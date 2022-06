Saigon Expresso: TP.HCM bắt đầu cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn

Từ 18/6 đến 31/7, CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM cho biết sẽ lập chốt ở các tuyến đường tập trung nhiều nhà hàng, quán nhậu ở mỗi quận, huyện.

Ngày 11/6

Tiết trời TP.HCM oi nóng dù trong mùa mưa. Một tuần qua, mưa tại thành phố xuất hiện không đều dù đã bước vào mùa mưa hơn một tháng, thậm chí duy trì nắng nóng vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng 35-36 độ C. Người dân di chuyển trên đường bê tông, đường nhựa hoặc những nơi hấp thụ nhiệt lớn có thể cảm nhận được mức nhiệt lên đến 40 độ C. Chuyên gia giải thích do gió mùa tây nam đang hoạt động rất yếu gây ra trạng thái oi nóng.

94.000 học sinh TP.HCM tranh suất vào lớp 10 công lập trong 2 ngày cuối tuần. Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí 150 điểm thi, gồm 139 điểm thi thường, 11 điểm thi chuyên. Mỗi điểm có ít nhất 3 phòng thi riêng cho thí sinh F0, nghi nhiễm Covid-19. Tình hình giao thông tại các điểm thi có thể ùn tắc cục bộ do phụ huynh đón học sinh.

Lòng đường, cầu, vỉa hè thành hàng quán. Dừng xe buôn bán trên cầu, đậu xe dưới lòng đường, đặt bàn ghế trên vỉa hè để buôn bán là tình trạng thường xuyên xảy ra được ghi nhận tại các tuyến đường Đặng Văn Sâm (quận Gò Vấp), cầu Thủ Thiêm 2…

Xử nghiêm các trường hợp "đầu độc" cây xanh. Đại diện Sở Xây dựng nêu thực trạng nhiều hộ dân có cây đô thị trước cửa nhà quyết liệt đòi dời cây đi chỗ khác, thậm chí có cả trường hợp xâm hại, khi trồng lại cũng khó vì người dân ngăn cản không cho trồng hoặc trồng rồi cũng chết đi chết lại. Công tác quản lý của Sở không cho phép bất kỳ tuyến đường nào có cây xanh ngã đổ, do đó cơ quan quản lý phải thường xuyên kiểm tra, xử lý trước những cây bị xâm lấn dù còn xanh tốt.

Khoảng 90.000 xe máy, ôtô, ba gác vi phạm đang phơi nắng mưa tại các kho chứa tang vật của công an. Theo Phòng CSGT TP.HCM, các xe trước khi đưa vào kho được rút xăng, hóa chất để phòng cháy, nổ. Nhiều kho bị quá tải, chỉ có hệ thống PCCC tự động, bình chữa cháy mini nên dễ xảy ra nguy cơ cháy, nổ.