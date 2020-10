Sam Smith chia sẻ về phẫu thuật cấy tóc

Nam ca sĩ cho biết anh không thích che giấu khán giả bất cứ điều gì. Sam Smith muốn mở lòng kể về những nỗi bất an, kể cả việc bản thân bị rụng tóc.

Trong video nói về bí quyết làm đẹp với tạp chí Vogue, Sam Smith tiết lộ anh đã trải qua cuộc phẫu thuật cấy tóc khi bị viêm chân tóc cách đây hai năm. “Tóc tôi rất nhạy cảm. Trước đây, tôi chưa từng nói về chuyện này, nhưng bây giờ tôi cảm thấy không cần phải che giấu”, anh phát biểu.

Sam Smith nghe theo lời khuyên của thợ làm tóc, nghiên cứu quy trình cấy ghép thẩm mỹ trước khi tiến hành. Anh vừa chải tóc vừa nói: “Tôi đã phẫu thuật cấy tóc. Nhìn chúng thật tuyệt, đúng không?”.

“Thật tuyệt khi có tóc. Nhưng nếu tôi bị hói, chắc cũng không sao. Trông hói cũng đẹp mà”, Smith nói thêm.

Sam Smith chia sẻ bí quyết làm đẹp trên Vogue. Ảnh: Vogue.

Lần đầu giọng ca How Do You Sleep đề cập đến chứng rụng tóc là trong cuộc phỏng vấn với New York Times vào năm 2017. Anh nói rằng tóc mình bắt đầu rụng vì căng thẳng sau lễ trao giải Oscar năm ấy. Vào thời điểm đó, anh phải sử dụng thuốc để ngăn rụng tóc.

Ở các video khác của Vogue, Smith đã hướng dẫn cách trang điểm cũng như chia sẻ về giới tính của bản thân. “Tôi không là nam, cũng chẳng phải nữ. tôi nghĩ mình ở đâu đó giữa khoảng ấy”, anh nói.

Sam Smith không ngại công khai nắm tay người yêu ngoài phố. Ảnh: Us Weekly.

Ca sĩ Sam Smith, tên thật là Samuel Frederick Smith. Sự nghiệp âm nhạc của anh nhanh chóng thăng hoa kể từ khi ra mắt năm 2012.

Chỉ trong vòng ba năm, anh đã tạo dấu ấn riêng, góp mặt tại vô số lễ trao giải âm nhạc danh giá. Các ca khúc nổi tiếng của Smith có thể kể đến như Stay with Me, Lay Me Down, I'm Not the Only One...

Năm nay, Sam Smith trình làng album phòng thu thứ ba mang tên Love Goes. Đĩa nhạc dự kiến lên kệ từ ngày 30/10.