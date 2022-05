Saigon Expresso: TP.HCM cần đạt 60% dân sử dụng phương tiện công cộng

Các chuyên gia giao thông cho rằng cần làm mới xe buýt để thu hút khách, nhằm giảm phương tiện giao thông cá nhân ở TP.HCM.

Ngày 8/5

3 đoạn đường trung tâm quận 1 chuyển thành một chiều. Đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ đường Lê Duẩn - Nguyễn Thị Minh Khai), đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai - Lê Duẩn), đường Nguyễn Du (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng - Hai Bà Trưng) chỉ cho các loại xe chạy một chiều. Riêng đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Hữu Cảnh, xe máy được đi hai chiều còn ôtô chỉ lưu thông một chiều. Xe đi vào đường một chiều có thể xử phạt 5 triệu đồng và tước bằng lái.

Bơi là tiết học được mong đợi nhất của các học sinh trường tiểu học Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp). Cứ mỗi 1-2 tuần, các em lại "tay xách nách mang" đồ bơi, kính bơi... theo chân cô giáo ra hồ bơi ngay trong trường để học. Đây là một trong số hiếm trường ở TP.HCM có hồ bơi.

TP.HCM cần đạt 60% người dân sử dụng các phương tiện vận tải công cộng. Trong khi đó, tỷ lệ diện tích đất giao thông mới chỉ chiếm khoảng 10% so với đất đô thị mới, tức là đạt một nửa so với yêu cầu; cùng đó là lượt khách đi xe buýt giảm 13% vào năm 2020 so với cùng kỳ năm trước đó. Các chuyên gia giao thông cho rằng hiện cần làm mới xe buýt để thu hút khách, nhằm giảm phương tiện giao thông cá nhân.

Thành phố vẫn còn những con đường cây xanh rợp bóng mát. Dọc các tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa, Phạm Ngọc Thạch, Trương Định, Nguyễn Du, Đồng Khởi, An Dương Vương (quận 1, 3, 5, Phú Nhuận)... được hạ nhiệt cái nắng tháng 5 bởi những hàng cây xanh 2 bên đường. Gần 100.000 cây xanh trên các tuyến đường phố và công viên đang tiếp nhận chăm sóc và bảo dưỡng; đồng thời được kiểm tra, rà soát trước mùa mưa bão nhằm hạn chế sự cố về cây đổ.

Chợ TP.HCM đã "vui trở lại". Ban quản lý chợ Bến Thành (quận 1) cho biết khoảng 2 tuần nay du khách đến chợ tăng mạnh, riêng dịp lễ vừa rồi lượng khách lên đến 3.000 người mỗi ngày, cao gấp đôi ngày thường. Hiện chợ chuyển sang bán cả đêm, cho tiểu thương mở tới 22h để đón thêm khách. Một số chợ lớn khác cũng được tăng giờ mở cửa, hỗ trợ tiểu thương bán hàng qua mạng để thu hút khách.

Lưu giữ dấu tích nhà cổ trong thành phố. Nhiều người trẻ ở TP.HCM có sở thích đi đó đây kiếm tìm những ngôi nhà cổ và chụp lại để lưu giữ nét đẹp văn hóa, kiến trúc, những câu chuyện thú vị đằng sau. Trong đó, cuộc thi ảnh mang chủ đề “Nhà cổ Sài Gòn - Chợ Lớn” do fanpage văn hóa tên Cholon Downtown tổ chức đã thu hút đông đảo người trẻ tham gia.

Xác thực hơn 4,1 triệu hồ sơ để cấp hộ chiếu vaccine. Sở Y tế cho biết hiện có 310 phường, xã thuộc 22 quận, huyện và TP Thủ Đức gửi hơn 4,1/4,4 triệu hồ sơ đến công an địa phương để được xác thực và cấp hộ chiếu vaccine. Tính từ 23/4 đến nay, TP đã có 374.137 dữ liệu đã được ký duyệt chữ ký số chứng nhận tiêm chủng.