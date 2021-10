Saigon Expresso: Tạm sử dụng app VNEID và Y Tế HCM để đi đường

Trong khi chờ PC-Covid chính thức hoạt động, người dân TP.HCM có thể dùng ứng dụng VNEID và Y Tế HCM để đi lại trong thành phố.

Ngày 1/10

Hai ứng dụng được sử dụng tạm thời chờ PC-Covid hoạt động. Từ hôm nay, thành phố bỏ giấy đi đường. Trong khi chờ PC-Covid chính thức hoạt động, người dân có thể dùng ứng dụng VNEID và Y Tế HCM để đi lại. Trường hợp không có mã QR cần xuất trình các giấy tờ là F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày; đã tiêm chủng ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm.

Tháo dỡ rào chắn tại nhiều tuyến đường. Hàng rào kẽm gai, chốt chặn đồng loạt được tháo dỡ vào hôm qua, trả lại sự thông thoáng cho đường phố. Thành phố bắt đầu giai đoạn "bình thường mới" từ 0h hôm nay.

Cửa ngõ TP ùn ứ sau khi nhiều chốt kiểm soát dịch được dỡ bỏ. Hàng nghìn người ở TP chạy xe máy về hướng miền Tây vào tối qua. Khi đến khu vực cửa ngõ giáp tỉnh Long An, họ bị lực lượng chức năng chốt chặn, không cho đi tiếp. Chính quyền địa phương cử lực lượng ổn định tình hình, phát nước, thức ăn cho người dân.

Ban hành Chỉ thị 18. Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan thông tin TP ban hành Chỉ thị 18 để giải quyết song song hai nhiệm vụ là chống dịch linh hoạt và phát triển kinh tế theo các nhiệm vụ trọng tâm.

Xét nghiệm Covid-19 tại khu vực có nguy cơ cao. TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết thành phố tiếp tục xét nghiệm tầm soát, giám sát tất cả người có triệu chứng nghi ngờ, có trọng điểm tại khu vực nguy cơ cao như chợ, bệnh viện, trường học, bến xe, phương tiện vận chuyển...

Thu hồi 22 tấn gạo hỗ trợ cư dân. Phường 22 (quận Bình Thạnh) vừa thu hồi số gạo đã trao cho chung cư Vinhomes Central Park vào ngày 29/9. Danh sách những cư dân khó khăn sẽ được rà soát lại để hỗ trợ sau.

Đề xuất trường hợp được lưu thông giữa TP.HCM và 5 tỉnh lân cận. Xe chở hàng hóa, công nhân, chuyên gia, người dân đi khám chữa bệnh, đi công tác từ TP.HCM đến 5 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại được tạo điều kiện lưu thông.

Nhanh chóng chi gói hỗ trợ thứ 3. TP.HCM dự kiến chi trả gói hỗ trợ này bằng tiền mặt, trong 15 ngày (1-15/10), với phương châm càng nhanh càng tốt vì bà con đang khó khăn.

Hai trường dự kiến đón học sinh đi học lại. Trường Tiểu học Thạnh An và THCS - THPT Thạnh An (huyện Cần Giờ) dự kiến đón học sinh một số lớp đến học trực tiếp từ ngày 11/10. Sở GD&ĐT TP.HCM đang xây dựng bộ tiêu chí an toàn trường học và phương án thích hợp để học sinh có thể đến trường trở lại theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và ngành y tế.

Chưa có kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em. Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Hòa Bình thông tin Bộ Y tế chưa có quy định tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em. Thành phố sẽ chuẩn bị kế hoạch tiêm chủng cho nhóm đối tượng này khi có hướng dẫn của Bộ và có nguồn vaccine phù hợp.

Điều chỉnh thông tin 100% người dân quận 1 tiêm mũi 2 xuống còn 65%. Từng thông báo người trên 18 tuổi tại quận 1 tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi 2 đạt 100%, Cổng thông tin Covid-19 TP.HCM chỉnh tỉ lệ này xuống còn 65% trong cùng ngày 30/9. Hiện quận 1 tiếp tục tổ chức tiêm vaccine mũi 2 để đạt độ phủ vaccine.