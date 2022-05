Saigon Expresso: Xe đạp cũng bị phạt khi dừng ngắm cảnh trên cầu vượt

Các phương tiện có thể bị phạt tới 2 triệu khi dừng xe ngắm cảnh trên cầu Thủ Thiêm 2. Người điều kiển xe đạp sẽ bị phạt 80.000-100.000 đồng khi dừng đỗ trên cầu.

Ngày 6/5

Công an chỉ cách an toàn khi đuổi theo cướp giật trên đường. Công an TP.HCM khuyến cáo người dân nếu bị cướp giật cần bình tĩnh, có thể truy đuổi nhưng phải đảm bảo an toàn cho bản thân; đồng thời tri hô để người dân hoặc các lực lượng tuần tra, kiểm soát trên đường biết và hỗ trợ.

Hai đoàn tàu cuối cùng của tuyến metro số 1 về TP.HCM. Dự kiến 10h sáng nay, hai đoàn tàu cập cảng Khánh Hội (quận 4) sau 8 ngày vượt biển từ Nhật Bản. Tính đến tháng 5, công trình tuyến metro số 1 đạt tổng khối lượng 90,5%.

Trộm "ghé thăm" chung cư Saigon South Residences (Nhà Bè). Hôm qua nhà một cư dân ở tầng 7 block A đã bị trộm vào lấy mất 2 laptop. Hiện gia chủ đã trình báo cơ quan công an đến khám nghiệm hiện trường, thu thập vân tay dấu vết điều tra và phía ban quản lý cũng như bộ phận bảo an của tòa nhà truy xuất camera nhưng vẫn chưa có manh mối.

44 nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2 bị trộm. Thông xe được một tuần, cầu Thủ Thiêm 2 bị kẻ trộm lấy mất 44 nắp trong 2 ngày, mỗi nắp chắn rác trị giá 1,2 triệu đồng. Nhà thầu phụ trách cho biết sắp tới công ty lên phương án có thể thay thế các nắp chắn rác lưới bằng bê tông chịu lực để không bị mất cắp.

Cầu Thủ Thiêm 2 chưa có chiếu sáng mỹ thuật về đêm. UBND TP.HCM nhận định cầu có tính thẩm mỹ cao, hệ thống chiếu sáng mỹ thuật sẽ trở thành điểm nhấn, cần được nghiên cứu kỹ trước khi triển khai. Đồng thời UBND chỉ đạo thành phố chậm nhất trong năm 2022 phải xong hệ thống chiếu sáng này.