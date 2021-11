Sắm đồ hiệu ưu đãi lớn từ ACFC dịp Black Friday

Các tín đồ thời trang có cơ hội mua sắm nhiều sản phẩm đến từ những thương hiệu nổi tiếng thế giới với loạt ưu đãi của ACFC nhân dịp Black Friday.

Lễ hội mua sắm Black Friday của ACFC diễn ra từ 24/11 đến 28/11, với sự góp mặt của nhiều thương hiệu thời trang danh tiếng như GAP, Levi’s, Mango, Calvin Klein, Old Navy, Tommy Hilfiger, Banana Republic, OVS, Cotton On, Owndays, FCUK, Parfois, FitFlop, Dune London, Typo, Dockers hay Sunnies Studios.

Ghi dấu ấn trên thị trường với các thiết kế đậm chất châu Mỹ năng động và phóng khoáng, Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger và Dockers tặng loạt ưu đãi đến 70% cho khách hàng trong dịp mua sắm cuối năm.

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger và Dockers là những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới.

Gắn liền với hình ảnh đậm chất thị thành chỉn chu và tinh tế, những thiết kế đến từ các thương hiệu Mango, Banana Republic hay French Connection hứa hẹn là sự lựa chọn hàng đầu cho các tín đồ thời trang muốn làm mới diện mạo chuyên nghiệp và thời thượng mỗi ngày.

Mango, Banana Republic hay French Connection mang đến những thiết kế hiện đại, chỉn chu và tinh tế.

GAP, Old Navy, OVS và Cotton On cũng tung loạt ưu đãi với mức giá hấp dẫn nhân dịp Black Friday. Điểm nổi bật của loạt thời trang uy tín này là những “must have item” nâng tầm phong cách cho mọi độ tuổi.

Những thiết kế của GAP, Old Navy, OVS và Cotton On phù hợp mọi độ tuổi.

Được thiết kế hướng đến tính ứng dụng, giày dép, túi xách cùng phụ kiện Parfois, Fitflop và Dune London không chỉ sở hữu vẻ ngoài nổi bật mà còn được đánh giá cao về chất lượng, hứa hẹn chiều lòng người dùng muốn tìm những món phụ kiện bắt nhịp xu hướng thời trang thế giới.

Túi xách và giày dép từ Parfois, Fitflop hay Dune London là những lựa chọn hàng đầu của các tín đồ thời trang.

Bộ đôi Owndays và Sunnies Studios nổi tiếng với dòng sản phẩm kính mát và kính cận thời trang. Bên cạnh đó, Typo, thương hiệu văn phòng phẩm và phụ kiện đến từ Australia, cũng góp mặt tại sự kiện. Nhờ đó, người dùng có thêm lựa chọn cho những thiết kế phá cách và ấn tượng.

Người dùng có thể bổ sung phụ kiện từ những thương hiệu như Owndays, Sunnies Studios hay Typo.

Chương trình giảm giá nhân dịp Black Friday của ACFC diễn ra trong 5 ngày với nhiều sản phẩm được ưu đãi lớn. Khách hàng truy cập tại đây hoặc liên hệ hotline 19003038 để biết thông tin chi tiết.