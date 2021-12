Samsung vừa có sự thay đổi lớn

Samsung Electronics gộp mảng di động và điện tử tiêu dùng, đồng thời bổ nhiệm lãnh đạo mới.

Trong tuyên bố ngày 7/12, Samsung Electronics sẽ gộp 2 trong 3 mảng kinh doanh chính và bổ nhiệm lãnh đạo mới cho từng bộ phận. Theo Nikkei, đây là đợt cải tổ lớn nhất của công ty Hàn Quốc từ năm 2017, sau khi Phó chủ tịch Lee Jae-yong được ân xá.

Các bộ phận của Samsung Electronics sau đợt cải tổ gồm Giải pháp Thiết bị (Device Solutions), trọng tâm là kinh doanh chip bán dẫn (bộ nhớ, bộ xử lý...) do Kyung Kye-hyun, CEO Samsung Electro-Mechanics - công ty sản xuất linh kiện điện tử của tập đoàn Samsung chịu trách nhiệm. Ông cũng được bổ nhiệm làm đồng CEO Samsung Electronics.

Samsung tuyên bố hợp nhất mảng kinh doanh di động và thiết bị điện tử. Ảnh: Bloomberg.

Bộ phận kinh doanh thứ hai là SET Division do Han Jong-hee đứng đầu, gồm mảng kinh doanh thiết bị di động (trước đây do Koh Dong-jin lãnh đạo) và thiết bị điện tử tiêu dùng (do Hyun-Suk Kim đứng đầu). Ông cũng trở thành đồng CEO Samsung Electronics.

Trước khi được thăng chức, ông Han từng lãnh đạo bộ phận Visual Display liên quan đến giải pháp hình ảnh. Samsung cho biết ông Han đã có nhiều đóng góp, bao gồm đưa mảng TV của công ty lên vị trí số một về doanh số suốt 15 năm. Trong khi đó, Kyung từng tham gia phát triển, thiết kế DRAM cũng như bộ nhớ flash tại Samsung.

Việc gộp mảng di động và điện tử tiêu dùng nhằm đơn giản hóa cấu trúc của công ty, đồng thời cho thấy sự tập trung vào mảng bán dẫn, Bloomberg đưa tin. Samsung cũng bổ nhiệm Hark Kyu Park làm Giám đốc Tài chính mới, trước đây từng làm việc tại mảng Giải pháp Thiết bị.

Tập đoàn Samsung đang tập trung vào các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), robot và dược phẩm sinh học, có kế hoạch đầu tư 206 tỷ USD vào các mảng này trong 3 năm tới. Trong đó, Samsung Electronics đặt mục tiêu vượt qua TSMC để trở thành nhà cung cấp chip theo hợp đồng số một thế giới vào năm 2030.

Vào cuối tháng 11, Samsung đã công bố chọn Taylor, Texas (Mỹ) làm địa điểm xây dựng nhà máy chip trị giá 17 tỷ USD trong chuyên công du đầu tiên của ông Lee đến Mỹ. Công ty cũng có kế hoach đầu tư 150 tỷ USD vào mảng sản xuất chip.

Từ khi "thái tử" Lee ra tù, Samsung đã tăng cường các hoạt động đầu tư, trong đó gồm cam kết thúc đẩy nền kinh tế Hàn Quốc bằng cách chi 205 tỷ USD để đầu tư, tuyển dụng 40.000 nhân viên trong 3 năm tới.