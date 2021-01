Samsung công bố danh mục dòng sản phẩm năm nay

Công ty Điện tử Samsung vừa công bố danh mục dòng sản phẩm năm nay với màn hình Neo QLED, MICRO LED và Lifestyle TV trong sự kiện trực tuyến “First Look” diễn ra trước thềm CES.

Vài năm tới, hãng điện tử đến từ Hàn Quốc cho biết sẽ tham gia “sống xanh” cùng hoạt động kinh doanh TV thông qua các chương trình bền vững dài hạn.

Tập trung yếu tố bền vững

Cụ thể, Samsung tìm cách giảm lượng khí thải carbon tổng thể một cách có hệ thống trong sản xuất TV. Đồng thời, công ty giảm mức tiêu thụ điện của người dùng, sử dụng nhiều vật liệu tái chế hơn cho toàn bộ dòng sản phẩm này.

Dựa trên phản hồi của người tiêu dùng, hãng đang mở rộng thiết kế bao bì sinh thái từng đoạt giải thưởng cho tất cả các dòng Lifestyle TV 2021 và hầu hết dòng Neo QLED 2021. Giải pháp bền vững này có thể giúp tái chế đến 200.000 tấn hộp mỗi năm. Bằng cách giảm chữ và hình ảnh in trên bao bì sinh thái, màu in từ mực gốc dầu được dùng trên hộp TV trước đây sẽ loại bỏ nhiều hơn.

Samsung lên kế hoạch phát triển bền vững với nhiều giải pháp giảm khí thải, tận dụng vật liệu tái chế.

Trong năm nay, TV Samsung mang đến điều khiển từ xa năng lượng mặt trời có thể sạc lại bằng ánh sáng, đèn hoặc USB - cải tiến lần đầu tiên của công ty. Sản phẩm sẽ tránh lãng phí đến 99 triệu viên pin AAA ​​trong 7 năm. Để chế tạo điều khiển từ xa, Samsung đổi mới quy trình sản xuất nhằm tái sử dụng chất dẻo từ chai nhựa tái chế, bao gồm 24% hàm lượng tái chế.

Góp phần tạo bước nhảy vọt cho công nghệ hiển thị TV

Ngoài ra, hãng giới thiệu công nghệ màn hình mới Neo QLED cho các dòng TV 8K (QN900A) và 4K (QN90A, QN85A). Samsung cũng tiếp tục nâng cấp TV QLED với công nghệ ánh sáng từ đèn Quantum Mini LED.Công nghệ này điều khiển chính xác bởiQuantum Matrixvà Bộ xử lý Neo Quantum, tối ưu hóa chất lượng hình ảnh.

Các mẫu Neo QLED 8K và 4K trang bị tính năng thông minh, nâng cao vai trò của chiếc TV và đáp ứng nhiều hơn nhu cầu người tiêu dùng trong hoạt động rèn luyện sức khỏe, giải trí lẫn làm việc tại nhà. Cụ thể, Samsung Health biến ngôi nhà thành phòng tập thể dục cá nhân. Tính năng Smart Trainer mới theo dõi và phân tích tư thế trong thời gian thực như huấn luyện viên cá nhân. Trong và sau khi tập luyện, Smart Trainer cung cấp nhận xét về tư thế, đếm số lần tập và ước tính lượng calo đã đốt cháy.

Với hai tính năng độc quyền mới, Samsung mang đến trải nghiệm chơi game trên TV khác biệt. Super Ultrawide GameView cung cấp khả năng chơi game ở tỷ lệ khung hình 21:9 và 32:9. Tầm nhìn rộng đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Tính năng Game Bar cho phép theo dõi và điều chỉnh các yếu tố ảnh ưởng như chuyển đổi tỷ lệ khung hình, kiểm tra độ trễ đầu vào hay kết nối tai nghe.

Micro LED hứa hẹn ra mắt năm nay, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Với Google Duo, người dùng có thể sử dụng điện thoại thực hiện cuộc gọi video chất lượng và tốc độ cao. Ngoài ra, ứng dụng này cho phép tối đa 32 người tham gia cuộc trò chuyện, bất kể đang sử dụng hệ điều hành nào. Với Google Duo, bạn có thể gọi video trực tiếp thông qua máy ảnh kết nối USB.

Bên cạnh đó, tính năngPC on TV trên các thiết bị Samsung kết nối máy tính với TV, hỗ trợ quá trình làm việc và học tập qua TV kết nối với chuột, bàn phím và PC. Người tiêu dùng truy cập trực tiếp vào MS Office 365 qua trình duyệt web của TV để tạo, chỉnh sửa tài liệu.

Micro LED hứa hẹn ra mắt trong năm nay. Với dòng Micro LED mới, Samsung mang công nghệ này lên TV truyền thống, nâng cao trải nghiệm hình ảnh trên màn hình lớn thế hệ mới. Hãng đang cải tiến dòng Lifestyle TV 2021 với kiểu dáng và thiết kế mới, nhằm phản ánh sở thích cũng như thị hiếu của người dùng. Từ khi ra mắt vào năm 2017, The Frame tái định nghĩa chiếc TV, biến màn hình thành những tác phẩm nghệ thuật với hơn 1 triệu chiếc bán ra.

Với đa dạng tùy chọn tùy chỉnh, danh mục lifestyle TV của hãng bao gồm The Frame, The Serif, The Sero, The Terrace và The Premiere nâng cấp phong cách trang trí.