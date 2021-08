Saigon Expresso: Tiếp tục tiêm vaccine Vero Cell cho người dân

Trong 2,5 ngày qua, TP.HCM đã tiêm 200.000 liều vaccine Vero Cell. Ngoại trừ 4 quận, huyện đã hoàn thành tiêm mũi 1, các địa phương khác tiếp tục triển khai tiêm.

Ngày 17/8

Sở Y tế TP.HCM công bố 136 cơ sở y tế sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu (cả mắc Covid-19 và bệnh thông thường) đến khám, điều trị. Tất cả bệnh viện trực thuộc phải mở cổng cấp cứu 24/7 và không được yêu cầu người bệnh phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính hay dương tính mới tiếp nhận.

Kiểm soát dịch ở 7 quận, huyện trước 31/8. Thành phố xây dựng kế hoạch phấn đấu kiểm soát dịch bệnh trước ngày 15/9 với 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn một từ ngày 15-31/8, thành phố sẽ cố gắng kéo giảm tỷ lệ bệnh nhân tử vong, không để xảy ra trường hợp F0 chuyển nặng không được tiếp nhận, điều trị. Đặc biệt, ưu tiên mở rộng "vùng xanh", phấn đấu kiểm soát dịch ở địa phương có tỷ lệ phủ vaccine cao, số ca nhiễm thấp bao gồm các quận, huyện: Cần Giờ, Nhà Bè, Củ Chi, Phú Nhuận, 5, 7 và 11.

Cư dân chung cư Tropic Garden vừa trao tặng bình oxy cho Bệnh viện dã chiến số 3. Ngày 14/8 vừa qua, cư dân Tropic Garden đã vận động quyên góp và mua tặng 15 bình oxy đến Bệnh viện dã chiến số 3 (phường An Khánh, TP Thủ Đức). Chiến dịch vận động của cư dân Tropic Garden vẫn đang tiếp tục mua thêm 15 bình oxy đến Bệnh viện dã chiến số 11. Cư dân tại đây mong muốn chia sẻ những khó khăn với đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch hiện nay.

Thêm 1,1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca được bàn giao tại TP.HCM. Sau khi hoàn thành thủ tục kiểm định chất lượng, vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca với hơn 1,1 triệu liều chính thức được Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC bàn giao cho Bộ Y tế, đại diện tại khu vực phía nam - Viện Pasteur TP.HCM.

Mở rộng tiêm vắc xin cho người từ 12-18 tuổi vào nửa đầu tháng 9. UBND TP.HCM có yêu cầu từ 1/9 đến 15/9, các cơ quan chức năng tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 ngoài nhóm ưu tiên để đạt 70% người dân trên 18 tuổi được tiêm mũi 1. Đồng thời, có thể mở rộng tiêm cho người từ 12-18 tuổi nếu có nguồn vaccine phù hợp cho phép tiêm trong độ tuổi này.

Số ca nhiễm Covid-19 giảm, nhưng F0 trong cộng đồng lại tăng. Những ngày qua, số ca nhiễm tại TP.HCM có xu hướng giảm. Tuy nhiên, tỷ lệ F0 trong cộng đồng tại TP đang tăng, chiếm 53% so với tổng số ca mắc, trong khi đó khu phong tỏa chiếm 41%. Trước đây, tỷ lệ F0 trong các khu phong tỏa chiếm khoảng 80%.

TP.HCM chuẩn bị 1 triệu túi an sinh hỗ trợ người dân đảm bảo cuộc sống 3-7 ngày. Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết TP nỗ lực hỗ trợ người dân theo đối tượng bao gồm: gói lương thực thực phẩm, gói điều trị F0... TP dự kiến chuẩn bị 1 triệu gói an sinh phân phối cho 21 quận, huyện và TP Thủ Đức. Tính đến hiện tại, đã có 266.062 túi an sinh bao gồm các nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, nước mắm, rau củ… được trao đến tay người dân.

Quân đội sẽ lo khâm liệm, đưa người mất vì Covid-19 đi hỏa táng khi nhà đòn quá tải. Thời gian qua, Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa có nhiều ngày quá tải vì số lượng ca tử vong tăng. Đối với trường hợp người dân qua đời vì Covid-19 nhưng các nhà đòn quá tải không nhận, lực lượng quân đội thuộc ban chỉ huy quân sự các quận, huyện sẽ lo công tác khâm liệm và đưa đi hỏa táng.

Các nền tảng đi chợ online mở lại dịch vụ giao hàng liên quận. Grab, Gojek và Now đều xác nhận đã mở lại dịch vụ giao hàng thiết yếu liên quận ở TP.HCM từ ngày 16/8. Các dịch vụ GrabMart, GoFood, NowFresh (dịch vụ đi chợ) và GrabExpress, NowShip, GoSend (dịch vụ giao hàng) sẽ được phép hoạt động giao lương thực và nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết kết đến tất cả quận, huyện và TP Thủ Đức.

Đề xuất không bắt công chức TP.HCM khai báo "di biến động dân cư". Sở GTVT vừa có văn bản gửi đến Bộ Tư lệnh TP, Công an TP và các cơ quan chức năng đề nghị chỉ đạo lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch không bắt buộc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan nhà nước thực hiện việc khai báo "di biến động dân cư" khi lưu thông qua các chốt kiểm soát dịch Covid-19. Thay vào đó, chỉ kiểm tra thẻ công chức và bảng phân công công tác.