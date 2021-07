Saigon Expresso: Tạm ngưng xét nghiệm diện rộng

Việc lấy mẫu tầm soát diện rộng được đề nghị tạm ngưng trong ngày 3/7. Siêu thị MM Mega Market An Phú và một số điểm bán hàng hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa.

Ngày 3/7

Hôm nay, Sở Y tế đề nghị các địa phương ở TP.HCM tạm ngưng lấy mẫu tầm soát diện rộng cộng đồng để tập trung lấy mẫu cho nhóm thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Kết quả xét nghiệm cho toàn bộ nhóm này sẽ có trước 12h ngày 4/7. Riêng địa bàn do lực lượng của Tập đoàn Vingroup phụ trách lấy mẫu vẫn thực hiện theo kế hoạch. Việc xét nghiệm để điều tra truy vết ổ dịch vẫn thực hiện bình thường.

18h30, Đại học Fulbright Việt Nam sẽ tổ chức chương trình âm nhạc trực tuyến để gây quỹ giúp đỡ những người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở thành phố. Số tiền quyên góp sẽ được chuyển cho các “Siêu thị 0 đồng” cung cấp nhu yếu phẩm cho những người có hoàn cảnh khó khăn đang chật vật trong mùa dịch.

Từ hôm qua, tất cả xe lưu thông trên đường Vườn Chuối và đường Nguyễn Thượng Hiền (đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến Nguyễn Đình Chiểu, quận 3) đã bị cấm vì có 37 ca nhiễm Covid-19 qua xét nghiệm diện rộng.

Siêu thị MM Mega Market An Phú (thành phố Thủ Đức) đã bắt đầu hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa. Tương tự, các điểm bán khác thuộc hệ thống Tops Market, Big C, Co.opmart và Co.opXtra đều hoạt động bình thường và thực hiện công tác phòng dịch nhiều vòng. Trong khi đó, các siêu thị VinMart Thảo Điền, Tops Market An Phú đang phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp phòng dịch để sớm hoạt động trở lại khi được phép.

Tại một số chợ như Xóm Chiếu (quận 4), Tân Mỹ, Tân Quy (quận 7), Bà Chiểu (quận Bình Thạnh)..., lượng hàng hóa không khan hiếm nhưng giá rau, củ tiếp tục tăng so với tuần trước. Điều này bắt nguồn từ việc gần 100 chợ truyền thống tại thành phố phải đóng cửa, chợ đầu mối Hóc Môn tạm dừng thêm 11 ngày, các tỉnh yêu cầu nghiêm ngặt đối với xe chở nông sản đi, đến TP.HCM.

8 chuyên gia tóc của Nhà văn hóa Phụ Nữ TPHCM đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5) cắt tóc miễn phí cho hàng trăm bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế tại đây. Việc hỗ trợ cắt tóc sẽ giúp các y bác sĩ có được một mái tóc gọn gàng hơn, tránh gây ra những bất tiện khi thường xuyên phải mặc đồ bảo hộ.

Mấy ngày qua, điểm phát cơm miễn phí tại đường Lê Văn Thọ (phường 11, quận Gò Vấp) có hàng dài người nghèo xếp hàng chờ tới lượt nhận cơm. Toàn bộ 5.000 phần cơm phát đã được phát đều do người Việt tại bang Texas, Mỹ tài trợ. Những người trực tiếp tham gia vào công tác chuẩn bị cơm tại đây đều là những người làm trong ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống, du lịch, sự kiện bị thất nghiệp vì dịch Covid-19.