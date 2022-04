Saigon Expresso: Tạm dừng hoạt động 3 tuyến xe buýt dịp lễ

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng TP.HCM, đây là những tuyến xe buýt phục vụ sinh viên. Do vậy, kỳ nghỉ lễ 30/4 những tuyến này tạm dừng hoạt động.

Ngày 26/4

Dừng thi công đào đường và dừng 3 tuyến xe buýt dịp lễ 30/4-1/5. TP.HCM sẽ tạm dừng thi công các công trình đào đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố từ ngày 30/4 đến hết ngày 1/5 để đảm bảo an toàn đi lại cho người dân. Ngoài ra, các tuyến buýt 50 (Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia), 52 (Bến Thành - ĐH Quốc Tế) sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5; tuyến 86 (Bến xe buýt Sài Gòn - Đại học Tôn Đức Thắng - Cầu Long Kiểng) cũng sẽ tạm dừng hoạt động từ 30/4 đến hết ngày 2/5.

Chính thức thông xe 2 dự án giao thông ở nhiều điểm nghẽn tại TP.HCM. Theo đó, ngày 26/4, dự án nâng cấp, mở rộng đường Đặng Thúc Vịnh, huyện Hóc Môn và dự án xây dựng đường song hành Võ Văn Kiệt, quận 1 chính thức thông xe.

Giá vé máy bay sát ngày 30/4-1/5 bất ngờ hạ nhiệt. Nguyên nhân giá vé máy bay dịp nghỉ lễ hạ nhiệt nhanh chóng khi cao điểm nghỉ lễ tới gần do các hãng hàng không đã liên tục tăng chuyến trên các đường bay để phục vụ nhu cầu của hành khách.

Dự kiến xây thêm trạm sạc cho các phương tiện sử dụng điện. Tổng công ty Điện lực TP.HCM và chủ đầu tư dự kiến làm khoảng 200 trạm sạc điện trong năm 2022 trên địa bàn thành phố để phục vụ nhu cầu về phương tiện sử dụng điện. Đến nay, 65 trạm sạc hoạt động, chủ yếu các trạm nằm trong những khu đô thị lớn và là trạm sạc siêu nhanh (250kW).

Bụi mịn ở TP.HCM xu hướng giảm. Kết quả khảo sát ba năm gần đây của bộ môn công nghệ môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên, cho thấy nồng độ bụi mịn PM 2.5 ở TP.HCM giảm (25.9 μg/m3 năm 2019; 23.1 μg/m3 năm 2020 và chỉ số này năm 2021 là 22 μg/m3). Tuy nhiên, người dân vẫn nên hạn chế ra đường lúc 9h, thời điểm ghi nhận nồng độ bụi cao nhất.

TP.HCM hướng dẫn người dân cập nhật dữ liệu tiêm vaccine Covid-19. Sở Y tế vừa có hướng dẫn trạm y tế tại các phường, xã trên địa bàn thành phố quy trình "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng vaccine Covid-19, đảm bảo thông tin của người tiêm vaccine được cập nhật đầy đủ, chính xác để kết nối cơ sở dữ liệu dân cư. Quy trình nói trên phải được đảm bảo hoàn tất trước 30/4, kết quả thu về phải được báo cáo với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trước 13h30 hàng ngày.

Đề xuất mua thuốc kháng virus Molnupiravir. Do hết thuốc Bộ Y tế cấp mà chưa có nguồn thay thế, Sở Y tế TP.HCM đã có đề xuất mua 10.000 liều thuốc Molnupiravir để cấp phát cho người mắc Covid-19 cách ly tại nhà. Nguồn thuốc này sẽ được phân bổ đến Trạm Y tế, Trạm Y tế lưu động để tiếp tục cấp phát miễn phí cho người bệnh Covid-19 điều trị tại nhà theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Tín dụng tăng đột biến, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ này nhiều năm trước đây. Dư nợ tín dụng tại TP.HCM bốn tháng đầu năm đạt trên 3 triệu tỷ đồng , tăng khoảng 7% so với cuối năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu vốn cho phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tăng, kinh tế thành phố phục hồi nhanh.