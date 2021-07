Saigon Expresso: TP.HCM thiếu khoảng 1.000 tấn rau củ mỗi ngày

Nhiều đơn vị kinh doanh như hệ thống Con Cưng, Guardian, The Face Shop, Pizza4Ps... đều đã vào cuộc để cung ứng rau củ quả, thực phẩm tươi sống tại TP.HCM.

Ngày 18/7

TP Thủ Đức phong tỏa 2 phường hơn 85.000 dân. Lực lượng chức năng TP Thủ Đức tiến hành phong tỏa 2 phường Linh Trung và Tam Bình với gần 85.000 dân để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thời gian phong tỏa bắt đầu từ 0h ngày 18/7 cho đến khi có thông báo mới. Trong khi cách ly, người dân không được rời khỏi khu vực phong tỏa, trừ nhân viên y tế, trường hợp công vụ; khẩn cấp; cấp cứu.

Khu đô thị Vinhomes Golden River tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho cư dân. Từ ngày 18/7, khu đô thị Vinhomes Golden River (số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1) tiến hành tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho cư dân tại đây. Sau khi đăng ký trước cho ban quản lý và nhận được phản hồi, cư dân phải đến đúng khung giờ được thông báo và chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, xịt khuẩn khi đến điểm tiêm chủng.

Phong tỏa tháp S7 chung cư The Sun Avenue. UBND phường An Phú, TP Thủ Đức phong tỏa toàn bộ 28 tầng tháp S7 của chung cư The Sun Avenue tại số 28 Mai Chí Thọ do phát hiện ca nhiễm Covid-19. Ca dương tính sống tại tầng 7 của tháp S7 đã được đưa đi cách ly tập trung. Toàn bộ hành lang, thang máy và khu vực sảnh của tòa nhà đã được phun khử khuẩn.

Quận 1 xử lý người đàn ông ra đường vì "xem có gì hay". Sáng 17/7, CSGT quận 1 xử phạt người đàn ông ra đường không đeo khẩu trang và không có lý do chính đáng. Người này đi từ Bình Thạnh ra tham quan Bưu điện thành phố vì "quanh nhà căng dây khắp nơi, sợ lây bệnh nên ra đường xem có gì hay". Cùng ngày, lực lượng chức năng quận Phú Nhuận cũng xử lý một người đi "thăm đường" tại công viên Gia Định. Trường hợp vi phạm cho biết vì ở nhà chỉ nghe kinh Phật, không theo dõi tin tức nên không biết TP.HCM đang giãn cách theo Chỉ thị 16.

TP.HCM không để ca Covid-19 lưu lại địa phương quá 12 tiếng. Sở y tế TP.HCM ra văn bản chỉ đạo khẩn Trung tâm cấp cứu 115 điều phối ca F0 đến bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 và tiếp nhận các trường hợp nhiễm Covid-19 trong trường hợp cấp cứu đến các bệnh viện điều trị Covid-19. Đây là chiến lược nhằm giảm áp lực cho hệ thống y tế của quận, huyện; giảm tử vong đối với F0 chuyển nặng, nguy kịch.

Cư dân chung cư Lexington Residence (TP Thủ Đức) quyên góp hơn 150 triệu ủng hộ bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 tại TP.HCM. Số tiền quyên góp được sẽ được ban tổ chức dùng để mua mền gối, quạt máy, thực phẩm... và những vật phẩm thiết yếu để gửi tặng bệnh nhân đang điều trị Covid-19 tại các bệnh viện dã chiến ở TP.HCM. Các mạnh thường quân mong muốn những món quà sẽ hỗ trợ phần nào vật chất lẫn tinh thần cho người bệnh đang phải chiến đấu với virus SARS-CoV-2.

Triển khai thí điểm quản lý cách ly F1 tại nhà thông qua ứng dụng VHD (VietNam Health Declaration). Người cách ly tại nhà khai báo số điện thoại, nhận diện khuôn mặt và kích hoạt vị trí cách ly bằng smartphone thông qua VHD. Người cách ly khai báo y tế mỗi ngày 3 lần (các khung 8-12h, 14-16h, và 18-20h), báo ngay nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như sốt, ho, khó thở... nhân viên y tế trực tiếp theo dõi sẽ nắm được tình sức khỏe để hỗ trợ kịp thời. VHD có chức năng kiểm tra đột xuất, giúp giám sát cách ly đúng quy định.

TP.HCM thiếu khoảng 1.000 tấn rau củ quả, thực phẩm tươi sống mỗi ngày. Nguồn cung đang bị đứt gãy vì nhiều chợ truyền thống, 3 chợ đầu mối còn đóng cửa, nên TP.HCM đang tìm cách triển khai 1.000 điểm bán hàng lưu động. Hiện tại, Sở Công Thương đã vận động được Viettel Post, VNPost cùng nhiều cửa hàng kinh doanh khác như hệ thống Con Cưng, Guardian, The Face Shop, chuỗi nhà hàng Pizza4Ps, chuỗi anh văn Yola, vào cuộc cung ứng hàng rau củ quả.

Tăng cường hàng hóa thiết yếu qua kênh online. Ngoài tăng cường 1.000 điểm bán hàng lưu động, Sở Công Thương TP.HCM đề nghị các doanh nghiệp có sàn thương mại điện tử (TMĐT), doanh nghiệp phân phối hàng hóa quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ và ưu tiên hiển thị các mặt hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu. Sở khuyến khích đơn vị kinh doanh bán hàng theo gói sản phẩm để tiết kiệm thời gian chuẩn bị, giao nhận và nâng cao năng lực cung ứng.