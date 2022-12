'Sala Garden - Điểm đến tâm linh' thu hút gần 1.000 tác phẩm dự thi

Trong hơn 20 ngày, cuộc thi “Sala Garden - Điểm đến tâm linh” với chủ đề “Cảnh sắc an yên miền đất phúc” đã nhận gần 1.000 tác phẩm từ các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, bán chuyên.

Ngày 8/12, Sala Garden phối hợp CTCP Dịch vụ tang lễ Blackstones tổ chức lễ trao giải cuộc thi ảnh đẹp online “Sala Garden - Điểm đến tâm linh” tại hoa viên Sala Garden.

Tác phẩm dự thi đa dạng, chất lượng

Tại buổi lễ, ban tổ chức (BTC) đã trao: Một giải nhất, một giải nhì, 2 giải ba cho hạng mục ảnh đơn; một giải nhất, một giải nhì, một giải ba cho hạng mục ảnh bộ; 10 giải cộng đồng bình chọn cho 10 tác giả có ảnh nhận được nhiều lượt tương tác nhất trên Facebook cá nhân. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi đến 100 triệu đồng.

Trưởng ban giám khảo Nguyễn Tấn Tuấn trao tặng giải nhất cho thí sinh.

Giám khảo Nguyễn Tấn Tuấn - thành viên Hội đồng nghệ thuật, Hội nhiếp ảnh TP.HCM - đại diện BTC - cho biết: “Chúng tôi rất bất ngờ trước kết quả của cuộc thi. Là lần đầu tổ chức, lại tác nghiệp ở một nơi khá đặc biệt, cuộc thi nhận về tới 1.000 tác phẩm”.

Vị giám khảo đánh giá hoa viên nghĩa trang Sala Garden với cảnh quan thiên nhiên ấn tượng, kết hợp sự giao hòa âm dương là một đề tài sáng tác vừa lạ, vừa hấp dẫn cho các nhiếp ảnh gia. Nhờ đó, các tác phẩm dự thi đều có chất lượng nghệ thuật cao với góc nhìn đa dạng, độc đáo.

Tác phẩm "Ngày mây về Sala" đạt giải nhì hạng mục ảnh đơn. Ảnh: Nguyễn Trang Kim Cương.

Phát động từ 9/11 và kết thúc vào 28/11, trong vỏn vẹn 20 ngày, cuộc thi ảnh đẹp online “Sala Garden - Điểm đến tâm linh” đã thu hút đông đảo người tham gia, gồm cả những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lẫn bán chuyên.

Gần 1.000 bức ảnh dự thi được tác nghiệp trực tiếp tại hoa viên nghĩa trang Sala Garden với đa dạng chủ đề, thể hiện vẻ đẹp giao hòa âm dương của các công trình kiến trúc đậm nét yên bình; những khoảnh khắc an tĩnh của người tới thắp hương mộ phần khi chìm trong dòng suy tưởng về người đã khuất; hình ảnh đẹp và thanh tịnh của buổi lễ cầu siêu; những người đảnh lễ trước tượng Phật...

Tác phẩm “Phản chiếu nhân gian” giành giải nhất hạng mục ảnh bộ. Ảnh: Đinh Văn Quốc Thanh.

Cảnh quan Sala Garden gây ấn tượng

Tới tác nghiệp trực tiếp tại hoa viên Sala Garden, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ về cảnh quan thiên nhiên và kiến trúc được đầu tư bài bản, kỹ lưỡng. Tất cả góp phần thay đổi suy nghĩ nghĩa trang vốn là nơi ảm đạm, quạnh hiu.

Trên trang cá nhân, tài khoản Quang Ho chia sẻ: “Không giống như những gì tưởng tượng về một nghĩa trang ảm đạm, u tịch, đây không chỉ là nơi người đã khuất an nghỉ vĩnh hằng, mà còn là chốn để người còn sống thường xuyên thăm viếng, hồi tưởng về người thân quá cố hay chiêm nghiệm về cuộc đời. Giữa khung cảnh an yên, nơi vùng đất của những người đang say giấc nghìn thu, những âm thanh ồn ào của cuộc sống như được tắt đi, để con người dành cho mình những phút giây suy nghĩ an tĩnh. Hồi tưởng về cuộc đời, nhớ đến những lúc hạnh phúc bên gia đình, bạn bè… chúng ta nhận ra cuộc sống ngắn ngủi biết bao, thêm trân quý từng khoảnh khắc bên nhau trong đời”.

Nhiều người dự thi chia sẻ cảm xúc sau khi tác nghiệp tại hoa viên Sala Garden. Ảnh chụp từ trang cá nhân.

Trong khi đó, anh Tô Chí Hùng - nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp - cho biết: “Từng tác nghiệp tại nhiều hoa viên nghĩa trang, đây là lần đầu tôi đặt chân tới Sala Garden. Thật sự choáng ngợp, tôi cứ nghĩ đây công viên hay resort nào đó, khi cả khuôn viên đều được phủ xanh, cùng hồ nước trong veo và những công trình kiến trúc đẹp mắt, đậm chất Phật giáo. Cảm nhận khi tới đây của tôi là một sự thanh bình và tĩnh tại”.

Tác phẩm đạt giải cộng đồng bình chọn của Nguyễn Khánh Vũ Khoa. Ảnh chụp từ trang cá nhân.

Cuộc thi ảnh đẹp online “Sala Garden - Điểm đến tâm linh” đã kết thúc, nhưng dư âm và ấn tượng vẫn còn để lại với những người từng trực tiếp tới tham quan, tác nghiệp tại đây. Hoa viên nghĩa trang là khu vườn an lạc, nơi một đời người đã sống vẹn tròn trở về an nghỉ trong bình yên, để gia quyến tiện bề thăm viếng và dành thời gian tĩnh lặng bên người thân.