Sam Elliott xin lỗi Benedict Cumberbatch

Thông qua một sự kiện tổ chức ngày 10/4, nam diễn viên Sam Elliot đã gửi lời xin lỗi tới tài tử Benedict Cumberbatch cũng như dàn diễn viên “The Power of the Dog”.

Ngày 10/4, khi xuất hiện trong sự kiện Contenders Television do Deadline tổ chức, nam diễn viên Sam Elliott đã bày tỏ sự hối tiếc về những phát ngôn tiêu cực xoay quanh bộ phim The Power of the Dog của đạo diễn Jane Campion hồi tháng 3. Ông muốn dành lời xin lỗi tới nam chính Benedict Cumberbatch cũng như dàn diễn viên góp mặt trong tác phẩm.

“Tôi muốn nói với những thính giả của chương trình WTF hôm ấy rằng tôi nghĩ Jane Campion là một đạo diễn tài năng, và tôi muốn gửi lời xin lỗi tới dàn diễn viên phim The Power of the Dog, họ đều là những nghệ sĩ tài ba. Đặc biệt là Benedict Cumberbatch. Tôi chỉ có thể nói tôi xin lỗi. Tôi chân thành suy nghĩ về điều đó”, ngôi sao của A Star is Born (2018) chia sẻ.

Nam diễn viên bắt đầu câu chuyện bằng một lời tự răn: “Đầu tiên, đừng tham gia một chương trình với tên gọi bắt đầu bằng các chữ cái WTF”. Ông cho biết “The Power of the Dog để lại ấn tượng mạnh mẽ với tôi”, và bản thân chỉ muốn chia sẻ một chút cảm nhận.

Sam Elliott góp mặt trong sự kiện Contenders Television để quảng bá cho bộ phim 1883 sẽ được phát hành trên dịch vụ trực tuyến Paramount+. Ảnh: Getty Images.

“Tôi đã không nói gãy gọn về bộ phim. Những chia sẻ của tôi không rõ ràng. Tôi đã nói ra nhiều điều khiến người khác bị tổn thương và không thôi áy náy vì nó. Cộng đồng người đồng tính đã luôn tử tế với tôi trong suốt sự nghiệp của mình, từ trước khi tôi tới đây lập nghiệp. Tôi đã được họ giúp đỡ cả trước và sau ống kính. Tôi xin lỗi vì đã làm những người bạn, những người tôi thương mến bị tổn thương. Tôi cũng muốn xin lỗi bất kỳ ai ngoài kia bị tổn thương vì những lời mình đã nói”, nam diễn viên chia sẻ.

Trước đó, hồi đầu tháng ba, khi tham gia chương trình truyền thanh WTF with Marc Maron, Sam Elliott đã mô tả The Power of the Dog là “phim Viễn Tây rẻ rách” với “những ám chỉ về quan hệ đồng tính nam”. Ngôi sao của dòng phim Viễn Tây đã so sánh các nhân vật cao bồi trong phim với vũ công thoát y Chippendales - những người “đeo nơ cổ thay quần áo” và “chạy vòng quanh với độc chiếc quần cao bồi”.

Ông cũng dành lời nhận xét đầy tiêu cực cho đạo diễn Jane Campion: “Người phụ nữ ấy thì hiểu quái gì về dân Tây Mỹ?”.

Đạo diễn Jane Campion là con nhà nòi nghệ thuật, sinh ra và là lớn lên tại New Zealand. Đáp trả lời nhận xét của Elliot, Campion nói: “Tôi thấy thật sự buồn và tiếc cho Elliot bởi ông ấy đã cùng lúc gặp phải ba vấn đề: tư duy lệch lạc, bài ngoại và kỳ thị đồng tính. Tôi không nghĩ thế là hay. Tôi nghĩ anh ấy đang làm quá lên. Chưa kể, anh ấy không phải một cao bồi. Anh ấy là một diễn viên”.