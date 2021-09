Saigon Expresso: Thí điểm bán đồ ăn mang về tại vùng xanh

Từ nay đến 15/9, những vùng xanh ở TP.HCM sẽ thí điểm mở lại một số dịch vụ bán thức ăn mang về.

Ngày 7/9

Còn 10 ngày để kiểm soát dịch bệnh. Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh TP.HCM chỉ còn 10 ngày để thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh. Thành phố tập trung công tác phòng chống dịch đồng thời chuẩn bị tâm thế cho người dân sống trong điều kiện bình thường mới, môi trường có dịch Covid-19. Ngoài ra, trên cơ sở dịch bệnh tại địa bàn, thành phố sẽ vẽ lại bản đồ Covid-19, bản đồ an sinh, bản đồ vaccine.

Người dân vùng xanh sẽ được đi chợ 1 lần mỗi tuần. Từ nay đến 15/9, TP.HCM sẽ tiếp tục các biện pháp như từ 23/8 đến nay với 2 điều chỉnh. Thứ nhất, hệ thống siêu thị, chuỗi cung ứng được mở đến xã phường thị trấn. Ở vùng đỏ, shipper sẽ đi chợ. Ở vùng xanh, người dân có thể đi chợ 1 lần/tuần và khuyến khích người đã tiêm vaccine, có kháng thể nên là người đi chợ.

Tiêm mũi 2 vaccine Pfizer cho người tiêm mũi 1 Moderna, nếu người dân đồng ý. Theo lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, hiện TP không còn vaccine Moderna nên có thể tiêm vaccine Pfizer cho người đã tiêm Moderna mũi 1. Tuy nhiên, người dân đồng ý mới tiêm. Trong ngày hôm qua, quận Bình Thạnh đã tiêm vaccine Pfizer mũi 2 cho hàng trăm người dân sau khi tiêm vaccine Moderna mũi 1 đủ 4 tuần.

Số ca F0 trẻ em ở TP.HCM tăng cao. Số trẻ em dưới 16 tuổi tại TP.HCM mắc Covid-19 (F0) đang được điều trị đã tăng nhanh, đến 6h ngày 5/9 là 3.106 trẻ. Trẻ dưới 12 tháng tuổi mắc Covid-19 có nguy cơ trở nặng cao, ngoài ra trẻ ở lứa tuổi này chưa diễn đạt được triệu chứng nên có nguy cơ dễ bị bỏ sót.

8.400 thai phụ được được tiêm vaccine ở TP Thủ Đức. Thông tin từ Tổ công tác Bộ Y tế hỗ trợ TP Thủ Đức phòng chống dịch Covid-19 cho biết, địa phương này đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 728.916 người, trong đó số người trên 65 tuổi, người khuyết tật và người bệnh nền là 68.147 người, phụ nữ đang mang thai và cho con bú là 8.418 người.

Lượng phương tiện ra đường ngày 5/9 tăng 37% so với ngày 29/8. Theo Sở GTVT TP.HCM, lượng phương tiện lưu thông trung bình cả ngày 5/9 (số liệu tại 100 điểm đo đếm trên 48 tuyến đường chính) đã giảm 86% so với thời gian chưa thực hiện giãn cách xã hội, giảm 9% so với ngày 4/9. Tuy nhiên số liệu lại tăng 37% so với ngày chủ nhật tuần trước đó (29/8).

Thí điểm bán đồ ăn mang về tại vùng xanh. Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết từ nay đến 15/9, những vùng xanh sẽ thí điểm mở lại một số dịch vụ bán thức ăn mang về. Sau 15/9, nếu tình hình chuyển biến tốt, TP sẽ cân nhắc mở ra khá nhiều hoạt động với địa bàn, ngành nghề an toàn và người tham gia an toàn.

Người dân vùng đỏ, cam phải được xét nghiệm ít nhất 3 lần. Để phát hiện triệt để các ca nhiễm trong cộng đồng, phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM yêu cầu các quận, huyện và TP Thủ Đức tiếp tục triển khai xét nghiệm liên tục. Từ nay đến ngày 15/9, tiến hành xét nghiệm vòng 3 theo hộ gia đình tại các vùng đỏ, vùng cam.

Đến tận chung cư ở TP.HCM tiêm vaccine cho người cao tuổi. Đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) đến chung cư Lexington Residence khám sàng lọc, tiêm vaccine cho người lớn tuổi không đi lại được khi siết giãn cách.

Phường Thảo Điền triển khai tiêm vaccine bổ sung cho người chưa tiêm mũi 1. Từ ngày 7-13/9, UBND phường Thảo Điền tổ chức tiêm chủng cho người chưa được tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi 1 tại trường Tiểu học Huỳnh Văn Ngỡi (số 78 đường Quốc Hương). Lịch tiêm được chia thành 2 ca sáng (8-12h) và chiều (13h30-17h).