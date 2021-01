Samsung Galaxy S21 dành cho ai?

Việc bộ ba Galaxy S21 ra mắt khiến người dùng đặt ra câu hỏi nên lựa chọn phiên bản nào để phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Cũng như năm trước, thế hệ Galaxy S21 lần này được ra mắt với 3 phiên bản: Galaxy S21, Galaxy 21 Plus và Galaxy Ultra.

Dù Samsung cho biết các phiên bản Galaxy S21 đều phù hợp với đại đa số người dùng, bộ ba này vẫn có những phân khúc người dùng nhất định.

Trong khi Galaxy S21 và S21 Plus dành cho những trải nghiệm ổn định, giá cả phải chăng, S21 Ultra cung cấp mọi thứ người dùng mong muốn ở một chiếc điện thoại thông minh.

Các phiên bản của Galaxy 21 đều có đối tượng người dùng khác nhau. Ảnh: XDA.

Những tính năng chung

Cả 3 phiên bản đều có cụm camera đồng bộ dọc nổi bật so với tổng thế máy, gồm camera chính, camera góc rộng và camera tele đóng vai trò quan trọng trong trải nghiệm chụp ảnh của người dùng.

Thiết kế màn hình Infinity-O với tần số quét 120 Hz, cùng công nghệ Dynamic Refresh Rate giúp điều chỉnh tần số quét dựa trên nội dung hiển thị.

Bên cạnh đó, vi xử lý Exynos 2100 giúp nâng cấp đáng kể hiệu năng GPU cùng hiệu suất xử lý các tác vụ AI mạnh mẽ hơn.

Nhiều tính năng mới có mặt trên Galaxy S21, S21+ và S21 Ultra. Ảnh: XDA.

Chế độ Single Take 2.0 cải thiện tốc độ nắm bắt những khung hình đẹp. Tính năng Director View và Vlogger View hỗ trợ quay nhiều ống kính cùng một lúc, nhận diện phản ứng khuôn mặt, giúp những khoảnh khắc quan trọng như video kỷ niệm hay một trận đấu thể thao trở nên đáng nhớ.

Cảm biến vân tay đều được cải tiến. Bên cạnh đó, ở 3 phiên bản đều có tính năng giúp kiểm soát thời gian xem nội dung được chia sẻ.

Samsung Galaxy 21 phiên bản có giá rẻ nhất

Galaxy S21 là lựa chọn phù hợp cho một chiếc điện thoại giá cả tốt. Ảnh: XDA

Galaxy S21 sở hữu tất cả những gì cơ bản nhất của bộ ba. Phiên bản này là lựa chọn tuyệt vời mang lại cho người dùng những trải nghiệm hàng đầu với mức giá phải chăng.

Galaxy S21 có màn hình với độ phân giải FHD+, tần số quét 120Hz với khả năng tự động tùy chỉnh từ 48 Hz đến 120 Hz tùy vào nội dung hiển thị. Công nghệ Dynamic AMOLED 2x tăng độ tương phản và lọc ánh sáng xanh. Camera trước 10 MP, khẩu độ f/2.2.

Vi xử lý Exynos 2100 đi cùng với bộ nhớ 8GB RAM, đem lại trải nghiệm đồ họa mượt mà khi chơi game hoặc thực hiện các tác vụ chỉnh sửa.

Máy sở hữu cho mình 3 camera sau với thông số lần lượt:

Camera góc rộng 12 MP, khẩu độ f/1.8.

Camera góc siêu rộng 12 MP, khẩu độ f/2.2.

Camera tele 64 MP, khẩu độ f/2.0.

Thân máy được làm từ nhựa, trọng lượng 171 grams, giúp việc cầm nắm trong thời gian dài trở nên nhẹ nhàng hơn.

Samsung Galaxy S21 Plus có màn hình và pin lớn hơn

Tuy được cải tiến hơn Galaxy S21, S21 Plus vẫn khá "nhạt nhòa" trong "bộ ba". Ảnh: XDA.

Về cơ bản, Galaxy S21 Plus là phiên bản hoàn thiện hơn của phiên bản S21. Do đó, chiếc máy này phù hợp với người dùng cần trải nghiệm tốt hơn so với phiên bản thường.

Galaxy S21 Plus có màn hình 6,7 inch, lớn hơn đáng kể so với S21. Pin cũng được tăng thêm 20%, ở mức 4.800 mAh. Bên cạnh đó, Galaxy S21 Plus còn hỗ trợ tính năng Ultra Wide Band có trên Galaxy S21 Ultra.

Mặt sau của máy được làm bằng kính thay vì nhựa giúp thân máy sang trọng hơn.

Samsung Galaxy S21 Ultra dành cho người muốn tất cả

S21 Ultra sở hữu nhiều tính năng vượt trội. Ảnh: XDA.

Galaxy S21 Ultra được thiết kế để cung cấp những trải nghiệm tuyệt vời nhất mà người dùng mong muốn ở một thiết bị thông minh.

Không như S20 Ultra, chỉ cải thiện tương đối so với S20 Plus, phiên bản Galaxy S21 Ultra lần này đã tạo ra khác biệt đáng kể với những người anh em cùng thế hệ.

Khả năng tùy chỉnh tần số quét được cải tiến giúp những tác vụ như đọc sách, lướt web, tiết kiệm tối đa lượng pin tiêu thụ, phù hợp với những người thường xuyên phải làm việc với điện thoại.

S21 Ultra lần này được trang bị thêm tính năng Zoom Lock giảm rung và nhòe ảnh. Chế độ ban đêm cũng đã có một số thay đổi giúp cải thiện ảnh chụp thiếu sáng. Những tính năng này giúp việc chụp ảnh trong môi trường tự nhiên trở nên dễ dàng hơn.

Chiếc máy sở hữu màn hình 6,8 inch, độ phân giải Quad HD+ cùng tấm nền cong Dynamic AMOLED 2X. Thông số camera ấn tượng, với camera chính lên đến 108 MP cùng khả năng quay video độ phân giải 4k, 30 FPS ở tất cả các ống kính. Phù hợp cho việc quay video các buổi diễn lớn, khung cảnh hùng vĩ...

Một trong những lý do khác để mua Galaxy S21 Ultra đến từ chiếc bút S-Pen biểu tượng của Samsung. Việc tích hợp thêm S-Pen đảm bảo cho các tác vụ văn phòng, chỉnh sửa của người dùng được linh động hơn.

S-Pen, chiếc bút đặc trưng của dòng Note đã xuất hiện trên S21 Ultra. Ảnh: XDA.

Galaxy S21 là một chiếc điện thoại đáng sở hữu. Nó cung cấp nhiều tính năng vượt trội cùng một cấu hình mạnh mẽ với mức giá khởi điểm tuyệt vời.

Mặt khác, Galaxy S21 Plus là chiếc điện thoại không quá nổi bật so với 2 phiên bản còn lại. Hầu hết tính năng của nó đều có trên S21. Người dùng cần cân nhắc giữa những cải tiến của S21 Plus và giá tiền của nó để đưa ra quyết định.

Đối với Galaxy S21 Ultra, giống như S20 Ultra và Note 20 Ultra, đây là chiếc máy hoàn thiện nhất trong cả 3 phiên bản. Nó đáp ứng được gần như tất cả nhu cầu của người dùng. S21 Ultra được dự đoán sẽ tiếp tục là một trong những sản phẩm phổ biến nhất trong các dòng điện thoại của Samsung.