Saigon Expresso: Vạch đỏ lạ mắt trên đường phố TP.HCM

Gần đây, TP.HCM triển khai sơn vạch kẻ đường màu đỏ kết hợp vạch đi bộ màu trắng thông thường tại nhiều địa điểm tập trung đông người như cổng trường học hay trung tâm thể thao.

Ngày 22/6

Vạch kẻ đường màu đỏ lạ mắt trên đường phố TP.HCM. Theo ông Trần Sĩ Thắng, Phó giám đốc Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Giao thông - Vận tải TP.HCM, vạch đi bộ sơn màu đỏ kết hợp với vạch đi bộ màu trắng tại các điểm tập trung đông người có màu sắc nổi bật, tạo sự chú ý cho người đi đường, giúp người điều khiển phương tiện hạn chế tốc độ khi lưu thông qua khu vực, góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho người đi bộ.

Đến năm 2025, TP.HCM sẽ phát triển thêm 367.000 căn nhà. Cụ thể, giai đoạn 2021 - 2025, TP.HCM sẽ phát triển thêm khoảng 50 triệu m2 sàn nhà ở, tương đương khoảng 367.000 căn nhà để đáp ứng chỗ ở cho hơn 10,25 triệu dân. Trong đó, có 40,7 triệu m2 nhà ở thấp tầng trong dự án, nhà ở riêng lẻ hộ gia đình, và khoảng 9,3 triệu m2 chung cư cao tầng. Tỷ lệ diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố năm 2025 sẽ tăng lên mức 23,5 m2/người.

Giá căn hộ ở khu Đông TP.HCM vẫn tiếp tục tăng. Ghi nhận tại một số dự án chung cư trên địa bàn TP Thủ Đức, giá mở bán chung cư hạng A từ 55 triệu đồng/m2 ở khu vực quận 9 và quận Thủ Đức cũ, giá vượt ngưỡng hơn 100 triệu đồng/m2 ở khu vực quận 2 cũ. Giá căn hộ sẽ tiếp tục tăng trong những đợt mở bán kế tiếp và khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng. Nhìn chung, giá căn hộ mới mở bán vượt ngưỡng trên 50 triệu đồng m2. Giá thấp hơn nằm ở phân khúc chung cư hạng B, trên 35 triệu đồng/m2.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ thu phí tự động từ tháng 8. Bên cạnh cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) sẽ đưa vào vận hành hệ thống thu phí dịch vụ tự động không dừng (ETC) cho 3 tuyến cao tốc khác do VEC quản lý gồm cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai và Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Chủ hàng, hãng tàu hoang mang vì thông tin cảng Tân Thuận (quận 7) chuẩn bị đóng cửa, di dời. Theo đại diện Cảng Sài Gòn, việc di dời cảng, Bộ Giao thông - Vận tải sẽ chủ trì xây dựng đề án và kế hoạch. Trong khi đó, đến nay Bộ Giao thông - Vận tải vẫn chưa ban hành kế hoạch di dời cụ thể. Do đó, Cảng Tân Thuận sẽ vẫn hoạt động bình thường và đang ngày càng tăng cường chất lượng phục vụ cho khách hàng, phối hợp tốt với các đối tác.

Cầu Tân Bửu chờ đợi gần 3 năm vẫn chưa hoàn thành. Khởi công từ năm 2019 với tổng kinh phí trên 230 tỷ đồng , cầu Tân Bửu (nối xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An và xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM) dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2020 nhưng đến nay mọi việc vẫn dở dang do phía TP.HCM vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng và thay đổi nhà thầu. Điều này khiến người dân địa phương bức xúc do phải đối mặt với sự mất an toàn khi đi đò qua 2 bên bờ.

Thứ tư (22/6), TP.HCM có mây và mưa dông. Dự báo có mưa dông trong các khung giờ 5h, 11h, 12h, 16h, 17h. Hôm nay, chỉ số UV ở mức thấp. Nhiệt độ cả ngày dao động trong khoảng 26-33 độ C.