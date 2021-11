Saigon Expresso: Shipper Grab phải bồi thường nếu tự ý hủy đơn

Nếu tự ý hủy đơn GrabFood trước thời gian quy định, shipper Grab sẽ phải bồi thường giá trị của đơn hàng. Chính sách này được thí điểm ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng từ ngày 5/11.

Ngày 5/11

Shipper Grab phải bồi thường nếu tự ý hủy đơn. Hãng sẽ thí điểm chế tài mới tại 3 thành phố là Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng kể từ hôm nay. Trong trường hợp nguyên nhân không xuất phát từ nhà hàng và khách hàng, shipper sẽ phải bồi hoàn giá trị đơn hàng GrabFood nếu hủy đơn trước thời gian quy định (tính từ lúc tài xế có mặt ở nhà hàng và xác nhận “Tôi đã đến nơi”). Cũng trong hôm nay, Grab sẽ áp dụng khoản hỗ trợ trị giá 12.000 đồng/đơn nếu tài xế bị nhà hàng hoặc người đặt hủy đơn.

Công an TP.HCM nói lý do chậm trả CCCD gắn chip. Theo Công an TP.HCM, con chip điện tử được Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài, dịch Covid-19 ảnh hưởng đến lĩnh vực sản xuất. Ngoài ra, giao thông gián đoạn cũng cản trở đến việc vận chuyển thẻ CCCD và các thiết bị, máy móc.

Chi viện y, bác sĩ cho miền Tây. Đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy, Nguyễn Tri Phương đã chi viện y, bác sĩ và hỗ trợ trang thiết bị y tế, vaccine giúp Bạc Liêu nâng cao hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19. Trước đó, đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã đến hỗ trợ tỉnh Cà Mau điều phối, phân luồng, điều trị bệnh nhân Covid-19.

86% F0 mới nhập viện đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa Covid-19. Đây là khảo sát được thực hiện cách đây 3 ngày tại tất cả bệnh viện ở thành phố dựa trên số lượng F0 đang nằm viện, không bao gồm người tự cách ly hoặc ở khu cách ly quận, huyện.

TP.HCM đề xuất đón khách quốc tế từ tháng 12. Theo đề xuất, việc thí điểm này được thực hiện mở rộng trong năm 2022, không yêu cầu du khách cách ly sau nhập cảnh khi áp dụng cơ chế “hộ chiếu vaccine”.

Tiêm vét cho trẻ 12-17 tuổi. Từ ngày 27/10 đến hết ngày 3/11, tổng số trẻ đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 là 609.658 em; trong đó có 232.138 trẻ 16-17 tuổi, 377.520 trẻ 12-15 tuổi. Ngày 4-6/11, TP tổ chức tiêm vét cho những trẻ chưa tiêm hoặc trì hoãn tiêm trước đó.

184 vụ phạm pháp hình sự trong một tháng TP.HCM nới lỏng giãn cách. Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết thống kê trong tháng 10, TP xảy ra 184 vụ phạm pháp hình sự. So với cùng kỳ, số vụ giảm 44,2 %, nhưng tăng 60-80% so với tháng liền kề. Cơ cấu tội phạm chủ yếu vẫn tập trung về các tội xâm phạm sở hữu tài sản.

150 chợ truyền thống ở TP.HCM hoạt động trở lại. Khi chợ mở lại, lượng hàng hóa về các điểm tập kết đạt 6.500 tấn/ngày. Con số này thấp hơn bình thường khoảng 1.500 tấn nhưng đang tăng liên tục và khá cao so với trong dịch.

Cần cảnh giác số ca mắc Covid-19 nặng tăng cao. Theo đại diện Sở Y tế, nếu TP.HCM không kiểm soát tốt dịch bệnh, số ca mắc mới sẽ còn tăng, đặc biệt khi TP gỡ bỏ giãn cách xã hội, việc tiếp xúc nhiều hơn và không tuân thủ khuyến cáo của ngành y tế.

Sử dụng số điện thoại cũ của Bệnh viện Từ Dũ để thu tiền cuộc gọi. Bệnh viện Từ Dũ khẳng định số điện thoại 19007237 hiện không còn sử dụng. Bệnh viện khuyến cáo khi cần tư vấn, hướng dẫn những thông tin liên quan khám chữa bệnh, người bệnh hoặc thân nhân gọi qua số điện thoại 02854042829, hoặc có thể truy cập vào trang điện tử của BV (tudu.com.vn) hoặc Fanpage trên Facebook "Bệnh viện Từ Dũ".

TP.HCM cần hơn 33.000 lao động lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Ngoài ra, trong quý 3 nhu cầu nhân lực cần đang cần ở lĩnh vực công nghiệp, xây dựng là 8.191 chỗ. Nguồn lao động TP chuẩn bị để phục hồi sản xuất từ giờ đến cuối năm diễn ra ổn định. Từ 1/11, đã có 7.872 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại.