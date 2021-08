Saigon Expresso: TP.HCM đã tiêm hơn 6 triệu liều vaccine

TP.HCM đã tiêm 6.123.510 liều vaccine ngừa Covid-19. Số bệnh nhân tử vong tại thành phố có xu hướng giảm.

Ngày 31/8

Shipper tại TP.HCM được miễn phí xét nghiệm nhanh. Sở Công Thương đã đồng ý chủ trương miễn phí xét nghiệm nhanh Covid-19 cho lực lượng tài xế đủ điều kiện tham gia hoạt động từ ngày 30/8. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) sẽ kiểm soát shipper đến xét nghiệm nhanh tại 414 Trạm Y tế lưu động theo danh sách tại https://hcdc.vn và không phải trả phí.

Tiêm hơn 6 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho người dân. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, tính đến ngày 29/8, TP đã tiêm 6.123.510 liều vaccine ngừa Covid-19 cho người dân trên địa bàn 21 quận huyện và TP Thủ Đức. Trong đó, tổng số mũi 1 là 5.791.291, mũi 2 là 332.219, số người trên 65 tuổi, người có bệnh nền được tiêm là 638.786.

Có hơn 85.000 F0 theo dõi điều trị tại nhà. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà tại TP.HCM là 85.298 người, trong đó có 60.581 trường hợp F0 cách ly tại nhà ngay từ đầu và 24.717 trường hợp F0 sau xuất viện về tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà. TP đã tổ chức hơn 400 trạm y tế lưu động để chăm sóc, theo dõi sức khỏe F0 khi điều trị, chăm sóc tại nhà.

Học sinh công lập TP.HCM được miễn học phí. UBND thành phố đồng ý miễn học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho tất cả học sinh công lập để chia sẻ khó khăn với phụ huynh trong bối cảnh dịch bệnh. Miễn học phí thuộc thẩm quyền của Quốc hội, do đó để học sinh không phải đóng học phí, thành phố sẽ thực hiện cấp bù bằng ngân sách.

Số bệnh nhân tử vong do Covid-19 có xu hướng giảm. Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM, cho biết tính đến 6h ngày 30/8, TP.HCM có 210.425 trường hợp mắc bệnh được Bộ Y tế công bố. Số liệu tử vong do dịch Covid-19 từ ngày 22-30/8 có xu hướng giảm. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 11.064 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc.

Bệnh viện Nhân dân 115 thành bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng. Bệnh viện Nhân dân 115 (quận 10) tạm chuyển đổi một phần thành Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 Nhân dân 115, tiếp nhận bệnh nhân mức độ trung bình, nặng và nguy kịch. Bệnh viện điều trị Covid-19 Nhân dân 115 có quy mô 500 giường, gồm 60 giường hồi sức và 440 giường hồi sức cấp cứu với 840 nhân viên chuyên môn y tế và các nhân viên hỗ trợ.

Người dân TP.HCM đã nhận 2.181 tỷ đồng và hơn 1 triệu túi an sinh. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cho biết TP đã hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn do dịch bệnh, lao động tự do... Theo đó, tính đến nay số tiền được phát và người dân đã nhận là hơn 2.181 tỷ đồng . Lũy kế đến ngày 30/8, TP phát xuống TP Thủ Đức và các quận, huyện là 1.040.911 túi an sinh. Bên cạnh đó còn nhiều nhóm tình nguyện, nhà hảo tâm giúp đỡ người dân.

Quận 7 giãn dân ra nhà trọ, khách sạn. Sau quận Bình Thạnh, hiện các phường tại quận 7 đang thống kê danh sách người dân có hoàn cảnh khó khăn, sinh sống các khu nhà trọ, nhà lụp xụp, nhà trên và ven kênh rạch, trong hẻm sâu dưới 2 m có nhu cầu chuyển sang chỗ ở mới. Việc "giãn dân" ra khách sạn, nhà trọ thông thoáng nhằm giúp giảm rủi ro lây nhiễm Covid-19 và giảm tử vong.

Tuyển người từng là F0 chăm sóc F0 trong bệnh viện. Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) tuyển 100 tình nguyện viên là F0 đã âm tính ở các vị trí điều dưỡng, bác sĩ, tài xế, hậu cần, phục vụ, chăm sóc F0. Các tình nguyện viên sẽ làm việc tối thiểu 1 tuần tại bệnh viện dã chiến, bệnh viện thu dung và điều trị Covid-19 do Bệnh viện Lê Văn Thịnh phụ trách, mỗi ngày làm 8 giờ, được lo chỗ nghỉ ngơi, ăn uống. Đặc biệt các tình nguyện viên sẽ được trả thêm thù lao 2 triệu đồng mỗi tuần ngoài chế độ tình nguyện viên chung của Nhà nước.

Sở GTVT dừng tiếp nhận, cấp giấy nhận diện phương tiện. Ngày 30/8, Sở Giao thông vận tải TP.HCM ra thông báo khẩn về việc dừng tiếp nhận, cấp giấy nhận diện có mã QR Code. Các đơn vị, chủ xe vận tải hàng hóa đăng ký, sử dụng giấy nhận diện có mã QR Code tại địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn theo quy định của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Việc đăng ký để nhận giấy nhận diện này được thực hiện tự động.