Saigon Expresso: Tuần nhận và trả hồ sơ trong ngày của Công an TP.HCM

Ngày 21/11

Chiều qua, cơn mưa dông đổ xuống vài nơi kết hợp với triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ngập. Đường sá ngập vào đúng giờ tan tầm khiến cho việc di chuyển của người đi đường gặp nhiều khó khăn.

Công an TP.HCM tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả trong ngày. Từ ngày 22/11 đến 28/11, Công an TP.HCM sẽ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong ngày đối với 9 thủ tục hành chính: Trình báo mất hộ chiếu phổ thông; Khai báo tạm trú cho người nước ngoài cư trú tại TP.HCM qua trang thông tin điện tử; Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu; Khai báo vũ khí thô sơ; Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; Đăng ký cấp biển số xe; Khai báo tạm trú cho người nước ngoài cư trú tại TP.HCM bằng Phiếu khai báo tạm trú; Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã; Đăng ký thường trú trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Xử lý các dự án sai phạm để cấp sổ hồng cho người dân. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình yêu cầu Sở Xây dựng TP.HCM phải chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường và các sở ngành, đơn vị liên quan rà soát và xử lý dứt điểm vi phạm theo đúng quy định pháp luật để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Công an triệt xóa nơi sản xuất tiền giả quy mô lớn. Từ việc trên địa bàn xuất hiện đối tượng bán tiền giả, Công an tỉnh Bình Dương đã bí mật điều tra. Quá trình theo dõi, trinh sát đã phát hiện đường dây tiền giả quy mô lớn ở TP.HCM nên tiến hành triệt phá.

Đoàn phim ghi hình tại chung cư. Công Ty TNHH Truyền hình cáp SCTV vừa gửi thư ngỏ đến Ban quản lý chung cư Hado Centrosa Garden (quận 10) về việc thực hiện phim Tết 2021 lấy bối cảnh tại chung cư. Không gian quay phim gồm nhiều địa điểm như góc đường nội ô, công viên, sảnh tiếp khách, khu dịch vụ ăn uống.

ĐH Quốc gia TP.HCM thành lập Trung tâm nghiên cứu vaccine, thuốc điều trị Covid-19. Trung tâm trực thuộc trường Đại học Quốc tế, tập trung giải quyết dịch bệnh Covid-19 với việc thu thập mẫu vật, giải trình tự và phân tích các biến thể SARS- CoV-2 tại nước ta trong năm đầu tiên.

Sở Y tế yêu cầu 7 vấn đề mới về Covid-19 đối với các bệnh viện. Lãnh đạo các bệnh viện phải chịu trách nhiệm phổ biến, tập huấn, xây dựng những kịch bản và tổ chức diễn tập các tình huống liên quan quy trình xử lý F0, dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở y tế. Tất cả bệnh viện cần chủ động rà soát, bổ sung cơ số thuốc, vật tư tiêu hao, sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị người bệnh.