Saigon Expresso: Xét duyệt giấy lưu thông cho hơn 7.500 người sau 30/9

Công an TP.HCM đã tiếp nhận danh sách từ 17 sở, ngành với hơn 7.500 người để cấp giấy phép lưu thông sau ngày 30/9.

Ngày 24/9

Nhận hơn 666.000 liều vaccine Pfizer và AstraZeneca. Theo Sở Y tế TP.HCM, tối qua, TP nhận hơn 620.000 liều vaccine Pfizer và 46.000 liều AstraZeneca do Bộ Y tế phân bổ. Trong hôm nay, số vaccine này sẽ được chuyển cho các quận/huyện để tiêm mũi 2 cho người dân.

Xét duyệt giấy lưu thông cho hơn 7.500 người. Thượng tá Huỳnh Quang Tuyến, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết đến nay đơn vị đã tiếp nhận danh sách từ 17 sở, ngành của TP giải quyết giấy phép lưu thông cho người dân đi làm sau 30/9. Tổng số người lao động, cán bộ, công chức, viên chức là trên 7.500 người. Công an TP đang cập nhật thông tin vào phần mềm VNEID để quản lý, kiểm soát lưu thông.

Bổ sung nhóm được hưởng trợ cấp. Ông Nguyễn Bảo Cường, Trưởng phòng Lao động, Tiền lương, Bảo hiểm xã hội của Sở LĐTBXH TP.HCM, thông tin Thường trực HĐND TP.HCM vừa ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội kéo dài (gói hỗ trợ lần 3). Theo Nghị quyết, có 5 nhóm được hỗ trợ, nhiều hơn một nhóm so với đề xuất trước đó.

Hơn 1.300 hộ dân nhường suất hỗ trợ. 1.376 công nhân, lao động tự do, sinh viên tại các khu trọ ở phường Linh Trung, TP Thủ Đức, từ chối nhận tiền hỗ trợ, dành cho người khó khăn hơn do Covid-19. Trước đó, cũng có 8 hộ lao động nghèo và lao động tự do phường Tăng Nhơn Phú A đã từ chối nhận hỗ trợ mức 1,5 triệu đồng/người.

Đội sửa chữa xe miễn phí trong chung cư. Hai cư dân và một thành viên Ban quản lý chung cư Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh) hỗ trợ sửa chữa khoảng 20 xe hơi và 50 xe máy miễn phí mỗi ngày. Việc này được thực hiện trong bối cảnh hàng chục nghìn xe máy và ôtô của cư dân để dưới hầm chung cư không hoạt động, bảo trì dẫn đến tỷ lệ hư hỏng cao. Trong khi đó, thợ sửa xe không thể vào nội khu để bảo dưỡng.

TP Thủ Đức tái khởi động nhiều dự án. Các công trình xây dựng nhà ở (phường Phú Hữu), Khu đô thị Sài Gòn Bình An (phường An Phú), Khu Phức hợp Sóng Việt (phường Thủ Thiêm), Trường Mầm non Phước Long B (phường Phước Long B) ở TP Thủ Đức vừa được tái khởi động, giúp người dân có thêm công ăn việc làm, giảm gánh nặng cho an sinh xã hội.

F1 tại TP.HCM ít hơn F0 đang điều trị. Lý giải về số lượng F1 nhỏ hơn tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, cho biết số lượng F1 đang cách ly là các trường hợp được phát hiện qua xác minh, truy vết. Những F1 sống chung nhà với người bệnh được lực lượng y tế địa phương quản lý cùng F0.

Đưa 1.000 người đi tránh dịch về nhà. Sau một tháng di dời từ khu trọ nhiều ca nhiễm, khoảng 1.000 người dân được quận Bình Thạnh đưa về nhà hôm qua khi nơi ở chuyển thành "vùng xanh" an toàn.

Còn 700.000 chứng nhận tiêm chủng vaccine bị sai. Bà Võ Thị Trung Trinh, Phó giám đốc Sở TT&TT TP.HCM, cho biết tính đến 20/9, thành phố còn khoảng 700.000 thông tin tiêm chủng được phản ánh có sai sót. Đơn vị đang huy động tình nguyện viên cập nhật thông tin tiêm chủng cho các trường hợp ngay trong tuần này.

Xét nghiệm tầm soát lực lượng mai táng. Đại diện Sở Y tế TP.HCM thông tin các công ty dịch vụ mai táng gắn kết với bệnh viện và có hợp đồng để xử lý thi hài sau khi qua đời. Do đó, các bệnh viện sẽ hỗ trợ xét nghiệm tầm soát lực lượng mai táng. Ngoài ra, những nạn nhân tử vong do Covid-19 đã có lực lượng quân đội phụ trách, dịch vụ mai táng chủ yếu phụ trách trường hợp tử vong không do Covid-19.