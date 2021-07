Saigon Expresso: Vinhomes Central Park thay đổi phương án cách ly F0

Ban quản lý Vinhomes Central Park thông báo sẽ không cách ly cả tòa nhà có người mắc Covid-19 (F0) tại chung cư, với các trường hợp phát hiện sau ngày 30/7.

Ngày 31/7

Mua hàng thiết yếu phải có mã QR. Sở Công Thương TP.HCM vừa gửi hướng dẫn đến UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện về việc tích hợp mã QR trên phiếu đi chợ, siêu thị phát cho người dân. Việc này giúp truy xuất thông tin, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch đối với người mua hàng và tiểu thương. Phiếu mua hàng thiết yếu cần thể hiện đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Mỗi hộ dân chỉ cử một người đại diện mua hàng hóa thiết yếu tại các điểm bán theo khung thời gian ghi trên phiếu.

Cư dân Masteri An Phú tổ chức tiệc âm nhạc "xóa tan nỗi buồn Covid". 18-19h hôm nay, cư dân chung cư Masteri An Phú (TP Thủ Đức) sẽ tổ chức một buổi nhạc có tên “Music to dispel the Covid blues”, nhằm giải toả căng thẳng và cổ vũ tinh thần chống dịch. DJ Alexander Volgin (cư dân chung cư) sẽ biểu diễn ngay tại ban công của người này. Cư dân tham gia buổi tiệc âm nhạc sẽ ra ban công thưởng thức hoặc có thể theo dõi qua phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Siết chặt người ra đường từ 6h đến 18h. Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết việc hạn chế ra đường từ sau 18h đến 6h được thực hiện nghiêm. Tuy nhiên, trong khoảng từ 6h đến trước 18h, nhiều người vẫn ra đường với lý do không chính đáng. Thành phố có thể kéo dài giãn cách theo chỉ thị 16 thêm 2 tuần nữa từ sau ngày 1/8 và siết chặt chỉ thị 16, đặc biệt là từ sau 6h đến 18h.

Chung cư Vinhomes Central Park thay đổi phương án cách ly người mắc Covid-19. Ban quản lý chung cư Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh) vừa thông báo sẽ không cách ly cả tòa nhà có người mắc Covid-19 (F0) tại chung cư, với các trường hợp phát hiện sau ngày 30/7. Theo đó, F0 có tải lượng vi rút có giá trị CT>=30 thì chỉ cách ly tại căn hộ. Trường hợp tải lượng vi rút CT<30 thì cách ly tập trung. Còn với các F0 phát hiện trước ngày 30/7 vẫn sẽ cách ly cả tòa nhà.

TP.HCM đã tiêm được gần 500.000 liều vaccine trong đợt 5. Thông tin được Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đưa ra tại buổi họp báo về công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn chiều 30/7. Ngành y tế sẽ hoàn thành đúng tiến độ tiêm chủng sau một tuần nữa, để triển khai tiêm đợt 6 ngay sau đó.

Lập tổ tư vấn chống dịch Covid-19. Quận 1 vừa thành lập tổ tư vấn sức khỏe liên quan dịch Covid-19 và 10 tổ phản ứng nhanh tại các phường để tiếp nhận thông tin của người dân. Qua đường dây nóng, 9 bác sĩ sẽ tư vấn về tâm lý, cấp cứu, sản phụ khoa, nhi khoa, truyền nhiễm, ngoại khoa, thần kinh, da liễu từ 7-16h hàng ngày cho mọi người.

8 số điện thoại xe chở miễn phí người nhiễm Covid-19 đi bệnh viện ở TP.HCM là tin giả. Những ngày qua, 8 số điện thoại xe cấp cứu chở miễn phí bệnh nhân Covid-19 chuyển nặng tới các bệnh viện ở TP.HCM được lan truyền trên mạng xã hội. Hiện chỉ có 4/8 số điện thoại nói trên nhận chở giúp bệnh nhân Covid-19. Tuy nhiên, chủ các xe cấp cứu này chỉ nhận chở bệnh nhân có giấy giới thiệu của y tế địa phương (tức cần liên hệ với bệnh viện trước và được bệnh viện đồng ý tiếp nhận). Không hề có trường hợp “đưa đi ngay đến bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Chợ Rẫy, Nguyễn Tri Phương sẽ được nhận và được cấp cứu kịp thời” như bài đăng.

Thành phố sẽ tiêm vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên. Việc tiêm chủng sẽ ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, người cao tuổi và người bệnh nền. Ngoài ra, người đang sinh sống tại TP.HCM đều được tiêm vaccine ngừa Covid-19 mà không giới hạn đối tượng. Mục tiêu trong tháng 8 có 2/3 người trên 18 tuổi tại thành phố được tiêm vaccine.

Phường 19 (quận Bình Thạnh) gỡ phong tỏa từ hôm nay. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Bình Thạnh đã ban hành quyết định dừng thiết lập cách ly y tế vùng có dịch đối với phường 19, với gần 20.000 dân. Chính quyền phường sẽ tổ chức đánh giá vị trí, số dân, số ca nhiễm và các yếu tố dịch tễ trên địa bàn phường để xác định phạm vi phong tỏa từng khu vực phù hợp.

Cầm phiếu đi chợ hết hạn bị phạt 2 triệu đồng. Anh N.T.K. (21 tuổi, ngụ quận Tân Bình) bị tổ công tác của UBND quận Phú Nhuận kiểm tra, lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng vào chiều 30/7 vì cầm phiếu mua thực phẩm đã hết hạn để ra đường.

Thêm 1.800 bệnh nhân khỏi Covid-19 xuất viện. Sau 3 tuần đi vào hoạt động, Bệnh viện dã chiến số 3 (phường An Khánh, TP Thủ Đức) vừa trao giấy xuất viện cho 1.800 bệnh nhân. Hiện tại, bệnh viện có 20 bệnh nhân cấp cứu, được thở oxy. Các y bác sĩ đang điều trị tích cực, khi trở nặng, bệnh nhân sẽ được chuyển lên tuyến cao hơn. Tất cả quy trình hội chẩn, phác đồ đều áp dụng theo quy định của Bộ Y tế.

Công an TP.HCM lưu ý đặc điểm nhận diện người được qua chốt kiểm dịch. Lực lượng công an làm nhiệm vụ tại các chốt, trạm kiểm soát, tổ tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 chỉ giải quyết cho lưu thông với những người có những đặc điểm nhận diện theo quy định. Trong đó cán bộ công chức phải có thẻ đeo, xe vận chuyển hàng hóa phải có logo nhận diện, người đi chợ và siêu thị cần có phiếu do UBND phường, xã phát...