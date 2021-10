Saigon Expresso: Xe khách ở TP.HCM hoạt động lại

Hành khách đến TP.HCM phải xét nghiệm, từ TP.HCM đi phải tiêm 2 mũi vaccine. Tần suất hoạt động của phương tiện tối thiểu 5% và tối đa không vượt quá 30% số chuyến trong 7 ngày.

Ngày 13/10

Hôm nay, TP.HCM thí điểm cho xe khách chạy lại. Tần suất hoạt động của phương tiện tối thiểu 5% và tối đa không vượt quá 30% số chuyến trong 7 ngày của từng đơn vị. Khách lên xe được bố trí chỗ ngồi có giãn cách (không áp dụng giãn cách với xe giường nằm). Hành khách đến TP.HCM phải xét nghiệm, từ TP.HCM đi phải tiêm 2 mũi vaccine.

Sau giãn cách xã hội, tình hình cướp giật xảy ra nhiều hơn. Ban quản lý các chung cư ở TP.HCM ra văn bản cảnh báo cư dân cẩn trọng giữa bối cảnh tội phạm hoành hành.

Nhiều đoàn y tế hỗ trợ chống dịch đã rời TP.HCM. Họ là nhân viên y tế, y bác sĩ của rất nhiều đoàn chi viện chống dịch cho TP.HCM thời gian qua: Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, đoàn y tế Bắc Kạn, y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), đoàn y tế tỉnh Bắc Giang...

UBND TP.HCM cùng Sở Du lịch TP đã làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh để tổ chức, kết nối lại tour du lịch Địa đạo Củ Chi kết hợp núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) từ ngày 16/10. Đây là bước đi đầu tiên trong việc mở lại các tuyến du lịch liên tỉnh. Trong tuần sau, thành phố sẽ tiếp tục làm việc với một số địa phương khác để mở lại các tuyến du lịch.

Cư dân trồng cây chữa bệnh ở chung cư quận 7. Anh Vương Trí Cường (chung cư Luxcity) đã trồng một cây thuốc ở bồn hoa bên tòa A, mời cư dân bẻ cành mang về làm giống trồng trong nhà. Cây thuốc có tác dụng giúp cầm máu, đầy bụng, đau dạ dày, điều hòa huyết áp.

5 nhiệm vụ thiết yếu TP.HCM cần tập trung trong thời gian tới. Chủ tịch nước nhấn mạnh vào các việc là đảm bảo huyết mạch kinh tế để nối lại chuỗi cung ứng hàng hóa, người lao động; khôi phục, phát triển doanh nghiệp; giải quyết vấn đề lao động, việc làm; đảm bảo an sinh xã hội.

46 chợ đã hoạt động trở lại tính đến nay. Các chợ tập trung ở TP Thủ Đức, quận 1, 5, 10, 11, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú, huyện Cần Giờ, Củ Chi. Dự kiến đến ngày 15/10 thành phố có 69 chợ được hoạt động.

Hàng quán phục vụ tại chỗ ở TP Thủ Đức bị xử lý. Một số cơ sở kinh doanh ăn uống không chấp hành quy định phòng chống dịch, lén lút buôn bán phục vụ tại chỗ trên địa bàn đã bị đội trật tự đô thị phối hợp lực lượng các phường kiểm tra, lập biên bản.

HCDC kêu gọi đưa trẻ em đi tiêm chủng mở rộng. Phụ huynh được hướng dẫn đăng ký hẹn theo khung giờ quy định, tránh tập trung đông, đảm bảo 5K. Người lớn và trẻ nhỏ đang cách ly hoặc nghi nhiễm thì không đến tiêm.

2 hãng taxi công nghệ hoạt động xe 4 và 7 chỗ. Be và GrabCar trang bị màng ngăn, nước rửa tay sát khuẩn. Ngoài ra, tài xế Be sẽ mở kính xe hoặc bật máy lạnh trên 26 độ C, GrabCar chỉ chở một khách trên xe 4 chỗ và 2 khách trên xe 7 chỗ. Riêng Gojek thí điểm diện hẹp.