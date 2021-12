Saigon Expresso: Thưởng Tết cao nhất tại TP.HCM gần 1,3 tỷ đồng

Đối với thưởng Tết Nguyên đán năm 2022 ở TP.HCM, tiền thưởng bình quân là 8,88 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất là gần 1,3 tỷ đồng/người, thuộc một doanh nghiệp ở khối FDI.

Doanh nghiệp nước ngoài tại TP.HCM thưởng Tết 1,3 tỷ đồng . Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM thống kê mức thưởng Tết Nguyên đán 2022 cao nhất ở TP.HCM là gần 1,3 tỷ đồng (năm 2021 là 1,1 tỷ đồng ). Đó là mức thưởng Tết Nguyên đán ghi nhận tại một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Còn khoảng 6.000-7.000 xe kinh doanh vận tải chưa đổi biển số. Tính đến 14h30 ngày 29/12, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã cấp mới và đổi biển số vàng cho khoảng 103.000 xe kinh doanh vận tải. Ước tính còn khoảng 6.000-7.000 xe kinh doanh vận tải chưa đổi biển số. Từ ngày 1/1/2022, các xe kinh doanh vận tải nếu không đổi biển số theo quy định sẽ bị xử phạt.

Đề xuất thêm 4 khối lớp ở TP.HCM học trực tiếp từ 3/1. Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất cho học sinh các khối 7, 8, 10, 11 học trực tiếp trở lại từ 3/1. Với các khối lớp còn lại, phương án học trực tiếp sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất sau, tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh.

Bắt người làm giả tin nhắn ngân hàng để lừa đảo ở TP.HCM. Ngày 29/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1, TP.HCM cho biết đã bắt giữ nữ nghi phạm Trần Kim Oanh (35 tuổi, ngụ quận Tân Phú), nghi phạm chuyên lừa đảo bằng cách làm giả tin nhắn ngân hàng, chiếm đoạt tài sản nhiều cửa hàng.

Chung cư Tropic Garden diễn tập phòng cháy chữa cháy (PCCC). Trong thời gian 15h-17h ngày 30/12, chung cư Tropic Garden (TP Thủ Đức) diễn tập PCCC. Khi diễn tập, hệ thống điện của căn hộ và khu vực công cộng sẽ bị gián đoạn, thang máy trở về tầng 1, hệ thống chuông báo động và loa báo cháy sẽ reo.

TP.HCM thu ngân sách vượt kế hoạch 5,2%. Cục Thống kê TP.HCM công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2021, theo đó, kinh tế tăng trưởng âm 6,78% - mức thấp nhất lịch sử nhưng TP.HCM thu ngân sách ước đạt 383.703 tỷ đồng , vượt dự toán 5,2% và tăng 3% so cùng kỳ.

TP.HCM kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm Tết. Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM ban hành kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội xuân 2022. Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM khuyến cáo người dân không uống rượu ngâm với lá, rễ cây, phủ tạng động vật hay rượu ngâm theo kinh nghiệm cá nhân.

UBND quận Bình Thạnh đã báo cáo về vụ việc bé gái 8 tuổi tử vong. UBND quận Bình Thạnh đã báo cáo UBND TP.HCM vụ việc bé N.T.V.A. (8 tuổi, cư trú chung cư Saigon Pearl, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh) tử vong, bước đầu xác định do bị bạo hành. Hiện Công an quận Bình Thạnh tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án để xử lý theo đúng quy định.