Saigon Expresso: TP.HCM gia hạn cấp CCCD đến hết năm 2021

Ngày 7/12

Gia hạn cấp căn cước công dân đến hết năm 2021. Công an TP.HCM cho biết được Bộ Công an cho phép gia hạn thời gian cấp căn cước công dân gắn chip đến hết tháng 12/2021. Công an TP.HCM sẽ tạo điều kiện cho người dân, kể cả người chưa đăng ký tạm trú, làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip 7-24h hàng ngày, kể cả thứ 7 và chủ nhật.

Dự kiến tiêm vaccine mũi 3 cho người TP.HCM từ 10/12. Sở Y tế lên kế hoạch tiêm vaccine mũi 3 với 6,3 triệu liều nhằm tăng cường miễn dịch phòng Covid-19. Nhóm được ưu tiên là người bệnh nền, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19, nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Chuẩn bị kịch bản ứng phó biến chủng Omicron. Bệnh viện dã chiến số 12 (TP Thủ Đức) được dành riêng để thu dung, điều trị những F0 nhiễm biến chủng Omicron. Đây là biện pháp nhằm xử trí kịp thời, khống chế biến chủng Omicron lây lan ra các bệnh viện, khu vực khác trong thành phố.

3 quận tăng cấp độ dịch. Dịch tại TP.HCM vẫn đạt cấp độ 2. TP có 3 quận huyện tăng cấp độ dịch so với tuần trước là quận 11, huyện Cần Giờ từ cấp 1 lên cấp 2 và quận 4 từ cấp 2 lên cấp 3. Quận 4 là địa phương duy nhất đạt cấp độ 3 (vùng cam).

Hàng nghìn học sinh lớp 1 ở TP.HCM là F0. Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, TP.HCM có 2.781 học sinh lớp 1 nhiễm Covid-19, 1.446 em đang phải cách ly, 5.651 em đang ở tỉnh.

Số ca tử vong do Covid-19 cao nhất trong 2 tháng qua. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM thống kê đến 18h ngày 5/12, TP đang điều trị cho hơn 13.600 bệnh nhân, trong đó có 497 trẻ em dưới 16 tuổi, 431 bệnh nhân nặng đang thở máy, 14 bệnh nhân can thiệp ECMO. Số ca tử vong trong ngày 5/12 tăng lên 94 trường hợp, cao nhất trong hơn 2 tháng qua.

Xác nhận thông tin căn hộ cần bảo hành tại Tropic Garden. Ban quản lý chung cư Tropic Garden (TP Thủ Đức) đề nghị các căn hộ thuộc tòa tháp A yêu cầu bảo hành sắp xếp thời gian để đơn vị chủ đầu tư liên hệ kiểm tra, xác nhận thông tin và có biện pháp bảo hành đến trước ngày 10/12.

Đoạn đường ô nhiễm vì rác thải giữa đô thị TP.HCM. Thời gian gần đây, một đoạn đường nhánh rẽ dài khoảng 200 m, gần đầu cầu vượt Gò Dưa (phường Tam Bình, TP Thủ Đức) hình thành một bãi rác thải tự phát rất lớn. Rác ùn ứ chiếm phần vỉa hè và ngập tràn cả xuống phần lòng đường.

Thông xe cầu hơn 500 tỷ nối quận Bình Tân và Tân Phú. Ngày 5/12, Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình giao thông TP.HCM tổ chức lễ thông xe nhánh cầu 1 thuộc dự án Xây dựng mới cầu Bưng. Cầu Bưng mới bắc qua kênh Tham Lương nối liền quận Bình Tân và quận Tân Phú trên trục đường Lê Trọng Tấn.

Khởi động loạt dự án giao thông trọng điểm từ 2022. Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết đang hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư cho loạt dự án trọng điểm được khởi công ngay trong năm 2022, bao gồm: Xây dựng nút giao An Phú, mở rộng QL50 và đặc biệt là nhóm 5 dự án nhằm xóa, giảm ùn tắc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.