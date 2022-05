Saigon Expresso: TP.HCM nâng diện tích cây xanh lên 3-4 m2/người

TP.HCM sẽ tăng diện tích đất công viên công cộng lên 150 ha trong 5 năm tới, trong đó xây dựng mới 10 ha công viên công cộng và 2 ha mảng xanh công cộng vào năm nay.

Cấm xe vào đường Nguyễn Huệ (quận 1) vào ngày 19/5. Ngày diễn ra trận bán kết của U23 Việt Nam tại SEA Games 31, tất cả xe bị cấm lưu thông vào đường Nguyễn Huệ đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng (quận 1) vào 18-21h.

Dùng 3 hãng vaccine ngừa Covid-19 để tiêm mũi 4. Loại vaccine được sử dụng là mRNA (vaccine do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất), vaccine do AstraZeneca sản xuất, vaccine cùng loại với mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3). Thời gian tiêm chủng bắt đầu ngay khi Bộ Y tế cung ứng vaccine, theo nguyên tắc đơn vị nào chuẩn bị sẵn sàng và bảo đảm an toàn tiêm chủng thì triển khai.

Rác thải bịt kín miệng cống thoát nước. Trên một số tuyến đường trung tâm thành phố (quận 1, 3, Bình Thạnh, TP Thủ Đức...), nhiều người dân vẫn vô tư xem miệng cống thoát nước là nơi chứa rác. Mưa xuống, rác thải theo dòng nước trôi thẳng vào các cống thoát nước, là một trong những nguyên nhân khiến đường sá ngập lụt nặng nề.

Trong nửa tháng có 3.801 trường hợp vi phạm giao thông trên QL1. CSGT đã xử phạt số lượng lớn trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ qua trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera giám sát trên QL1 đoạn qua TP.HCM. Hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đoạn đường này chính thức hoạt động từ 1/5 đến nay.

TP.HCM đặt mục tiêu mở rộng công viên công cộng trong 5 năm tới. Sở Xây dựng phấn đấu trồng thêm cây xanh, tăng diện tích đất công viên công cộng lên 150 ha, trong đó đầu tư xây dựng mới 10 ha công viên công cộng và 2 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 6.000 cây xanh vào năm nay. Theo đó, đến năm 2030, đất công viên ở thành phố sẽ đạt 1 m2/người, diện tích cây xanh nâng lên 3-4 m2/người.

Dòng kênh chết giữa lòng thành phố hồi sinh. Sau 22 năm bị lấp, kênh Hàng Bàng dài gần 1,5 km chảy qua quận 5 và 6 dần được khôi phục với dòng nước trong xanh, công viên thoáng đãng hai bên bờ.

Giải cứu 38 dự án bất động sản. UBND TP chỉ đạo 8 sở, ngành vào cuộc gỡ vướng cho 38 dự án bất động sản nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, theo kiến nghị của 29 doanh nghiệp. Hầu hết vướng mắc liên quan đến vấn đề pháp lý hoặc thủ tục đầu tư xây dựng, đã tồn tại nhiều năm nhưng chưa được chính quyền gỡ vướng.