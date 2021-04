Salma Hayek tham gia phim về gia tộc Gucci cùng Lady Gaga

Minh tinh người Mexico chính thức gia nhập dàn diễn viên quy tụ nhiều ngôi sao của “House of Gucci”.

Film-News đưa tin nữ diễn viên người Mexico Salma Hayek sẽ thủ vai bà đồng Pina Auriemma trong bộ phim House of Gucci. Là bạn thân của Patrizia Reggiani, Auriemma từng dùng năng lực ngoại cảm để thuật lại vụ sát hại Maurizio Gucci - người thừa kế đế chế thời trang Gucci.

House of Gucci do Riddley Scott làm đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên gồm nhiều gương mặt hạng A của Hollywood như Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto và Jack Huston. Phim hiện trong quá trình ghi hình tại Italy.

Salma Hayek là một trong các gương mặt thủ vai binh đoàn Eternal của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Ảnh: Marvel Studios.

Chia sẻ về sự góp mặt của người đẹp Mexico, nhà sản xuất Giannina Scott nói với Deadline: “Tôi rất hân hạnh được chào đón người bạn thân Salma gia nhập dàn diễn viên. Cô ấy đã nghe tôi nói về dự án phim Gucci này suốt 20 năm qua. Giờ nó đã trở thành hiện thực, với cô ấy đóng góp một phần công sức”.

Kịch bản House of Gucci được xây dựng dựa trên nội dung cuốn sách The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed của tác giả Sara Gay Forden.

Tác phẩm dựa trên những sự kiện có thật, xảy ra tại Italy vào thập niên 1980 và 1990. Tất cả đã dẫn tới vụ sát hại Maurizio Gucci - cựu lãnh đạo, đồng thời là cháu trai của nhà sáng lập thương hiệu thời trang Gucci. Maurizio Gucci bị sát hại bên ngoài văn phòng làm việc vào năm 1995.

Vợ Maurizio Gucci, Patrizia Reggiani, sau đó bị bắt giữ và xét xử tội âm mưu giết người vào năm 1998. Bà Reggiani bị tuyên án 29 năm tù giam, nhưng đã được thả tự do vào tháng 10/2016 do cải tạo tốt.

Trong bộ phim sắp tới, Lady Gaga sẽ vào vai Patrizia Reggiani.