsung Bot Care (trái) và Bot Handy (phải).

Samsung Bot Care và Bot Handy

CES cũng là nơi ra mắt những ý tưởng robot độc đáo. Thay vì tập trung và Bixby, Samsung chủ yếu sử dụng AI cho các sản phẩm như máy giặt thông minh, thuật toán chụp ảnh trên smartphone và những chú robot.

Tại CES 2021, Samsung mang đến Bot Care, robot trợ lý sử dụng AI để nhận biết và phản hồi cảm xúc. Robot còn có thể ghi nhận thói quen, lịch trình của người dùng trong ngày để đưa ra nhắc nhở.

Robot Samsung Bot Handy có thể dọn dẹp những căn phòng bừa bộn, phân loại đồ ăn hoặc phục vụ thức uống.

Thiết kế của Bot Care có màu trắng, hình trụ với phần đầu có thể xoay gồm các cảm biến, dải đèn mô phỏng mắt và màn hình lớn sẽ bật ra để gọi video.

Trong khi đó, Bot Handy đóng vai trò như cánh tay hỗ trợ người dùng. Đây là chú robot cao, gầy, trang bị cánh tay có thể xoay ở 3 điểm - vai, khuỷu tay, cổ tay - và một bàn tay ở phía cuối. Robot có thể di chuyển quanh phòng trên một đế lăn, xoay từ bên này sang bên kia và tự nâng mình lên để tiếp cận các vật thể cao.

Thân và tay của robot được tích hợp các camera. Kết hợp với AI, robot có thể nhận diện, gắp các vật thể có kích thước, hình dạng khác nhau. Nó cũng có thể phân tích chất liệu, tính toán trọng lượng để gắp và di chuyển vật quanh nhà. Đây là thiết bị phù hợp để dọn dẹp những căn phòng bừa bộn, phân loại đồ ăn hoặc phục vụ thức uống cho người dùng.