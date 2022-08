Saigon Heat trước thành tích lịch sử tại VBA

Thầy trò HLV Matt Van Pelt hạ Hochiminh City Wings ở bán kết VBA 2022, qua đó có lần thứ 3 liên tiếp vào chung kết giải đấu.

Sau trận thắng Hochiminh City Wings 103-93 tối 22/8, Saigon Heat là đội đầu tiên vào chung kết VBA 2022. "Ông 30" đã vào chung kết 3 mùa liên tiếp của VBA (không tính VBA 2021 bị hủy vì dịch Covid-19), qua đó đứng trước cơ hội lập chiến tích 3 lần vô địch. Heat hiện là đội duy nhất bảo vệ thành công ngôi vương tại VBA.

Heat áp đảo phần còn lại trong giai đoạn mùa giải chính. Ảnh: VBA.

Heat thể hiện sức mạnh áp đảo trên hành trình tiến vào chung kết VBA 2022. Cụ thể, “Ông 30” giành vị trí nhất bảng sau giai đoạn regular season (mùa giải chính) với thành tích 9 chiến thắng và 3 thất bại. Thầy trò HLV Van Pelt là đội có hàng thủ tốt nhất giải khi chỉ để đối thủ ghi 69,4 điểm/trận.

Tại bán kết, Heat vượt qua Hochiminh City Wings với tổng tỷ số 2-0. Trong cả hai trận đấu, thầy trò HLV Matt Van Pelt đều kiểm soát trận đấu và dẫn trước trong hầu hết thời gian.

Heat không quá phụ thuộc vào các ngoại binh như những đội bóng khác. Bên cạnh cặp ngoại binh Alonzo Stafford và Madarious Gibbs, Heat còn nhiều cầu thủ giỏi khác như Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, Tim Waale, Võ Kim Bản hay Trần Khoa Đăng. “Ông 30” sở hữu đội hình đồng đều và có chuyên môn cao nhất giải.

Đối thủ của Heat trong trận chung kết sẽ là Hanoi Buffaloes hoặc Nhatrang Dolphins. Hiện Buffaloes đang có lợi thế lớn khi giành chiến thắng ở trận đầu trên sân khách. Nếu đánh bại Dolphins ở trận đấu ngày 23/8, Buffaloes sẽ giành vé vào chung kết. Trong khi đó, Dolphins buộc phải thắng cả 2 trận còn lại để đi tiếp.

Cả Dolphins và Buffaloes đều chưa từng vô địch VBA. Buffaloes từng vào chung kết VBA năm 2018 nhưng thua Catfish với tỷ số 0-3. Đây là cặp chung kết chóng vánh nhất lịch sử giải đấu. Trong khi với Dolphins, đây là mùa play-off đầu tiên của họ.

Kinh nghiệm ở chung kết VBA cùng lực lượng tốt hơn, Heat được đánh giá là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch năm nay. Chuỗi chung kết diễn ra theo thể thức best of five (đấu 5 trận, thắng 3).

Nhờ xếp trên ở giai đoạn regular season, Heat sẽ được chơi 2 trận đầu tiên trên nhà CIS. Loạt chung kết VBA 2022 bắt đầu từ ngày 28/8.