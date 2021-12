Saigon Expresso: TP.HCM kêu gọi người dân tiêm vaccine

F0 tử vong chủ yếu ở nhóm nguy cơ cao và chưa tiêm vaccine, Sở Y tế TP.HCM kêu gọi người dân tranh thủ đi tiêm vét.

Ngày 14/12

Xử phạt hơn 100 tỷ đồng vi phạm phòng, chống dịch trong 2 tháng. Theo thống kê của Công an TP.HCM, từ ngày 1/10 đến nay, các lực lượng đã tổ chức trên 126 lượt tuần tra kiểm soát và đã xử lý trên 87.000 trường hợp vi phạm nghị định 100, phạt tiền trên 100 tỷ đồng . Nhắc nhở, xử lý 251 trường hợp vi phạm nghị định 117, chủ yếu là lỗi ra đường không đeo khẩu trang.

Nhà thuốc sẽ phát thuốc miễn phí cho F0. Thông tin từ Sở Y tế, một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn TP.HCM được vận động hỗ trợ cấp thuốc cho các F0 tại quận huyện và TP Thủ Đức. Các túi thuốc do Sở Y tế phân phối và được cấp miễn phí cho các F0.

Ghi nhận hơn 715.000 tin phản ánh về các gói hỗ trợ Covid-19. Theo thống kê từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tại các quận huyện và TP Thủ Đức, tính đến nay TP.HCM tiếp nhận hơn 715.000 tin phản ánh liên quan đến các gói hỗ trợ Covid-19 cả 3 đợt.

Chung cư The EveRich Infinity (quận 5) kiểm tra phòng cháy chữa cháy. Ngày mai, Công an PCCC quận 5 kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy tại chung cư The EveRich Infinity từ 8h30. Trong khi thực hiện kiểm tra chuông báo cháy tòa nhà sẽ reo, thiết bị liên động sẽ hoạt động, thang máy dừng và mở cửa tại tầng G.

Đề xuất gia hạn thời gian chi hỗ trợ Covid-19. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiến nghị UBND TP.HCM cho ý kiến chỉ đạo về các nội dung "kéo dài" thời gian chi hỗ trợ Covid-19. Tính đến ngày 10/12, còn 4.900 người chưa nhận hỗ trợ đợt 1, khoảng 38.000 người chưa nhận hỗ trợ đợt 2 và khoảng 1,5 triệu người có hoàn cảnh khó khăn (đợt 3) chưa chạm tay vào gói an sinh xã hội.

Đề nghị doanh nghiệp thông báo lương, thưởng tết trước 25/12. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có công văn gửi đến các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, yêu cầu các đơn vị thông tin sớm và đầy đủ kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp tết (cả trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022) trước ngày 25/12.

Hạn cuối tiếp nhận hạng mục bảo hành tại Tropic Garden (TP Thủ Đức). Do một số căn hộ phải thực hiện cách ly, Ban quản lý chung cư Tropic Garden (TP Thủ Đức) dời hạn cuối đăng ký yêu cầu bảo hành của các căn hộ tại tháp A đến ngày 14/12.

Dự báo TP.HCM sẽ hứng làn sóng dịch Covid-19 mới trong 3 tháng tới. Một nhóm nghiên cứu (dưới sự theo dõi của Đơn vị mô hình hóa dịch tễ tại Đại học Monash - Australia) dự báo các tình huống dịch tại TP.HCM, trong đó có dự báo TP.HCM sẽ đối diện làn sóng dịch Covid-19 mới từ thời điểm này đến cuối tháng 3/2022.

TP Thủ Đức kêu gọi người dân đi tiêm vaccine Covid-19. Chủ tịch UBND TP Thủ Đức kêu gọi người dân đi tiêm vaccine ngừa Covid-19, với các trường hợp chưa có điều kiện đi đến trạm y tế thì sẽ được tạo điều kiện để tiêm tại nhà.

Từ ngày 13/12, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM triển khai tiêm mũi 3 vaccine ngừa Covid-19 miễn phí cho người từ 50 tuổi trở lên, ưu tiên người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch nhằm giúp người dân tăng cường bảo vệ trước biến chủng Delta đang hoành hành và lập rào chắn dự phòng biến chủng Omicron. Độc giả có nhu cầu tiêm vaccine tại BV Tâm Anh TP.HCM có thể đăng ký tại đây.

Phà biển, tàu cao tốc TP.HCM - Vũng Tàu hoạt động lại. Tuyến phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu được hoạt động lại từ ngày 12/12. Tuyến phà chỉ khai thác 50% công suất do phía Vũng Tàu dịch ở cấp độ 3. TP.HCM dự kiến cho tàu cao tốc từ khu trung tâm đi TP Vũng Tàu chạy trở lại từ 16/12.

