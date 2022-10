Samsung giảm đến 60%, tặng TV Frame 43 inch cho chủ thẻ VIB

Chào đón World Cup 2022, từ nay đến 30/11, VIB hợp tác với Samsung mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng.

World Cup 2022 đến gần cũng là thời điểm bạn chuẩn bị đủ phương tiện để theo dõi giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong đó, một chiếc TV là vật dụng không thể thiếu.

Giảm đến 60% sản phẩm điện tử Samsung

Giải bóng đá Vô địch Thế giới World Cup 2022 sẽ diễn ra tại Qatar từ 21/11 đến 18/12 với 64 trận so tài hấp dẫn. Trước thềm giải đấu được mong đợi nhất năm, từ nay đến 30/11, VIB hợp tác với Samsung mang đến loạt ưu đãi bất ngờ, cùng người hâm mộ thưởng thức các trận cầu đỉnh cao mãn nhãn và trọn vẹn hơn.

VIB hợp tác cùng Samsung mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn.

Ưu đãi lớn nhất là chương trình giảm giá đến 60% các sản phẩm điện tử Samsung dành riêng cho chủ thẻ tín dụng VIB tại website sshop.vn/vibcustomer. Nếu bạn đang nhắm một chiếc TV size khủng để xem đã mắt hơn, bộ loa âm thanh chất lượng để cả nhà cùng cổ vũ đội bóng yêu thích, hay chiếc tủ lạnh đời mới trữ được nhiều món ngon hơn… thì đây là cơ hội không thể bỏ qua.

Chốt đơn càng to, rinh quà càng xịn

Chương trình ưu đãi đến 60% áp dụng cho cả các dòng TV đời mới lẫn điện thoại flagship vừa ra mắt trong năm 2022 của Samsung. Đồng thời, khách mua được giảm trực tiếp 500.000 đồng cho đơn hàng từ 6 triệu đồng khi thanh toán bằng thẻ VIB, áp dụng cùng chương trình trả góp 0% lãi suất. Nhờ đó, nhiều sản phẩm đang có giá rất hấp dẫn.

Đặc biệt, Samsung còn tặng TV Frame 43 inch cho đơn hàng có giá trị cao nhất (trên 40 triệu đồng) trong thời gian diễn ra chương trình. Ngoài ra, chủ thẻ VIB vẫn được tham gia các chương trình khuyến mãi khác do Samsung thực hiện như mua TV tặng kèm loa…

Ưu đãi ăn uống đến 30% mừng chiến thắng

VIB cũng liên tục triển khai chuỗi ưu đãi ăn uống để cùng chủ thẻ mừng chiến công của đội tuyển thần tượng. Dù bạn cổ vũ cho đội nào, sau trận đấu có thể tới Lobster Bay, King BBQ, Matsuri, Miyen, Shun Yi nâng ly với chiến hữu và quẹt thẻ VIB để được giảm tới 30%.

Tận hưởng World Cup 2022 với những bữa tiệc bên bạn bè và gia đình.

Nếu muốn ăn mừng trong không khí đầm ấm ở nhà, các fan bóng đá có thể gọi đồ ăn qua ShopeeFood, ShopeeFresh. VIB dành tặng mã ưu đãi giảm 50.000 đồng hoặc 60.000 đồng cho đơn hàng từ 200.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng từ nay đến hết 31/12.

Ngoài ra, bạn có thể mua nhiều món khô, đồ uống… ưu đãi đến 1 triệu đồng trên Tiki, Shopee, Lazada vào thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần và các ngày đặc biệt để chuẩn bị tươm nhất cho cuộc vui mùa World Cup.

Hàng nghìn deal hời khi mở thẻ online

Mùa bóng đá sôi động nhất năm sắp đến, các fan bóng đá hãy chuẩn bị một chiếc TV Samsung siêu nét được giảm sâu đến 60% từ VIB; dự đoán tỷ số thật sát nút và sẵn sàng tiệc tùng ăn mừng đội tuyển thần tượng.

Việc mở thẻ tín dụng VIB rất dễ dàng, chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại di động để nhận deal hời quanh năm từ VIB. Đầu tiên, bạn truy cập website www.vib.com.vn, chọn dòng thẻ muốn mở, bấm "Đăng ký ngay" và nhập thông tin theo mẫu, nhận kết quả phê duyệt hạn mức tín dụng sau 15-30 phút, nhận thông tin thẻ ảo qua MyVIB và có thể bắt đầu chi tiêu online ngay.

Từ nay đến 31/12, chủ thẻ mới còn được miễn phí thường niên khi thỏa điều kiện chi tiêu từ 5 triệu đồng trong 30 ngày sau kích hoạt, hoặc nhận combo Grab Code trị giá 500.000 đồng đi đâu cũng được giảm giá.

Đặc biệt, khi mở thẻ tín dụng VIB trực tuyến tại đây trong tháng 10, bạn còn được tặng vé tham dự The Masked Singer All-Star Concert. Đây là đêm nhạc tổng kết chương trình The Masked Singer do VIB đồng hành suốt 3 tháng qua, được đánh giá là một trong những chương trình ca nhạc nổi bật nhất hiện nay.

Bạn cũng dễ dàng nhận vé SVIP xem The Masked Singer All-Star concert và bộ 5 ly nhân vật đang hot khi giới thiệu bạn bè mở thẻ tại đây. Chi tiết ưu đãi có tại: www.vib.com.vn/vn/promotion.