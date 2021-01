Samsung đang thay đổi cách chúng ta sống trong ngôi nhà của mình

Với ứng dụng SmartThings và hệ sinh thái thiết bị thông minh, Samsung đang kiến tạo không gian sống mới, thay đổi trải nghiệm của người dùng hiện đại trong ngôi nhà của họ.

Theo thống kê của Counterpoint Research, Samsung là hãng smartphone lớn nhất thế giới với 296,5 triệu sản phẩm bán ra trong năm 2019. Ở thị trường TV, hãng cũng dẫn đầu với 30,9% thị phần toàn cầu, theo IHS Markit. Trong khi tại Mỹ, Samsung chiếm 20,5% thị phần điện gia dụng, theo Korea Herald.

Những con số trên cho thấy sức mạnh của gã khổng lồ Hàn Quốc tại thị trường thiết bị điện tử thông minh. Đại diện Samsung cho biết, chiến lược xuyên suốt của hãng là lấy trải nghiệm người dùng làm trung tâm của mọi nghiên cứu, đổi mới. Gã khổng lồ hiểu rằng để làm được điều đó, họ cần thêm một “bộ não” để kết nối các thiết bị đỉnh cao đó. Và đó chính là SmartThings.

SmartThings Cloud – biến giấc mơ IoT thành hiện thực

SmartThings Cloud chính thức ra mắt từ năm 2017.

Tháng 10/2017 tại sự kiện Samsung Developer Conference (SDC 2017), Samsung chính thức công bố SmartThings Cloud, giải pháp kết nối tất cả thiết bị IoT trong nền tảng duy nhất. Đây được xem là “bộ não” quan trọng trong hệ sinh thái thiết bị thông minh của Samsung.

Ở đó, SmartThings là nền tảng mở, sẵn sàng kết nối với cả thiết bị Samsung và bên thứ ba. Từ đó, ứng dụng này điều khiển, kết nối các thiết bị để mang đến trải nghiệm xuyên suốt cho người dùng trong ngôi nhà của họ.

Cách đây vài năm, người dùng phần nào hình dung và kỳ vọng về mức độ khổng lồ của hệ sinh thái này, khi mỗi năm có đến hàng trăm triệu thiết bị thông minh của Samsung được bán ra thị trường. Đến năm 2020, bức tranh này ngày càng rõ nét. Samsung có những bước đi thần tốc để hoàn thiện hệ sinh thái nhà thông minh với hàng loạt dòng thiết bị gia dụng như TV, tủ lạnh, máy giặt. Khi kỷ nguyên IoT rộng mở, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày, không gian sống của người dùng hiện đại trở nên thông minh, tiện lợi hơn, được cá nhân hóa nhiều hơn, đồng thời, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Samsung SmartThings Hub là một trong những thiết bị kết nối smart home hàng đầu hiện nay.

Samsung SmartThings có hơn 120 triệu người dùng toàn cầu, tương thích với hơn 400 thiết bị của Samsung, mở rộng với hàng nghìn sản phẩm đối tác quan trọng trong mảng thiết bị thông minh. SmartThings cũng được cải tiến để hoạt động nhanh hơn, đơn giản hơn và quan trọng là bảo mật hơn.

Đầu tháng 1/2020, trang Tom’s Guide đánh giá Samsung SmartThings Hub là một trong những thiết bị kết nối smart home tốt nhất thế giới với những ưu điểm như: Kết nối hàng trăm thiết bị, nhiều hơn hầu hết đối thủ, tính năng đa dạng, tích hợp sẵn Wi-Fi để tối ưu vị trí đặt.

Trải nghiệm mới cho người dùng

Các thiết bị thông minh có nhãn “Works with SmartThings” đều có khả năng tương thích với SmartThings của Samsung. Việc mở rộng số lượng đối tác chiến lược giúp Samsung tăng nhanh số lượng các thiết bị gia dụng có thể hoạt động tốt với “bộ não” điều khiển nhà thông minh của mình. Từ đó, hệ sinh thái smart home của hãng ngày càng lớn, trọn vẹn hơn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

SmartThings có thể hoạt động tốt trên nhiều thiết bị di động hay TV, tủ lạnh thông minh. Theo đó, bạn có thể dùng smartphone khởi động điều hòa khi đang trên đường về nhà hay tắt/mở máy giặt từ màn hình tủ lạnh khi đang nấu ăn ở bếp.

Hơn 400 thiết bị dán nhãn “Works with SmartThings”, giúp hệ sinh thái smarthome của Samsung đa dạng hơn.

