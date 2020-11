Salma Hayek - mỹ nhân gợi cảm khiến tỷ phú thời trang si mê

Salma Hayek được mệnh danh là ngôi sao phá vỡ định kiến của Hollywood. Biểu tượng gợi cảm lấy chồng tỷ phú, có hôn nhân hạnh phúc và dần lui về chăm sóc gia đình.

CHÂN DUNG

"Salma Hayek và tôi đến từ hai thế giới khác nhau. Cô sinh ra ở một thị trấn nhỏ ở Mexico, tôi lớn lên trong nghèo khó ở Mississippi. Nhưng ít ai ngờ sau nhiều năm tôi và cô ấy lại trở thành những người phụ nữ thành công ở nơi vốn được xem là đặc quyền của người da trắng".

Oprah Winfrey mở đầu cuộc phỏng vấn Salma Hayek, sau khi nữ diễn viên thành công với bộ phim Frida.

"Giờ đây, nữ diễn viên xinh đẹp này dần chinh phục Hollywood, mở ra những vùng đất mới từ sức mạnh và nỗ lực của chính mình", bà hoàng truyền hình nói về Hayek.

Ngôi sao Latin được đề cử giải Oscar, biểu tượng gợi cảm người Mexico thành công tại Hollywood, lấy chồng tỷ phú với khối tài sản 7 tỷ USD ... là những gì khán giả nhớ về mỹ nhân sinh năm 1966.

Nói cách khác, cô đã thay đổi bộ mặt Hollywood, là một trong những diễn viên gốc Latin góp phần xóa bỏ định kiến "kinh đô điện ảnh vốn là sân chơi của người da trắng".

Chập chững ở Hollywood

Salma Hayek sinh ra trong gia đình giàu có với cha là giám đốc công ty dầu khí, mẹ là ca sĩ opera nổi tiếng. Nói cách khác, cô là thiên kim tiểu thư ở Mexico.

Từ nhỏ, Hayek đã đam mê diễn xuất. Năm 23 tuổi, nữ diễn viên đóng chính trong phim truyền hình Teresa, sau đó là vai chính trong phim điện ảnh Con hẻm thần kỳ.

Theo Yahoo!, Con hẻm thần kỳ là bộ phim giành nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử điện ảnh Mexico. Cùng với Teresa, Salma Hayek trở thành ngôi sao nổi tiếng ở quê nhà.

Năm 1991, nữ diễn viên sang Hollywood phát triển sự nghiệp. Theo Oprah Magazine, sự nghiệp của Hayek giai đoạn đầu có phần lận đận vì chứng khó đọc và khả năng tiếng Anh còn hạn chế.

Salma Hayek lập nghiệp ở Hollywood bằng vẻ ngoài xinh đẹp, gợi cảm. Ảnh: Getty.

Sau nhiều năm theo học diễn xuất với đạo diễn Stella Adler, cùng loạt vai phụ trong Desperado, From Dusk till Dawn... mãi đến năm 1997 cô mới có cơ hội đóng vai chính với Matthew Perry trong Fools Rush In và Wild Wild West với Will Smith.

Ở giai đoạn đầu, diễn xuất của diễn viên gốc Latin vướng nhiều tranh cãi. Cô đồng thời được đề cử giải Nữ chính xuất sắc của ALMA và Nữ phụ tệ nhất với vai diễn Rita Escobar trong Wild Wild West. Màn diễn xuất của nữ diễn viên trong Dogma (1999) cũng bị đề cử giải Mâm xôi vàng.

Sự nghiệp thăng hoa

Sau gần chục năm chật vật ở Hollywood, sự nghiệp của Salma Hayek bắt đầu khởi sắc khi cô thành lập hãng phim Ventanarosa. Bộ phim đầu tiên Không ai viết thư cho đại tá do cô sản xuất được Mexico gửi đến tranh giải Oscar hạng mục Phim nước ngoài hay nhất.

Bước đệm này thúc đẩy cô tiếp tục sản xuất và đóng chính trong Frida - bom tấn đưa sự nghiệp Salma Hayek lên tầm cao mới ở kinh đô điện ảnh.

Vai diễn Frida Kahlo giúp ngôi sao người Mexico khẳng định tên tuổi ở Hollywood. Ảnh: Variety.

Salma Hayek đóng chính trong bộ phim với dàn vai phụ toàn tên tuổi tầm cỡ như Valeria Golino, Ashley Judd, Edward Norton, Geoffrey Rush...

Cô chứng minh khả năng diễn xuất, không hề kém cạnh và giành về cơn mưa giải thưởng.

Vai diễn Frida Kahlo giúp ngôi sao Mexico mang về 10 đề cử từ các giải thưởng danh giá, trong đó có Diễn viên nữ chính xuất sắc của Oscar, Quả cầu vàng, BAFTA...

Cho đến nay, thành công của diễn viên sinh năm 1966 vẫn được xem là tiên phong, mở đường cho các diễn viên gốc Latin thành công ở Hollywood.

Nói đúng hơn, Salma Hayek góp phần phá vỡ định kiến ở kinh đô điện ảnh, khi các giải thưởng danh giá, nhất là thế giới Hollywood từ lâu vốn là thánh địa của diễn viên da trắng.

