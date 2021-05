Samsung đăng video quảng cáo 'dìm' iPhone 12 Pro Max

Samsung so sánh trực tiếp Galaxy S21 Ultra của hãng với iPhone 12 Pro Max của Apple về chất lượng camera.

Đây không phải lần đầu Samsung mỉa mai iPhone của Apple trong các quảng cáo của công ty.

Với phương châm chiến dịch "Your phone upgrade shouldn't be a downgrade" (tạm dịch: Nâng cấp mới không nên là những thứ đã lỗi thời), Samsung đưa Galaxy S21 Ultra lên bàn cân so sánh với iPhone 12 Pro Max trong mảng camera.

Các video quảng cáo chủ yếu tập trung vào cụm camera sau trên Galaxy S21 Ultra. Trong video đầu tiên, Galaxy S21 Ultra nổi bật với khả năng Space Zoom 100x, trong khi iPhone 12 Pro Max chỉ có thể zoom kỹ thuật số 12x. Bức ảnh được so sánh là chụp mặt trăng.

Khó có thể kết luận ảnh chụp mặt trăng từ điện thoại Samsung Galaxy là hoàn toàn tự nhiên và không có sự can thiệp của AI. Dù vậy, iPhone của Apple trên thực tế vẫn chưa được trang bị camera cải thiện khả năng thu phóng.

Quảng cáo thứ 2 nói đến cảm biến chính 108 MP của Galaxy S21 Ultra ăn đứt ống kính 12 MP của iPhone. Bức ảnh chiếc bánh hamburger chụp từ S21 Ultra trông có vẻ hấp dẫn hơn với các chi tiết sắc nét hơn sau khi phóng to bức ảnh.

Cuối cùng, Samsung nhấn mạnh vào tính năng Single Take (Chụp một chạm) trên Galaxy S21 Ultra nổi bật hơn tính năng Live Photo của iPhone. Vơi Single Take, điện thoại của Samsung có thể chụp lại khoảng 14 kiểu ảnh và video với nhiều hiệu ứng trong khoảng thời gian từ 3-10 giây. Trong khi đó, tính năng Live Photo chỉ thu được bức ảnh động 3 giây.

Tuy nhiên, theo 9to5Mac, những phép so sánh này không phản ánh nhiều trải nghiệm thực tế. Khi dùng để chụp hàng ngày, hệ thống máy ảnh trên iPhone 12 Pro Max vốn đã được đánh giá cao.

Ngoài Samsung, Intel cũng từng "tấn công" chip M1 của Apple, và nói rằng iPad giống như một chiếc máy tính lai. Thế nhưng, quảng cáo của Intel lại gặp hiệu ứng ngược, bị nhiều người phản ứng.