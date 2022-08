Saigon Heat đè bẹp Hanoi Buffaloes ở trận đầu chung kết VBA

Tuyển thủ ĐT bóng rổ Việt Nam, Tâm Đinh có màn trình diễn thất vọng trong thất bại 75-85 của Hanoi Buffaloes trước Saigon Heat tối 28/8.

Saigon Heat có chiến thắng khá dễ dàng ở trận chung kết VBA 2022 đầu tiên. “Ông 30” dẫn trước trong phần lớn thời gian, từng có lúc khoảng cách giữa hai đội lên đến 22 điểm. Nhiều cầu thủ trẻ của Heat được trọng dụng vào cuối trận vì khoảng cách giữa hai đội quá lớn.

Tâm Đinh có trận đấu thảm họa trước Saigon Heat. Ảnh: VBA.

Sau màn trình diễn bùng nổ ở bán kết, Đinh Thanh Tâm bất ngờ chơi dưới sức trận này. VĐV gốc Việt chỉ ghi vỏn vẹn 2 điểm trong 39 phút thi đấu. Anh còn tỏ ra chậm chạp và dễ dàng bị các cầu thủ Heat vượt qua khi phòng ngự. Trận đấu thảm họa của Tâm Đinh là một trong những nguyên nhân khiến Buffaloes thua trận.

Trận này Heat chủ động double team (hai kèm một) với cặp ngoại binh Shane Henry và Jeffery Stubbs của Buffaloes. “Ông 30” muốn hạn chế cặp ngoại binh của Buffaloes.

Mùa này, hàng công của Buffaloes phụ thuộc khá nhiều vào Stubbs, Henry và VĐV Việt kiều Đinh Thanh Tâm. Henry và Stubbs mỗi người ghi trung bình 20,7 điểm, trong khi Tâm Đinh đóng góp 16 điểm/ trận. Những nội binh khác như Đinh Tiến Công hay Nguyễn Tiến Dương chỉ ghi trung bình 5 điểm.

Do đó dù Heat để lộ nhiều khoảng trống do ưu tiên kèm các ngôi sao Buffaloes, nhưng các nội binh của đại diện thủ đô không thể khai thác. Điển hình là hiệp 2, khi Buffaloes chỉ có vỏn vẹn 9 điểm. Tuy nhiên cả 9 điểm đều được ghi do công của hai ngoại binh.

Việc 2 ngoại binh bị kèm chặt cùng phong độ thảm họa của Tâm Đinh khiến Buffaloes dễ dàng bị Heat bóp nghẹt. Buffaloes trở lại mạnh mẽ trong hiệp 4, nhưng không thể thay đổi kết quả.

Hậu vệ Madarious Gibbs suýt trở thành cầu thủ đầu tiên lập triple-double (3 chỉ số trên 10) ở chung kết VBA. Anh ghi 25 điểm, 9 rebounds (bắt bóng bật bảng) và 13 kiến tạo. Alonzo Stafford ghi 25 điểm và 9 rebounds, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh ghi 12 điểm và 12 rebounds, trong khi Trần Khoa Đăng ghi 6 điểm và 6 kiến tạo.

Về phía Buffaloes, Henry ghi 23 điểm và 20 rebounds, trong khi Stubbs có 17 điểm và 11 kiến tạo. Tuy nhiên bộ đôi này không thể giúp Buffaloes tạo nên bất ngờ nào trước Heat.

Với kết quả này, Heat vượt lên dẫn trước 1-0 trong chuỗi chung kết năm nay. Hai đội sẽ tái đấu vào ngày 31/8 vẫn trên sân nhà của Heat. Loạt chung kết VBA 2022 diễn ra 5 trận theo thể thức best of five (đấu 5, thắng 3).