Từ Frida, sự nghiệp của ngôi sao người Mexico nhanh chóng khởi sắc, kể cả điện ảnh lẫn truyền hình. Minerva Mirabal trong In the Time of the Butterflies, y tá Sofia Reyes trong Ugly Betty của Hayek hiện tại vẫn được xem là vai diễn đặc sắc trong lịch sử phim truyền hình Mỹ.

Thành công ở Hollywood giúp cô nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu danh giá, trong đó phải kể đến giải Ngôi sao đa dạng của Hiệp hội Nhà sản xuất Mỹ, danh hiệu Hiệp sĩ (Chevalier) của Huân chương Bắc đẩu bội tinh Pháp.

Biểu tượng gợi cảm lấy chồng tỷ phú

Đầu thế kỷ 21, sao phim Người liều mạng được mệnh danh là làn gió mới, biểu tượng gợi cảm gốc Latin hàng đầu ở Hollywood.

Năm 2007, Hollywood Reporter từng xếp Hayek ở vị trí thứ 4 trong danh sách 50 ngôi sao Latin quyền lực ở Hollywood. Cùng năm, cô được khán giả bình chọn đứng đầu danh sách ngôi sao quyến rũ trong số 3.000 người nổi tiếng của Today.

Tờ Today cho biết, có đến 65% dân số Mỹ đồng ý trao danh hiệu biểu tượng gợi cảm cho Salma Hayek. Nữ diễn viên cũng là gương mặt đại diện của các hãng mỹ phẩm, trang sức nổi tiếng.

Năm 2007, giữa lúc sự nghiệp điện ảnh đang phát triển và là ngôi sao nổi tiếng ở Hollywood, Salma Hayek quyết định lấy chồng. Cô hẹn hò và lên xe hoa cùng tỷ phú François-Henri Pinault, giám đốc điều hành của tập đoàn thời trang cao cấp Kering - công ty mẹ của Gucci và Balenciaga.

Biểu tượng gợi cảm tập trung cho gia đình sau khi cưới giám đốc điều hành của Kering. Ảnh: AP.

Việc lấy chồng tỷ phú khiến nữ diễn viên gặp nhiều tranh cãi. "Nhiều người sốc và không thể tin người Mexico có cuộc sống tốt đẹp như tôi trên đất Mỹ", Salma Hayek nói với People khi được hỏi về cuộc sống sung túc, thành công cả về sự nghiệp lẫn đời tư.

Thậm chí, sao phim Living It Up từng bị chỉ trích là kẻ hám lợi. Cô đã thẳng thắn nói về điều này. "Tôi thấy thương hại thay vì ghét bỏ họ. Bạn biết đấy, tôi xinh đẹp và là người giàu có ở Mexico. Đâu ai biết trước được điều gì, tình yêu cũng thế", diễn viên sinh năm 1966 nói với Oprah Winfrey.

Bỏ qua những lời điều tiếng, sao phim Ugly Betty sinh con gái cho tỷ phú người Pháp và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của ngôi sao nổi tiếng làm dâu nhà giàu.

Tuổi 54 của minh tinh gợi cảm

Bước sang tuổi 54, Salma Hayek vẫn giữ được sắc đẹp và vóc dáng gợi cảm. Nhiều người hâm mộ cho rằng nữ diễn viên không có nhiều thay đổi sau bao năm thành danh ở Hollywood. "Điểm khác biệt duy nhất so với năm 1999 là kiểu tóc", "Bạn không già đi chút nào ư? Bí quyết là gì vậy"... là bình luận dân mạng để lại trên trang cá nhân của Hayek.

Trong lần chia sẻ với người hâm mộ trên mạng xã hội, minh tinh 54 tuổi nói bí quyết giữ gìn tuổi xuân nằm ở "bữa sáng đặc biệt". Bà mẹ một con cho biết rau, trái cây và các loại quả mọng là những món không thể thiếu trong thực đơn của cô.

"Nghe có vẻ không hấp dẫn nhưng chúng rất ngon và tốt cho sức khỏe", nữ diễn viên khẳng định.

Ở tuổi 54, cô là ngôi sao hiếm hoi nói không với phẫu thuật thẩm mỹ, nhất là botox. Cô thà chấp nhận xuất hiện vài vết nhăn, còn hơn chứng kiến biến chứng mặt chảy xệ, đơ cứng do hậu quả của việc làm đẹp bằng dao kéo.

Biểu tượng gợi cảm vẫn giữ được thân hình thu hút ở tuổi 54. Ảnh: Instagram.

Gần đây, người đẹp chia sẻ khoảnh khắc mang thai con gái duy nhất nhân dịp sinh nhật lần thứ 13 của bé. Nữ diễn viên cũng hồi tưởng về cuộc tình với ông trùm thời trang.

Hai người lần đầu gặp gỡ năm 2007, hẹn hò thời gian ngắn nhưng nhanh chóng chia tay vì không thể sắp xếp công việc. Trong khi Salma Hayek vẫn còn nhiệt huyết với điện ảnh, tỷ phú Pháp bận rộn việc kinh doanh.

Tuy nhiên, như Hayek nói với Oprah Winfrey, tình cảm không thể đoán trước được. Hai người nhanh chóng tái hợp và tổ chức lễ cưới ở Paris.

Sau hơn chục năm yêu và chung sống, biểu tượng gợi cảm, người được truyền thông gọi là bóng hồng khiến tỷ phú si mê, có cuộc sống viên mãn bên chồng con và là ngôi sao Latin thành công bậc nhất Hollywood.