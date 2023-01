Samsung có gì trong năm 2023

Galaxy Z Fold5: Theo The Elec, thế hệ điện thoại màn hình gập Z Fold tiếp theo của Samsung có thể là sản phẩm đầu tiên trang bị bút S Pen nhúng. Sáng kiến này giúp thiết bị được giải phóng thêm khe cắm để người dùng trang bị thêm bộ nhớ lưu trữ giống như Samsung Galaxy S22 Ultra. Ngoài ra, người phát ngôn của Samsung nói với The Verge màn hình “Flex In & Out” có thể xoay 360 độ, giúp thiết bị màn hình gập như Z Fold và Z Flip gập theo cả 2 hướng vào trong và ra ngoài, thay vì chỉ gập đóng mở như hiện nay.