Với việc ứng dụng IoT vào không gian sống, Samsung cho phép bạn có thể ngồi phòng khách, dùng TV để điều khiển máy giặt/sấy, điều chỉnh độ sáng của đèn trong phòng ngủ, hẹn giờ bật máy lạnh. Đến khi vào phòng ngủ, bạn có thể dùng smartphone để hẹn giờ tắt TV, kéo rèm cửa, điều chỉnh hệ thống loa để nghe những bản nhạc yêu thích. Trong khi đó, nếu nấu ăn trong bếp, các bà nội trợ có thể vừa tham khảo các công thức nấu ăn qua màn hình của tủ lạnh Family Hub, vừa điều khiển các thiết bị khác trong gia đình qua chính màn hình này.

Nói một cách dễ hiểu, với SmartThings, bạn có thể điều khiển bất cứ thiết bị thông minh tương thích, tại bất cứ đâu trong căn nhà của mình. Nhờ đó, các trải nghiệm thông minh trong ngôi nhà liền mạch, thông suốt. Từ đó, người dùng không còn dùng máy giặt, nấu ăn hay xem TV, nghe nhạc theo cách cũ nữa. Trong tương lai, SmartThings có thể kết nối với ôtô, giúp người dùng xác định vị nơi đỗ xe, hay điều khiển ôtô từ xa.

Tủ lạnh Family Hub đóng vai trò trung tâm kết nối gia đình trong phòng bếp.

Kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), SmartThings và các thiết bị gia dụng thông minh dần học và hiểu thói quen hàng ngày của người dùng. Từ đó, hệ sinh thái này có thể tạo ra những lịch trình, kế hoạch phù hợp nhất với bạn và gia đình. Do đó, với mỗi cá nhân hoặc gia đình, SmartThings hoạt động theo cách khác nhau, cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Các trải nghiệm từ xem TV, nghe nhạc, giặt là, nấu nướng của người dùng sẽ được nâng cấp theo hướng mới mẻ hơn, kết nối hơn và nhiều cảm hứng hơn.

Hướng đến người dùng trẻ

Trước đây, việc sở hữu đầy đủ thiết bị gia dụng trong nhà đã được xem là đầy đủ và sung túc. Tuy nhiên, giờ đây, thiết bị gia dụng cần ngày càng phải cần “thông minh” hơn để đáp ứng và hỗ trợ nhịp sống hiện đại. Samsung là một trong những hãng tiên phong trong chiến lược phát triển thiết bị gia dụng thông minh và hướng đến đối tượng người dùng trẻ. Các giải pháp, sản phẩm ra mắt mới đây của Samsung đều nhằm giải quyết và đáp ứng nhu cầu của nhóm người dùng này.

Các sản phẩm như TV The Serif là một trong những kiệt tác thiết kế hiện nay.

Chẳng hạn, smartphone Samsung Galaxy chú trọng thiết kế và camera, trong khi tủ lạnh thông minh có kiểu dáng hiện đại, kết nối Wi-Fi, có màn hình riêng để đáp ứng cả nhu cầu giải trí cũng như hỗ trợ nấu nướng. Các dòng TV như The Frame, The Serif, The Sero nhằm góp phần kiến tạo không gian sống hiện đại, giàu cảm hứng hơn cho người trẻ thích trải nghiệm công nghệ mới.

Nổi bật trên đường đua gia dụng thông minh

Thống kê của công ty Nghiên cứu thị trường Statista (Đức), người dùng toàn cầu đã chi 100,3 tỷ USD cho thiết bị điện gia dụng trong năm 2019. Con số này có thể đạt 121,2 tỷ USD trong năm 2020 và tăng lên 153,5 tỷ USD trong năm 2024.

Với lợi thế về việc thấu hiểu người dùng trẻ, Samsung là cái tên nổi bật trên đường đua này. Theo Reed Electronics, gã khổng lồ công nghệ có 4 năm liên tiếp giữ vị trí đầu bảng về thương hiệu gia dụng được yêu thích nhất tại Mỹ.

Samsung đang đi đầu trong cuộc đua thiết bị gia dụng thông minh.

Những năm gần đây, ở mỗi kỳ triển lãm công nghệ hoặc các sự kiện di động lớn, sản phẩm của Samsung luôn biết cách gây trầm trồ tại các sân khấu lớn bằng hàng loạt sản phẩm như chiếc TV QLED 8K lớn nhất thế giới, TV màn hình xoay đầu tiên trên thế giới hay tủ lạnh thông minh, đến giải pháp kết nối, ứng dụng AI…

Những nỗ lực này giúp Samsung nổi lên như cái tên tiên phong trong lĩnh vực gia dụng, nhà thông minh, mang đến trải nghiệm sống khác biệt trong ngôi nhà người dùng hiện đại.