Sắm túi xách thời trang tại The Queen Store

The Queen Store chiếm được cảm tình của phái đẹp nhờ túi xách có chất liệu cao cấp, sang trọng và hợp thời trang.

Túi xách của The Queen Store được chế tác từ chất liệu da sang trọng, bền đẹp. Theo đại diện cửa hàng, mỗi sản phẩm do The Queen Store tạo ra đều hướng tới định hình phong cách và giúp phái đẹp trở nên tự tin hơn.Chị em có thể dễ dàng phối túi xách của cửa hàng với nhiều trang phục khác nhau, tạo nên điểm nhấn nhấn nổi bật và thu hút.

Túi xách The Queen Store được làm từ chất liệu cao cấp.

The Queen Store chọn túi xách làm sản phẩm chủ đạo vì phụ kiện này rất cần thiết với chị em phụ nữ. Không phải ngẫu nhiên mà những ngôi sao nữ nổi tiếng luôn xuất hiện cùng với một chiếc túi xách sành điệu trên tay. Túi xách góp phần giúp phái đẹp xây dựng phong thái tự tin và quý phái.

“Túi xách là item vô cùng cần thiết cho tổng thể set đồ của người phụ nữ. Nếu quần áo quan trọng như cơm ăn, nước uống thì túi xách chính là vitamin thiết yếu để phụ nữ xinh đẹp và tràn đầy sức sống”, đại diện The Queen Store chia sẻ.

Túi xách của cửa hàng có nhiều màu sắc, kiểu dáng và kích cỡ.

Để mang đến cho chị em những item hợp xu hướng, The Queen Store không ngừng tìm hiểu, nghiên cứu để cập nhật những mẫu mã túi xách mới. Nhân viên của cửa hàng được đào tạo bài bản để giúp khách hàng chọn ra những chiếc túi xách phù hợp với phong thái, trang phục và bối cảnh sử dụng. Bên cạnh đó, nắm rõ thị hiếu người dùng là cách thương hiệu này có thể đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.

“Chính vì sự tận tâm, tận tụy và hết lòng với khách hàng, The Queen Store đã nhận lại sự tin yêu và ủng hộ nhiệt tình. Số lượng khách tìm đến shop ngày càng đông. Nhiều khách hàng cũ đã giới thiệu người quen đến cửa hàng của chúng tôi. Đó là niềm vui và cũng là động lực lớn để shop không ngừng phấn đấu, cải thiện tốt hơn mỗi ngày”, đại diện The Queen Store cho biết.

Túi xách The Queen Store dễ phối với nhiều trang phục khác nhau.

The Queen Store đang tích cực xây dựng fanpage để những khách hàng ở xa có cơ hội sở hữu những chiếc túi xách chất lượng. Kênh bán hàng trực tiếp tại cửa hàng hay online đều được thương hiệu đầu tư bài bản, hỗ trợ tư vấn và phục vụ khách hàng tận tình, chu đáo. Mang lại sự hài lòng cho khách hàng là phương châm kinh doanh mà thương hiệu này luôn đặt lên hàng đầu.