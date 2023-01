Sam Smith hẹn hò nhà thiết kế Christian Cowan

Giọng ca "I'm not the only one" bị bắt gặp tình tứ với bạn trai mới trên đường phố New York (Mỹ).

Sam Smith có bạn trai mới là nhà thiết kế thời trang. Ngày 16/1 (theo giờ Mỹ), Pagesix đưa tin ca sĩ Sam Smith đang bí mật hẹn hò với Christian Cowan – một nhà thiết kế thời trang. Chủ nhân ca khúc Unholy bị bắt gặp thân mật với bạn trai trong lúc cả hai dạo phố New York. Anh xuất hiện tại đây để biểu diễn cho show SNL trong tuần này. Trong những bức ảnh được ghi lại, Sam Smith âu yếm nắm tay và hôn lên đầu Cowan. Anh lựa chọn bộ outfit nổi bật với áo vàng cùng quần jeans xanh. Trong khi đó, bạn trai anh diện áo choàng và quần da đen ton-sur-ton. Một nguồn tin nội bộ tiết lộ cặp đôi cũng đi xăm mình (tattoo) cùng nhau. Bạn trai mới của Sam là một gương mặt trẻ có tiếng trong làng thời trang nước Anh. Chỉ mới 26 tuổi nhưng Christian Cowan đã trình làng nhiều BST ấn tượng. Các thiết kế của anh được nhiều ngôi sao đình đám trên thế giới ưa chuộng như Jennifer Lopez, Lady Gaga, Cardi B, Heidi Klum hay Lil Nas X,... Sam Smith dạo phố cùng Christian Cowan. Ảnh: SplashNew. Sinh năm 1992, Sam Smith là ngôi sao ca nhạc với nhiều bản hit đình đám. Anh bắt đầu nổi tiếng vào năm 2012 khi hợp tác với Disclosure trong đĩa đơn Latch. Single này từng vươn lên vị trí 11 trên bảng xếp hạng UK. Đĩa đơn hợp tác tiếp theo của Sam Smith với Naughty Boy – La La La, đã đạt vị trí quán quân trên các bảng xếp hạng âm nhạc vào tháng 5/2013. Ngoài ra, Sam có nhiều bản hit đình đám khác như I'm not the only one, Stay with me, Too good at goodbye, Unholy,... Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, đời tư của Sam Smith cũng nhận được nhiều sự chú ý. Trước khi hẹn hò Christian Cowan, anh từng công khai yêu Francois Rossi – một nhà thiết kế nội thất. Cả hai nhiều lần không ngần ngại thể hiện tình cảm trước đám đông.