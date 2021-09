Saigon Expresso: Tỷ lệ F0 qua xét nghiệm nhanh đợt 2 đã giảm

Tỷ lệ ca dương tính trong tổng số mẫu được lấy từ 3,6% đã giảm xuống dưới 2%. TP.HCM có hơn 91.000 F0 theo dõi, điều trị tại nhà.

Ngày 2/9

Tỷ lệ F0 trong tổng số mẫu xét nghiệm đợt 2 giảm. Các quận, huyện và TP Thủ Đức đang thực hiện xét nghiệm trên diện rộng đợt 2. Qua báo cáo sáng 1/9 của các địa phương, tỷ lệ ca dương tính trong tổng số mẫu được lấy từ 3,6% đã giảm xuống dưới 2%.

TP.HCM đang thiếu vaccine. Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 khẳng định TP.HCM đang thiếu vaccine ngừa Covid-19. Tính đến 31/8, TP.HCM đã được phân bổ 9.115.690 liều vaccine ngừa Covid-19. Hiện đã tiêm 6.219.536 liều, trong đó đã đưa thông tin lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêm chủng là 5.300.521 mũi tiêm (đạt 85,22%).

Khu đô thị Masteri Thảo Điền (TP Thủ Đức) lắp đèn UV khử khuẩn trong thang máy. Nhằm tăng cường các biện pháp chống dịch, Ban quản lý Masteri Thảo Điền đã quyết định lắp đèn UV khử khuẩn tại các tháp chung cư ở đây. Giải pháp này tăng cường khử khuẩn các bề mặt trong không gian kín của thang máy, bên cạnh biện pháp phun xịt khử khuẩn truyền thống. Ngoài ra, đèn chỉ hoạt động khi thang không có người sử dụng nên đảm bảo được sức khỏe của cư dân.

Triển khai tiêm vaccine mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 vào đợt 4. Bộ Y tế vừa quyết định cấp cho TP.HCM thêm 2 loại vaccine AstraZeneca và Pfizer với tổng số 1.960.000 liều. Số liều vaccine này sẽ dùng để tiêm mũi 2 cho người đã đủ thời gian tiêm theo khuyến cáo. TP tập trung tiêm vaccine cho những người đã tiêm vào đợt 4 (khoảng ngày 20/6).

Hơn 91.000 F0 theo dõi, điều trị tại nhà, hơn 40.000 ca nhập viện. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) trưa 1/9, số lượng F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà là 91.505 người, trong đó có 64.768 trường hợp F0 cách ly tại nhà ngay từ đầu và 26.737 trường hợp F0 sau xuất viện về tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà. Hiện TP.HCM đang điều trị 40.561 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có 2.463 trẻ em dưới 16 tuổi.

Tỷ lệ 4,2% tử vong do Covid-19 ở TP.HCM nằm trong giới hạn của WHO, nhưng ở mức cao. Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết tính tổng số ca F0 tử vong khi điều trị tại bệnh viện và điều trị tại nhà chiếm tỷ lệ 4,2%. Để kéo giảm số ca tử vong, ngành y tế TP.HCM đang nâng cao năng lực điều trị cho tầng 2 và 3, đồng thời mở thêm các trung tâm hồi sức tại các bệnh viện Trung ương, bệnh viện Bộ, ngành.

Bệnh viện Nhi đồng 1 bàn giao 200.000 gói thuốc dùng cho F0 cách ly tại nhà. Ngày 1/9, Bệnh viện Nhi đồng 1 bàn giao 100.000 gói thuốc A và 100.000 gói thuốc B cho các quận, huyện và TP Thủ Đức phục vụ công tác điều trị F0 cách ly tại nhà. Gói thuốc A gồm thuốc hạ sốt và vitamin, gói thuốc B gồm một loại thuốc kháng viêm và một loại thuốc kháng đông. Ngoài ra, Trung tâm y tế quận, huyện và TP Thủ Đức cũng đã nhận gói thuốc C gồm một loại thuốc chống vi rút (Molnupiravir) từ Sở Y tế TP.HCM.

Triển khai ứng dụng "Giọt máu vàng" cho người hiến máu. Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phối hợp cùng Hội Tin học TP.HCM thiết lập chương trình hiến máu chung giữa Trung tâm Hiến máu nhân đạo và Bệnh viện Truyền máu Huyết học, thông qua ứng dụng "Giọt máu vàng" và website giotmauvang.org.vn. Người muốn hiến máu có thể đăng ký theo khung giờ quy định, chọn địa điểm và sắp xếp lịch trình hiến máu đảm bảo việc giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

Shipper giao hàng nhanh hơn, nhu cầu đi chợ hộ giảm. Chiều 1/9, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết từ 30/8 đến nay, 22.124 người giao hàng công nghệ (shipper) của 33 đơn vị đã đăng ký hoạt động trở lại tại 21 quận, huyện và TP Thủ Đức. Trong hai ngày 30-31/8, shipper đã đáp ứng các yêu cầu và đi giao nhận hơn 300.000 đơn hàng.

Khởi tố bị can người tự xưng "Ban chỉ đạo quận 7" gây rối ở siêu thị. Ngày 1/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 7 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hồ Hữu Nhân (41 tuổi, phường Tân Phú, quận 7) để điều tra làm rõ hành vi "giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác". Trước đó, chiều 29/8, ông Hồ Hữu Nhân lái xe đến Trung tâm thương mại Aeon Citimart Q.7 mua hàng. Tại đây, ông Nhân không được cho vào trong nên đã phản ứng lại và tự xưng là "Ban chỉ đạo quận 7" để hù dọa lực lượng an ninh siêu thị.