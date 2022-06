Saigon Expresso: TP.HCM bội thu nhờ du lịch

Với tổng doanh thu gần 50 tỷ đồng, TP.HCM là địa phương dẫn đầu cả nước về doanh thu cũng như thu hút khách du lịch.

Ngày 28/6

TP.HCM bội thu nhờ du lịch. Sở Du lịch TP.HCM cho biết trong 6 tháng đầu năm 2022, thành phố đón 11 triệu lượt khách nội địa và 478.000 lượt khách quốc tế, tăng 100% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu ước đạt 49.681 tỷ đồng (khoảng 2,15 tỷ USD ), tăng 30% so với cùng kỳ và đạt 73,5% so với kế hoạch năm 2022 đề ra.

Đề nghị nhân viên, công chức đi xe buýt ít nhất 2 lần/tuần. Sở Giao thông - Vận tải TP.HCM đề nghị các sở, cơ quan ban ngành, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức căn cứ tình hình thực tế, địa bàn quản lý của địa phương, đơn vị hỗ trợ phối hợp triển khai thực hiện tuyên truyền cho công chức, viên chức, người lao động tham gia giao thông bằng xe buýt, đồng thời sử dụng ứng dụng Go!Bus khi tham gia giao thông bằng xe buýt. Số liệu của các đơn vị tham gia giao thông từ ứng dụng Go!Bus sẽ được tổng hợp và định kỳ báo cáo về UBND TP.HCM và Sở Giao thông - Vận tải.

Quận 1 phổ cập bơi và chiêu sinh các lớp thể thao miễn phí. Các em thiếu nhi trong độ tuổi 7-15 tuổi tại 10 phường trên địa bàn quận 1 có thể tham gia các lớp bơi tại Câu lạc bộ TDTT Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Bến Nghé, quận 1). Ngoài ra, Trung tâm TDTT quận 1 cũng tổ chức các lớp thể thao hè miễn phí cho các em thiếu nhi thuộc đối tượng trên tại Câu lạc bộ TDTT Đa Năng và CLB Thể thao Tao Đàn (đều thuộc phường Bến Thành, quận 1).

Nhiều kênh, rạch vẫn ngập rác. Tình trạng này bị bắt gặp thường xuyên tại các kênh rạch như rạch Xuyên Tâm (quận Bình Thạnh, Gò Vấp), rạch Bàu Trâu (quận Tân Phú, quận 6), rạch Ụ Cây (quận 8), kênh Đôi (quận 7)... Nhiều đoạn kênh, rạch bị rác bít kín khiến dòng chảy không lưu thông, không khí ô nhiễm, bốc mùi, gây mất mỹ quan đô thị.

Dự kiến di dời 6.500 căn nhà ven kênh rạch. Từ nay đến năm 2025, TP.HCM sẽ di dời 6.500 căn nhà trên và ven kênh rạch với tổng kinh phí khoảng 18.500 tỷ đồng . Việc di dời được chia làm hai nhóm. Nhóm một là nhà trên và ven kênh Nhiêu Lộc, rạch Văn Thánh và kênh Hy Vọng. Nhóm hai thực hiện với 14 dự án đã phê duyệt trong nhiệm kỳ trước.

Nhiều công trình trong hành lang an toàn đường sắt chưa giải tỏa. Một số khu vực tại TP.HCM vẫn còn xảy ra tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt như họp chợ, buôn bán trong khu vực đường ngang, để đồ, kê bàn ghế ngồi, phơi quần áo, trồng cây... tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Theo Sở Giao thông - Vận tải, việc giải toả công trình nằm trong hành lang an toàn đường sắt vẫn chưa thực hiện vì TP.HCM là đô thị đông dân cư, chi phí giải phóng mặt bằng lớn.

Tăng trưởng tín dụng tại TP.HCM đạt 9,3% nửa đầu năm. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, cho biết 6 tháng đầu năm, dư nợ tín dụng trên địa bàn tăng trưởng 9,3% so với cuối năm 2021.Theo ông, yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đó là sự phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế thành phố, của doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế, sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Hôm nay TP.HCM có mưa dông sáng sớm. Về trưa trời giảm mây, nắng nóng tăng dần. Lượng UV cao nhất ở mức 10 lúc 12h. Dự báo có mưa vào 14h và 20h. Nhiệt độ cả ngày dao động trong khoảng 26-33 độ C.