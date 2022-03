Saigon Expresso: TP.HCM có thể mưa vào buổi chiều

TP.HCM cuối tuần (5-6/3) có thể mưa vào buổi chiều. Độ sạch không khí ở quận 1 ở mức trung bình, các khu vực còn lại như quận 7, Thảo Điền, Phú Nhuận, Bình Thạnh... đều ở mức tốt.

Ngày 5/3

Dự báo thời tiết TP.HCM cuối tuần (5-6/3) chiều có mưa, chỉ số UV buổi trưa từ trung bình đến rất cao. Chất lượng không khí toàn thành phố hôm nay không đáng lo ngại, quận 1 ở mức trung bình, còn lại ở mức xanh.

Đề xuất làm hạ tầng xe buýt kết nối các nhà ga của metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Sở GTVT đề xuất 118 tỷ đồng xây dựng trạm dừng, nhà chờ xe buýt, bãi đậu xe cá nhân... tại 11 nhà ga metro để trung chuyển khách. Vỉa hè dọc đường song hành xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức) được thiết kế lối đi bộ để tạo thuận tiện cho người dân ra vào ga.

"Ôm giờ vàng" sân thể thao khu chung cư Vinhomes Golden River Ba Son (quận 1). Đó là phản ánh của các cư dân nơi đây khi họ gặp khó khăn trong việc đặt chỗ sân chơi tennis và bóng rổ. Cư dân cho rằng có một nhóm lợi ích chiếm hết giờ vàng và nhiều khung giờ kín lịch trong tuần, khiến cư dân không thể chen lịch.

Hội nghị nhà chung cư Rivergate Residence (quận 4) diễn ra sáng mai. Hội nghị thường niên đợt này sẽ tổ chức biểu quyết sử dụng quỹ bảo trì 2%, bầu chọn Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 và một số vấn đề liên quan đến hoạt động của tòa nhà.

Người mắc Covid-19 có thể đến trạm y tế lãnh thuốc Molnupiravir hoặc tự đi mua ở nhà thuốc. Người bệnh cần được bác sĩ điều trị kê đơn thuốc chỉ định dùng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ca lây nhiễm Covid-19 trong học sinh ở quận 1 cao nhất thành phố. Trong 2 tuần qua, cơ sở giáo dục các các quận, huyện ghi nhận ca mắc và nghi mắc ở mức cao gồm quận 1 (4.005 người), quận Bình Thạnh (3.483 người), TP Thủ Đức (3.303 người), quận 12 (3.222 người) và quận Tân Phú (2.871 người).

Giá căn hộ hạng C lên đến 56,5 triệu đồng/m2. Theo Savills Việt Nam, trong quý IV/2021 giá các căn hộ, dự án hạng C tăng 27% theo năm. Nguyên nhân giá bán tăng cao là tình trạng sụt giảm nguồn cung nhà ở sơ cấp kéo dài trong nhiều năm qua, đặc biệt càng lao dốc mạnh do dịch bệnh.