Sam Bankman-Fried mua chuộc trang tin tiền số

Nhà sáng lập sàn giao dịch FTX bị phát hiện đã tài trợ hàng chục triệu USD cho một trang tin tiền số, trong khi cả 2 bên đều che giấu khoản tài trợ này.

Sam Bankman-Fried tài trợ hàng chục triệu USD để mua lại một trang tin tiền số có tiếng, nhưng chưa từng tiết lộ khoản tài trợ này. Ảnh: Bloomberg.

Trang tin tiền số The Block được thành lập vào năm 2018, huy động tài trợ từ Greycroft, Pantera, BlockTower Capital và Bloomberg Beta. Trang tin này cũng tự khẳng định đưa tin độc lập, minh bạch về tài chính và không thuộc sở hữu của các sếp tiền số.

Đến tháng 4/2021, Giám đốc điều hành Mike McCaffrey cùng các nhân viên đã mua lại công ty này từ các nhà đầu tư. McCaffrey đã bỏ ra 27 triệu USD , phần lớn số tiền trong thương vụ, và giữ phần lớn cổ phần tại công ty.

"Các nhân viên của The Block nghĩ rằng giám đốc điều hành của họ đến từ một gia đình giàu có", Sean Lippel, nhà đầu tư tại FintechCollective, cho biết.

Nhưng khoản tiền này thực ra là tài trợ của Sam Bankman-Fried, hay SBF, cho McCaffrey, theo các nguồn tin của Axios.

Nhiều trang tin tiền số được sở hữu bởi các tỷ phú hoặc công ty lớn trong ngành, tuy nhiên The Block tự giới thiệu "hoàn toàn minh bạch về tài chính để tránh bất kỳ thiên vị hoặc xung đột lợi ích nào, tài sản quý giá nhất là sự tin tưởng của độc giả", trong khi chưa từng tiết lộ mối quan hệ chặt chẽ với SBF.

Vì vậy, vụ việc đã làm giảm uy tín của công ty tin tức và làm nhiều độc giả nghi ngờ mức độ khách quan khi đưa tin về Bankman-Fried, FTX và Alameda Research. Trước khi khoản tài trợ bị phanh phui, The Block vẫn đưa tin về vụ sập FTX, chẳng hạn như phỏng vấn SBF hay lập danh sách hàng trăm khoản đầu tư do Alameda Research thực hiện. Danh sách thậm chí đã được Financial Times đưa tin.

Cụ thể, từ đầu năm 2021 đến nay, các công ty trách nhiệm hữu hạn do McCaffrey kiểm soát đã nhận được tổng cộng ba khoản tài trợ từ Alameda Research. Một công ty có tên là MJMcCaffrey LLC nhận 12 triệu USD vào tháng 4/2021, số tiền phục vụ việc mua lại The Block. Công ty Lonely Road nhận 15 triệu USD vào tháng 1/2022, số tiền này để vận hành trang tin.

Một khoản tài trợ khác, trị giá 16 triệu USD đến từ Alameda Research đã được McCaffrey dùng để mua một căn hộ ở Bahamas, theo Axios. Sau khi vụ việc bị phát hiện, McCaffrey đã từ chức và sẽ rời công ty, Giám đốc kinh doanh Bobby Moran xác nhận. McCaffrey cũng đang làm thủ tục rời khỏi hội đồng quản trị.

Cây viết Sara Fischer của Axios cũng cho biết nhân viên của The Block không hề hay biết khoản tiền đến từ Bankman-Fried.

“Tôi tức giận, thất vọng và lo lắng cho tất cả các đồng nghiệp của mình. Mọi người đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm để đưa tin một cách công bằng, chính xác và độc lập. Tất cả điều này bây giờ sẽ bị nghi ngờ”, Moran nói.

"Mike chưa bao giờ yêu cầu tôi hoặc bất kỳ ai đưa tin về FTX hoặc SBF theo bất kỳ cách cụ thể nào, chúng tôi có toàn quyền quyết định thực hiện công việc của mình", Larry Cermak, Giám đốc vụ trách nghiên cứu của The Block, cho biết.