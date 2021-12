Saigon Expresso: TP.HCM phạt hơn 500 triệu đồng về hành vi đưa tin sai

Các cơ quan của TP.HCM đã xử phạt vi phạm hành chính 37 vụ với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng đối với các hành vi như xuyên tạc lịch sử, đưa tin sai sự thật, vu khống…

Ngày 23/12

Tiêm gần 75.000 mũi 3 vaccine ngừa Covid-19. Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến sáng ngày 22/12, TP.HCM đã tiêm hơn 15 triệu liều vaccine ngừa Covid-19. Bao gồm 7,96 triệu liều mũi 1, 6,94 triệu liều mũi 2, 29.095 liều mũi bổ sung và 74.303 mũi nhắc lại, trong đó có 1,3 triệu liều cho trẻ 12-17 tuổi.

Trong năm 2021, Sở TTTT đã phối hợp với Công an TP.HCM và công an địa phương thẩm định, đánh giá và giám định nội dung vi phạm trên không gian mạng. Cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 37 vụ với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng đối với các hành vi phát tán, truyền đưa, lưu trữ những thông tin có nội dung chống Nhà nước; xuyên tạc lịch sử; gây ảnh hưởng đến an toàn trật tự - xã hội và an ninh thông tin; thông tin sai sự thật, vu khống…

Tháng 1/2022 hoàn thành tiêm liều bổ sung, nhắc lại. TP.HCM điều chỉnh rút ngắn thời gian tiêm vaccine ngừa Covid-19 liều nhắc lại, bổ sung từ 6 tháng xuống còn 3 tháng dành cho người trên 18 tuổi. TP.HCM dự kiến hoàn thành việc bao phủ liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống tại TP.HCM trong tháng 1/2022.

Sở Y tế TP.HCM kiểm tra đột xuất cơ sở thẩm mỹ. Theo Sở Y tế TP.HCM, từ 30/11 đến 30/12, ngành y tế phối hợp với Công an TP.HCM kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ làm đẹp, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ có dấu hiệu hoạt động không phép. Đồng thời, kiểm tra đột xuất những cơ sở vi phạm theo phản ánh của người dân qua đơn, ứng dụng.

Giám định 28 hồ sơ vi phạm trên không gian mạng để xử lý hình sự. Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phối hợp với công an thẩm định, đánh giá và giám định nội dung vi phạm trên không gian mạng đối với 28 hồ sơ để phục vụ điều tra, khởi tố và xử lý hình sự.

Dùng xe ba gác chở trộm 7 bình oxy của bệnh nhân Covid-19. 7 chiếc bình oxy y tế (dung tích 40 lít) của Trạm oxy cộng đồng (quận Bình Tân) phục vụ miễn phí cho bệnh nhân Covid-19 đã bị nhóm kẻ gian dùng xe ba gác để đột nhập, lấy trộm. Sự việc đang được Công an quận Bình Tân điều tra.

Chung cư Tropic Garden (TP Thủ Đức) phát quà Giáng sinh sớm. Chung cư Tropic Garden tổ chức sự kiện "Cốc Cốc, ta là Santa Claus đây!!" với mong muốn mang niềm vui đến cho các bé trong dịp Giáng sinh. Chương trình phát quà cho các bé sẽ diễn ra vào 18h-21h trong hai ngày 23-24/12. Quà tặng do ba mẹ các bé chuẩn bị.

Dời hơn 500 trụ điện giữa đường trước Tết. Hàng trụ điện ở đoạn dài hơn 5 km dự án nâng cấp đường Đặng Thúc Vịnh (huyện Hóc Môn) sẽ được di dời trước Tết Nguyên đán, để người dân đi lại thuận tiện.