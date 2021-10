Saigon Expresso: Taxi công nghệ, xe buýt hoạt động từ 5/10

Xe buýt, xe khách, taxi công nghệ sẽ được hoạt động trở lại từ ngày 5/10 với số lượng phương tiện hạn chế.

Ngày 2/10

Chính thức thực hiện Chỉ thị 18. Chiều hôm qua, UBND TP.HCM chính thức ban hành chỉ thị 18 về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.

Xe khách, xe buýt, ôtô công nghệ hoạt động trở lại từ 5/10. Sở Giao thông Vận tải TP.HCM sẽ tổ chức chạy lại một số tuyến xe buýt với tần suất và thời gian hoạt động tùy theo nhu cầu thực tế. Với taxi, xe du lịch, ôtô công nghệ, mỗi đơn vị kinh doanh được đăng ký số lượng phương tiện có giới hạn so với tổng số xe quản lý. Riêng xe ôm công nghệ chưa được phép hoạt động.

Công an kiểm tra ngẫu nhiên người đi đường. Trong ngày thực hiện nới lỏng giãn cách, Công an TP.HCM thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên việc lưu thông trên đường của khoảng 3.000 lượt phương tiện. Trong đó chủ yếu kiểm tra quy định về an toàn giao thông đối với công dân khi lưu thông trên đường theo Chỉ thị 18 và nhắc nhở, chưa xử phạt.

Đề xuất cho xe cá nhân di chuyển 4 tỉnh lân cận. Sở Giao thông Vận tải vừa trình UBND TP.HCM phương án tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển giữa TP.HCM và các tỉnh lân cận, trong đó người lao động đáp ứng một số điều kiện có thể chạy xe máy đi làm.

Yêu cầu chuẩn bị đủ xe đưa người dân về quê. Sau vụ việc người dân miền Tây tập trung cả đêm trên quốc lộ 1 để chờ về quê, Bộ GTVT yêu cầu giám đốc Sở GTVT TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An phải phối hợp nắm bắt tình hình thực tế người dân có nhu cầu; có phương án chuẩn bị ôtô khách, xe tải và lái xe đưa người dân và phương tiện cá nhân của họ (xe máy, xe đạp) về quê. Đến 14h ngày 1/10, Công an TP đã giải quyết, hỗ trợ khoảng 1.300 người dân về quê.

Bệnh viện bị nghi thu phí chữa Covid-19 hàng trăm triệu đồng. Thông tin này được bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM đưa ra, song không nêu cụ thể tên bệnh viện. Thanh tra Sở Y tế và các cơ quan chức năng đang xác minh sự việc. Sau khi làm rõ, Sở Y tế sẽ có thông tin chi tiết.

113 xe buýt đưa người về các tỉnh miền Tây. Đại diện Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết số xe buýt này được sở chuẩn bị khi ghi nhận nhiều chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố lưu lượng tăng cao do người dân tự chạy xe máy về quê. Các xe buýt có sức chứa 40-80 chỗ, được bố trí gần các chốt nhằm sẵn sàng giải toả ùn ứ, hỗ trợ đưa người dân về các tỉnh thành an toàn.

Trạm thu phí hoạt động trở lại. BOT xa lộ Hà Nội, cầu Phú Mỹ, An Sương - An Lạc và các trạm thu phí trên đường Nguyễn Văn Linh hoạt động trở lại từ 12h hôm nay, sau hơn 2 tháng tạm dừng.

Người dân ồ ạt đi sửa xe máy. Ngày đầu sau giãn cách kéo dài hơn 3 tháng, người dân tấp nập đi sửa xe máy vì ắc-quy hư, chuột cắn dây điện. Nhiều tiệm sửa xe máy tại phường Tân Định, quận 1 cho biết lực lượng chức năng của phường đã nhắc nhở yêu cầu tạm ngưng hoạt động vì chưa có Chỉ thị chính thức.

Có 15/234 chợ truyền thống đang hoạt động. Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết thông tin trên. Trong vài ngày tới, các quận, huyện sẽ có thêm phương án mở thêm chợ hoạt động trên địa bàn. Khi nguồn hàng về thành phố nhiều hơn, giá cả sẽ giảm xuống.

Tiêm đủ mũi vaccine cho 60% người trên 50 tuổi. Đến nay, TP.HCM đã tiêm 60% vaccine ngừa Covid-19 mũi 2 cho nhóm người trên 50 tuổi, tăng 15% so với 2 ngày trước. Tỷ lệ tiêm mũi 1 cho nhóm này là 95%.

Shipper vẫn phải có tên trên hệ thống của Sở Công Thương TP.HCM. Đại diện Sở Công Thương TP.HCM, thông tin đến 30/9, sở đã nhận các bộ kit test nhanh Covid-19 và chuyển cho các đơn vị quản lý shipper. Sở Công Thương TP.HCM sẽ tiếp tục công tác quản lý shipper, đồng thời đang lấy ý kiến với ngành y tế về việc thực hiện xét nghiệm cho lực lượng này trong thời gian tới.