Samsung Galaxy S22 đang có giá tốt, nhiều ưu đãi

Sau 4 tháng ra mắt, Samsung Galaxy S22 Series vẫn giữ sức mua tốt. Tại Việt Nam, dòng flagship của Samsung có giá giảm nhẹ nhàng, đi kèm nhiều ưu đãi.

Nhờ thiết kế hiện đại, cấu hình ấn tượng cùng bộ quà tặng giá trị, S22 Series được người dùng yêu thích.

Trong thời điểm ra mắt, bộ 3 có sức mua cao hơn 30-35% so với thế hệ tiền nhiệm S21 Series, nhiều cửa hàng phân phối chính hãng liên tục “cháy hàng”.

Sau 4 tháng “trình làng”, S22 Series vẫn giữ nhịp tốt cùng sức mua tích cực. Tuy nhiên, giá đã có phần nhẹ nhàng và dễ tiếp cận hơn. Khảo sát tại nhiều đại lý ủy quyền chính hãng, các mẫu Samsung Galaxy S22 đang được niêm yết với giá dễ chịu hơn, đi kèm nhiều ưu đãi cho khách hàng. Cụ thể, trên trang Cellphones, giá bán Samsung Galaxy S22 Plus (8 GB + 128 GB) là 24,49 triệu đồng, giảm 1,5 triệu đồng so với giá công bố từ hãng. Samsung Galaxy S22 Ultra (12 GB + 256 GB) có giá 31,99 triệu đồng, giảm khoảng 5% so với giá hãng.

Samsung là hãng smartphone có thị phần lớn nhất toàn cầu trong quý I nhờ doanh số Galaxy S22 Series tăng vọt. Ảnh: Tech Advisor.

Đồng thời, khi mua các mẫu S22 trong giai đoạn này, người dùng còn được hưởng ưu đãi, quà tặng đến 6 triệu đồng cùng chính sách bảo hành chính hãng. Cụ thể, khi mua các mẫu Galaxy S22 chính hãng, người dùng sẽ nhận tai nghe Galaxy Buds2 trị giá 2,99 triệu đồng, 6 tháng miễn phí 100 GB dung lượng lưu trữ trên OneDrive, cùng hỗ trợ thu cũ đổi mới đến 4 triệu đồng.

Bên cạnh đó, khi mua hàng chính hãng, người dùng còn được hưởng những lợi thế và đặc quyền như gói bảo hành Samsung Care+, trả góp 0% lãi suất hay tích lũy 5% điểm Samsung Rewards.

Trong đó, Samsung Care+ là dịch vụ bảo hành toàn diện dành riêng cho khách hàng sở hữu điện thoại thông minh và máy tính bảng Galaxy, giúp người dùng an tâm với đặc quyền được hoàn toàn miễn phí sửa chữa khi thiết bị gặp sự cố do rơi vỡ hoặc vào chất lỏng. Thời hạn bảo hành kéo dài tối đa 2 năm với quy trình nhanh chóng, linh kiện thay thế chính hãng, giao nhận miễn phí. Ngoài ra, người dùng có thể nhận thiết bị mới nếu máy hư hại trên 85%.

Các mẫu Samsung Galaxy S22 có sức mua và giá ổn định tại Việt Nam. Ảnh: LT.

Ghi nhận một năm thành tích nổi bật, Samsung là hãng điện tử tiếp tục giữ vững vị trí top đầu (chiếm 24% thị phần smartphone quý I toàn cầu). Báo cáo tài chính quý I của tập đoàn cho thấy doanh thu quý I tăng mạnh do lượng bán ra của Galaxy S22 tăng vọt tại các thị trường cốt lõi châu Á, cùng nhu cầu mạnh mẽ của các mẫu Galaxy A Series.

Trong quý đầu, hãng công nghệ Hàn Quốc ghi nhận lợi nhuận vận hành đạt 14,12 nghìn tỷ won (gần 11 tỷ USD ), tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Tại Việt Nam, sau 2 tuần kể từ khi ra mắt, tổng lượng đặt trước cho Galaxy S22 Series trên các kênh phân phối, đại lý toàn quốc ghi nhận tăng gấp 2,5 lần so với phiên bản Galaxy S21 Series tiền nhiệm.

S22 Ultra là flagship nổi bật của Samsung nửa đầu năm 2022. Ảnh: Samsung.

Trong đó, là flagship quan trọng hàng đầu của hãng công nghệ Hàn Quốc, Galaxy S22 Ultra sở hữu công nghệ camera tiên tiến với cải tiến chụp và quay trong đêm. Samsung cũng tối ưu AI để nâng cấp khả năng xử lý hình ảnh với chuẩn chống rung, tách lớp chủ thể chính xác hơn, cho ảnh đầu ra sắc nét, mượt mà dù ở chế độ chụp chân dung, chụp đêm, hay Space Zoom 100x.

Mẫu máy cao cấp còn kèm bút S Pen với độ trễ gần như bằng 0, cho cảm giác viết, vẽ thật hơn.