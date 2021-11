Saigon Expresso: TP.HCM không còn vùng cam

Thành phố có 13/22 địa phương đạt cấp độ 1 (vùng xanh), 9/22 địa phương đạt cấp độ 2 và không có địa phương nào đạt cấp độ 3 (vùng cam).

Ngày 2/11

Đề xuất tiêm vaccine cho trẻ em 3-12 tuổi. Sở Y tế TP.HCM đã lên danh sách, đề xuất Bộ Y tế tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ 3-12 tuổi. Với nhóm trẻ này, Sở Y tế cùng các phường, xã đã lập kế hoạch chi tiết, đề xuất Bộ Y tế để sử dụng loại vaccine phù hợp.

Rộ nạn trộm xe máy sau giãn cách ở TP.HCM. Liên tục từ đầu tháng 10/2021, hàng loạt vụ trộm cắp xe máy đã diễn ra ở nhiều quận, huyện thuộc TP.HCM. Đa phần kẻ trộm ra tay rất nhanh trong vòng chưa đầy 10 giây, chiếc xe đã “không cánh mà bay” cùng kẻ trộm xe.



Gần nửa triệu trẻ em đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, từ ngày 27/10 đến hết đến hết ngày 31/10, TP.HCM đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho hơn 445.000 trẻ. Trong số đó, có 42 trường hợp xảy ra phản ứng nhẹ sau tiêm, tất cả đều được xử lý kịp thời và ổn định.

Cư dân Sunwah Pearl được giảm phí quản lý trong hai tháng cuối năm. Ban quản lý chung cư Sunwah Pearl (quận Bình Thạnh) có văn bản thông báo sẽ giảm 15% phí quản lý cho toàn bộ cư dân tại đây trong hai tháng 11 và 12. Phí quản lý sẽ giảm từ 20.500 đồng/m2 xuống còn 17.425 đồng/m2.

Người từ vùng đỏ đến TP.HCM phải cách ly tại nhà 14 ngày. TP.HCM quy định người đến/về TP.HCM từ địa phương có dịch ở cấp độ 4, người dân cần tự giác báo ngay với cơ quan y tế. Trường hợp tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19, F0 khỏi bệnh thì cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm ngày đầu tiên. Người chưa tiêm đủ vaccine thì cách ly tại nhà 14 ngày, theo dõi sức khỏe 14 ngày, xét nghiệm 3 lần.

F0 nhập viện vẫn cao. Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM từ 27/10 đến nay, số F0 nhập viện vẫn ở mức cao. Hiện thành phố có 24.030 F0 đang điều trị tại nhà và 11.230 F0 đang điều trị tại bệnh viện tầng 2, 3.

Hơn 10.000 người ở TP.HCM mong được giúp lương thực. Từ ngày 15/10 đến nay, hơn 10.000 người mong được giúp đỡ gạo, nhu yếu phẩm qua ứng dụng An sinh của Trung tâm An sinh TP.HCM sau khi thành phố "mở cửa". Hiện các địa phương đã duyệt được 1.680 người trong số hơn 10.000 người đăng ký, dự kiến tuần này cấp túi an sinh.

Quận 7 yêu cầu gắn camera giám sát tại quán nhậu. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn phải đảm bảo tất cả người tham gia hoạt động kinh doanh đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 dưới 6 tháng. Bên cạnh, cơ sở kinh doanh phải lắp đặt camera giám sát và kết nối về Trung tâm Điều hành, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế quận 7.